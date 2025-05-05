Песков сообщил о пристальном внимании РФ к конфликту Индии и Пакистана
Россия следит за конфликтом между Индией и Пакистаном с большой тревогой. Об этом 5 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы следим с большой тревогой за напряженной атмосферой, которая сложилась на границе. Индия — наш стратегический партнер. Пакистан также является нашим партнером во многих делах», — сказал Песков на брифинге.
Он добавил, что Россия дорожит отношениями с обеими странами. По его словам, РФ надеется, что стороны смогут договориться друг с другом и снизить градус напряжения на границе.
Песков также уточнил, что в Кремле проинформируют, когда состоится контакт президента России Владимира Путина с премьер-министрами Индии и Пакистана.
4 мая глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром подтвердил готовность РФ содействовать урегулированию ситуации между Индией и Пакистаном.
2 мая Лавров совместно со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром также обсудил обострение индийско-пакистанских отношений.
Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие договора по водам Инда.