Реклама
Прямой эфир
Мир
Количество жертв взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 14 человек
Мир
Трамп потребовал бесплатного прохода через Панамский канал для кораблей США
Мир
США и Иран выявили общее стремление к достижению соглашения на переговорах в Омане
Мир
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Армия
Путин поздравил и поблагодарил бойцов ВС РФ за полный разгром ВСУ в Курской области
Мир
Шесть человек числятся пропавшими без вести после взрыва в порту в Иране
Мир
В Швейцарии заявили о желании чиновников ЕС отставки фон дер Ляйен
Мир
Карни указал на предательство Трампа из-за торговой войны против Канады
Спорт
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу
Мир
В Совфеде указали на вечную зависимость ФРГ от США
Спорт
ХК «Тампа» Кучерова одержал победу над «Флоридой» в серии плей-офф НХЛ
Общество
В СК займутся расследованием преступлений ВСУ против мирных жителей в Дзержинске
Мир
В нескольких городах Германии прошли акции против поддержки Украины
Мир
США рассмотрят возможность отмены санкций против АЭС «Пакш-2» в Венгрии
Мир
Международная акция «Сад памяти» прошла в австралийском Сиднее
Спорт
Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по дзюдо
Мир
Bloomberg узнало о сокращении США помощи Киеву в сфере кибербезопасности

В Пакистане сообщили об отсутствии планов начинать военные действия против Индии

Глава МО Асиф: у Пакистана нет намерений инициировать военный конфликт с Индией
0
EN
Фото: Global Look Press/Faisal Bashir
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Пакистан не планирует начинать военный конфликт против Индии без эскалации. Об этом 27 апреля заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

«У нас нет никаких намерений инициировать какие-либо действия, однако если будет какое-либо действие, то будет и реакция, и реакция будет соответствовать действию. Поэтому я думаю, что это проясняет ситуацию: мы не хотим обострять обстановку или что-то инициировать», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Асиф добавил, что Индия при попытке вторжения в Пакистан или атаки страны встретит «более чем пропорциональный ответ».

Мирная депортация: удержатся ли Индия и Пакистан от начала войны
Нью-Дели и Исламабад высылают граждан, закрывают границы и воздушное пространство, сообщается о перестрелках на границе

Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие Договора по водам Инда.

По данным телеканала NDTV, военнослужащие Индии 24 апреля зафиксировали обстрел пограничных постов из стрелкового оружия со стороны Пакистана. Спустя два дня, 26 апреля, стало известно о новой перестрелке на пограничной линии в долине Кашмира военные Индии и Пакистана. Уточнялось, что пакистанские военные приведены в состояние повышенной готовности после заявления индийских властей о преследовании террористов, устроивших стрельбу в Пахалгаме.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025