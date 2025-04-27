В Пакистане сообщили об отсутствии планов начинать военные действия против Индии
Пакистан не планирует начинать военный конфликт против Индии без эскалации. Об этом 27 апреля заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.
«У нас нет никаких намерений инициировать какие-либо действия, однако если будет какое-либо действие, то будет и реакция, и реакция будет соответствовать действию. Поэтому я думаю, что это проясняет ситуацию: мы не хотим обострять обстановку или что-то инициировать», — сказал он в интервью «РИА Новости».
Асиф добавил, что Индия при попытке вторжения в Пакистан или атаки страны встретит «более чем пропорциональный ответ».
Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие Договора по водам Инда.
По данным телеканала NDTV, военнослужащие Индии 24 апреля зафиксировали обстрел пограничных постов из стрелкового оружия со стороны Пакистана. Спустя два дня, 26 апреля, стало известно о новой перестрелке на пограничной линии в долине Кашмира военные Индии и Пакистана. Уточнялось, что пакистанские военные приведены в состояние повышенной готовности после заявления индийских властей о преследовании террористов, устроивших стрельбу в Пахалгаме.