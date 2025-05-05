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Зомби, не горюй: в РФ официально вышли новые «Ходячие мертвецы»

Популярный экшен-сериал станет доступен россиянам в начале мая одновременно со всем миром
Фото: AMC Studios
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Второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» выйдет в России онлайн уже 5 мая. «Известия» изучили первые две серии из восьми планируемых и убедились, что главная звезда сериала Джеффри Дин Морган по-прежнему держит зрительское внимание и готов дать бой главному сезонному конкуренту — Элли из второго сезона «Одни из нас» Крейга Мэйзина и Нила Дракманна. Сериал о съехавших с катушек уцелевших не потерял своей главной изюминки — способности удивлять и шокировать неожиданными поворотами и смертями сюжетных персонажей.

Чем хорош сериал про оживших мертвецов

«Ходячие мертвецы: Мертвый город» (в РФ его иногда ласково называют «Валькин дед», обыгрывая оригинальное название The Walking Dead) — американский сериал, рассказывающий о некоторых бытовых особенностях существования в эпоху зомби-нашествия в США и наступившего вслед за этим постапокалиптического благоденствия. Первый сезон, спин-офф основных «Ходячих», вышел в июне 2023 года, а второй стартовал 4 мая в мире и днем позже появился в каталоге российского стримингового сервиса «Амедиатека». В отличие от первого сезона, состоящего из шести серий, во втором авторы создали более детальное и содержательное повествование, а хронометраж вырос до восьми эпизодов.

Кадр из фильма

Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

Фото: AMC Studios

Популярность «Ходячих мертвецов» исчисляется многомиллионной фанатской базой, франшиза стала мировым феноменом, в том числе в нашей стране. С 2003 года бренд обрел семь полноценных сериалов, включая «Ходячие мертвецы: Мертвый город», восемь веб-сериалов, десятки новелл, видеоигр и комиксов. Основным прокатчиком сериалов выступает американский телеканал AMC. Официальный релиз второго сезона в России одновременно с мировым — важное событие для всех, кто следит за современной поп-культурой.

«Мертвый город» — ответвление от основной серии, которая завершилась после 11 сезонов в 2021 году. Сюжет сосредоточен на двух титульных протагонистах, первым из которых выступает Ниган в исполнении Джеффри Дина Моргана («Хранители», «Рэмпейдж», «Ходячие мертвецы»). Этот ветеран основного сериала прошел арку искупления и из откровенного антагониста и подонка превратился в симпатичного антигероя со своим моральным кодексом, непривычным для постапокалиптической обстановки.

Ниган мгновенно приковывает внимание зрителя. В первой же сцене протагонист предстает перед нами в тюремной одежде, а потом долго поедает тараканов и рассуждает о человеческой природе. Спустя 20 минут он уже произносит пламенную речь в церкви перед враждующими бандами отморозков. Актер буквально крадет зрительское внимание в каждой сцене, где присутствует, и в новом сезоне его значительно «прокачали»: у персонажа раньше была бейсбольная бита, обвитая колючей проволокой, с которой он прошел через несколько значительных битв. Теперь в его дубинку Люсиль, названную в честь покойной жены, встроили электрошокер.

Кадр

Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

Фото: AMC Studios

Второй главный герой — Мэгги Грин, в прошлом обычная женщина-разнорабочий, а теперь лидер колонии выживших. Ей приходится заботиться о двух несовершеннолетних — родном сыне Хершеле и приемной дочке Джинни. Ранее Мэгги и Ниган были союзниками, но во втором сезоне оказываются по разные стороны баррикад. При этом сериальный слоган актуален еще со времен первого сезона — «Держи врагов близко». В сериале роль Мэгги вновь исполнила американская актриса Лорен Коган («Кукла», «Казанова»).

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Что происходит во втором сезоне

Во втором сезоне в свои руки камеру, а вместе с ней и инициативу взял режиссер Майкл Сатраземис — он снял четыре из восьми эпизодов. Ранее Сатраземис работал над такими хитами, как оригинальные «Ходячие», «Истории Ходячих мертвецов», «Бойтесь ходячих мертвецов» и культовым «Вороном» 1994 года с Брэндоном Ли в главной роли. Первые две серии нового сезона — дело его рук.

В открывающем сезон эпизоде под названием «Сила равна власти» Нигана освобождают из заточения и используют для объединения бандитских группировок Нью-Йорка. В этой миссии он помогает криминальным авторитетам — восточноевропейскому бандиту по прозвищу Хорват и злодейке, известной как Госпожа. Бандиты создают коалицию в надежде не только удержать Манхэттен, но и разгромить последний оплот законности в разрушенных США — федерацию Новый Вавилон.

Кадр

Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

Фото: AMC Studios

В ряды Нового Вавилона как раз вступает Мэгги вместе с двумя детьми. Федерация хочет выкурить бандитов из укрепленных штаб-квартир. Вся первая серия — диспозиция предстоящего сражения, прелюдия перед кровавой резней, поэтому вполне логично, что за 50 минут экранного времени по большей части разворачиваются диалоги между героями, которые говорят о своих чувствах. Не лучший способ удержать внимание аудитории, но Майкл Сатраземис сознательно идет на этот шаг.

Второй эпизод называется «Еще один паршивый урок» и показывает всё то, за что любят оригинальный сериал — за кровавые расправы над мертвецами и живыми, зрелищные битвы со снарядами в виде раздутых от трупного яда зомби, а также главных героев на пороге отчаяния из-за необходимости выживать вопреки всему. На кон в этой серии ставится самое дорогое для главных героев — их немногочисленные друзья и близкие. При этом на первый план выходит Госпожа — устрашающая преступница, которая предваряет жестокие преступления рассказами о творчестве Баха или Гойи, причем картина последнего, «Сатурн, пожирающий своего сына», служит предостережением для одного из протагонистов.

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Образ разрушенного Манхэттена еще долго стоит перед глазами после завершения просмотра доступных серий. Лишь одна вещь печалит — в этот раз обошлось без российских актеров. Зрители наверняка помнят Лукерью Ильяшенко, которая сыграла в спин-оффе «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Утешаться можно лишь актерской игрой неподражаемого Желько Иванека, актера из славянской Любляны. Его плутоватый, одноухий Хорват — одна из самых удачных находок «Мертвого города».

Кадр

Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

Фото: AMC Studios

Прочие новички, например лидер новой банды Кристос, который носит на куртке позвоночник одной из жертв, или журналист-историк Бенжамин Пирс, ощущаются героями-функциями, которые при всем желании не смогут украсть у Нигана и Мэгги ни экранное время, ни симпатии зрителей. Зато судьбы главных героев увлекают и держат в напряжении. И прекрасно, что можно наблюдать за этим с профессиональным русским дубляжом, совсем как в лучшие времена.

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