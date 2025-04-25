СМИ сообщили об обстреле пограничных постов Индии со стороны Пакистана

Военнослужащие Индии зафиксировали обстрел пограничных постов из стрелкового оружия со стороны Пакистана. Об этом 25 апреля сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.

«Вчера вечером в некоторых местах вдоль линии контроля произошли инциденты с применением стрелкового оружия, инициированные Пакистаном. На стрельбу был дан эффективный ответ», — рассказали собеседники издания.

Предварительно, сообщений о жертвах не было, добавили они.

В Индии 22 апреля группа террористов напала на мирных жителей и туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира. Жертвами нападения стали 27 человек, среди которых были иностранцы, женщины и пожилые люди.

В связи с происшествием правительство Индии 24 апреля объявило о приостановке выдачи виз для граждан Пакистана, покинуть страну им необходимо до 27 апреля. В тот же день Совет безопасности Пакистана объявил персонами нон грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации.

Кроме того, по информации агентства ANI News, индийские власти приняли решение приостановить действие договора о водах реки Инд 1960 года, тем самым прекратив подачу воды из потока в Пакистан.