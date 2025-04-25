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СМИ сообщили об обстреле пограничных постов Индии со стороны Пакистана

NDTV: армия Индии сообщила об обстреле пограничных постов со стороны Пакистана
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Военнослужащие Индии зафиксировали обстрел пограничных постов из стрелкового оружия со стороны Пакистана. Об этом 25 апреля сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.

«Вчера вечером в некоторых местах вдоль линии контроля произошли инциденты с применением стрелкового оружия, инициированные Пакистаном. На стрельбу был дан эффективный ответ», — рассказали собеседники издания.

Предварительно, сообщений о жертвах не было, добавили они.

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В Индии 22 апреля группа террористов напала на мирных жителей и туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира. Жертвами нападения стали 27 человек, среди которых были иностранцы, женщины и пожилые люди.

В связи с происшествием правительство Индии 24 апреля объявило о приостановке выдачи виз для граждан Пакистана, покинуть страну им необходимо до 27 апреля. В тот же день Совет безопасности Пакистана объявил персонами нон грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации.

Кроме того, по информации агентства ANI News, индийские власти приняли решение приостановить действие договора о водах реки Инд 1960 года, тем самым прекратив подачу воды из потока в Пакистан.

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