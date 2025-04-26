В Индии сообщили о новой перестрелке на границе с Пакистаном
На пограничной линии в долине Кашмира военные Индии и Пакистана вновь обменялись выстрелами. Об этом 26 апреля сообщает агентство RTI со ссылкой на источник в индийской армии.
«В ночь с 25 на 26 апреля с различных постов пакистанской армии по всей линии контроля в Кашмире велась неспровоцированная стрельба из стрелкового оружия», —говорится в сообщении.
По данным агентства, пакистанские военные приведены в состояние повышенной готовности после заявления индийских властей о преследовании террористов, устроивших стрельбу в Пахалгаме.
В Индии, недалеко от города Пахалгам, 22 апреля произошел теракт, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Ответственность за произошедшее взял на себя «Фронт сопротивления», признанный в Индии террористической организацией.
В связи с терактом МИД Индии 25 апреля опубликовал заявление о решении приостановить действие договора о водах реки Инд 1960 года и прекратил подачу воды из ее потока в Пакистан. Тогда же индийские власти объявили о приостановке выдачи виз для пакистанских граждан.