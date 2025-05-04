Лавров подтвердил готовность РФ помочь в урегулировании между Индией и Пакистаном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром подтвердил готовность РФ содействовать урегулированию ситуации между Индией и Пакистаном. Об этом 4 мая сообщили на сайте МИД России.
Там отметили, что Лавров и Дар обсудили аспекты двустороннего взаимодействия РФ и Пакистана, а также уделили особое внимание напряженным отношениям между Нью-Дели и Исламабадом.
«С российской стороны была подчеркнута готовность содействовать политическому урегулированию ситуации <...> при наличии обоюдного желания Исламабада и Нью-Дели», — указано в заявлении МИД РФ.
Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие договора по водам Инда.
Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар 29 апреля заявил о намерении Индии нанести военные атаки по стране в течение 24–36 часов. По его словам, любой акт агрессии будет встречен решительным ударом.
2 мая Лавров совместно со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром также обсудил обострение индийско-пакистанских отношений. Глава российского МИДа призвал к урегулированию разногласий между Нью-Дели и Исламабадом исходя из положений Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года.