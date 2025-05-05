Второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» выйдет в прокат 5 мая

Второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» выйдет в России онлайн уже 5 мая. В отличие от первого сезона, состоящего из шести серий, во втором авторы создали более детальное и содержательное повествование, а хронометраж вырос до восьми эпизодов.

«Ходячие мертвецы: Мертвый город» — американский сериал, рассказывающий о некоторых бытовых особенностях существования в эпоху зомби-нашествия в США и наступившего вслед за этим постапокалиптического благоденствия. Первый сезон, спин-офф основных «Ходячих», вышел в июне 2023 года, а второй стартовал 4 мая в мире и днем позже появился в каталоге российского стримингового сервиса «Амедиатека».

С 2003 года бренд «Ходячих мертвецов» обрел семь полноценных сериалов, включая «Ходячие мертвецы: Мертвый город», восемь веб-сериалов, десятки новелл, видеоигр и комиксов. Основным прокатчиком сериалов выступает американский телеканал AMC. Официальный релиз второго сезона в России одновременно с мировым.

«Мертвый город» — ответвление от основной серии, которая завершилась после 11 сезонов в 2021 году. Сюжет сосредоточен на двух титульных протагонистах, первым из которых выступает Ниган в исполнении Джеффри Дина Моргана («Хранители», «Рэмпейдж», «Ходячие мертвецы»).

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