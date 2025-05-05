Зомби, не горюй: в РФ официально вышли новые «Ходячие мертвецы»

Второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» выйдет в России онлайн уже 5 мая. «Известия» изучили первые две серии из восьми планируемых и убедились, что главная звезда сериала Джеффри Дин Морган по-прежнему держит зрительское внимание и готов дать бой главному сезонному конкуренту — Элли из второго сезона «Одни из нас» Крейга Мэйзина и Нила Дракманна. Сериал о съехавших с катушек уцелевших не потерял своей главной изюминки — способности удивлять и шокировать неожиданными поворотами и смертями сюжетных персонажей.

Чем хорош сериал про оживших мертвецов

«Ходячие мертвецы: Мертвый город» (в РФ его иногда ласково называют «Валькин дед», обыгрывая оригинальное название The Walking Dead) — американский сериал, рассказывающий о некоторых бытовых особенностях существования в эпоху зомби-нашествия в США и наступившего вслед за этим постапокалиптического благоденствия. Первый сезон, спин-офф основных «Ходячих», вышел в июне 2023 года, а второй стартовал 4 мая в мире и днем позже появился в каталоге российского стримингового сервиса «Амедиатека». В отличие от первого сезона, состоящего из шести серий, во втором авторы создали более детальное и содержательное повествование, а хронометраж вырос до восьми эпизодов.

Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» Фото: AMC Studios

Популярность «Ходячих мертвецов» исчисляется многомиллионной фанатской базой, франшиза стала мировым феноменом, в том числе в нашей стране. С 2003 года бренд обрел семь полноценных сериалов, включая «Ходячие мертвецы: Мертвый город», восемь веб-сериалов, десятки новелл, видеоигр и комиксов. Основным прокатчиком сериалов выступает американский телеканал AMC. Официальный релиз второго сезона в России одновременно с мировым — важное событие для всех, кто следит за современной поп-культурой.

«Мертвый город» — ответвление от основной серии, которая завершилась после 11 сезонов в 2021 году. Сюжет сосредоточен на двух титульных протагонистах, первым из которых выступает Ниган в исполнении Джеффри Дина Моргана («Хранители», «Рэмпейдж», «Ходячие мертвецы»). Этот ветеран основного сериала прошел арку искупления и из откровенного антагониста и подонка превратился в симпатичного антигероя со своим моральным кодексом, непривычным для постапокалиптической обстановки.

Ниган мгновенно приковывает внимание зрителя. В первой же сцене протагонист предстает перед нами в тюремной одежде, а потом долго поедает тараканов и рассуждает о человеческой природе. Спустя 20 минут он уже произносит пламенную речь в церкви перед враждующими бандами отморозков. Актер буквально крадет зрительское внимание в каждой сцене, где присутствует, и в новом сезоне его значительно «прокачали»: у персонажа раньше была бейсбольная бита, обвитая колючей проволокой, с которой он прошел через несколько значительных битв. Теперь в его дубинку Люсиль, названную в честь покойной жены, встроили электрошокер.

Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» Фото: AMC Studios

Второй главный герой — Мэгги Грин, в прошлом обычная женщина-разнорабочий, а теперь лидер колонии выживших. Ей приходится заботиться о двух несовершеннолетних — родном сыне Хершеле и приемной дочке Джинни. Ранее Мэгги и Ниган были союзниками, но во втором сезоне оказываются по разные стороны баррикад. При этом сериальный слоган актуален еще со времен первого сезона — «Держи врагов близко». В сериале роль Мэгги вновь исполнила американская актриса Лорен Коган («Кукла», «Казанова»).

Что происходит во втором сезоне

Во втором сезоне в свои руки камеру, а вместе с ней и инициативу взял режиссер Майкл Сатраземис — он снял четыре из восьми эпизодов. Ранее Сатраземис работал над такими хитами, как оригинальные «Ходячие», «Истории Ходячих мертвецов», «Бойтесь ходячих мертвецов» и культовым «Вороном» 1994 года с Брэндоном Ли в главной роли. Первые две серии нового сезона — дело его рук.

В открывающем сезон эпизоде под названием «Сила равна власти» Нигана освобождают из заточения и используют для объединения бандитских группировок Нью-Йорка. В этой миссии он помогает криминальным авторитетам — восточноевропейскому бандиту по прозвищу Хорват и злодейке, известной как Госпожа. Бандиты создают коалицию в надежде не только удержать Манхэттен, но и разгромить последний оплот законности в разрушенных США — федерацию Новый Вавилон.

Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» Фото: AMC Studios

В ряды Нового Вавилона как раз вступает Мэгги вместе с двумя детьми. Федерация хочет выкурить бандитов из укрепленных штаб-квартир. Вся первая серия — диспозиция предстоящего сражения, прелюдия перед кровавой резней, поэтому вполне логично, что за 50 минут экранного времени по большей части разворачиваются диалоги между героями, которые говорят о своих чувствах. Не лучший способ удержать внимание аудитории, но Майкл Сатраземис сознательно идет на этот шаг.

Второй эпизод называется «Еще один паршивый урок» и показывает всё то, за что любят оригинальный сериал — за кровавые расправы над мертвецами и живыми, зрелищные битвы со снарядами в виде раздутых от трупного яда зомби, а также главных героев на пороге отчаяния из-за необходимости выживать вопреки всему. На кон в этой серии ставится самое дорогое для главных героев — их немногочисленные друзья и близкие. При этом на первый план выходит Госпожа — устрашающая преступница, которая предваряет жестокие преступления рассказами о творчестве Баха или Гойи, причем картина последнего, «Сатурн, пожирающий своего сына», служит предостережением для одного из протагонистов.

Образ разрушенного Манхэттена еще долго стоит перед глазами после завершения просмотра доступных серий. Лишь одна вещь печалит — в этот раз обошлось без российских актеров. Зрители наверняка помнят Лукерью Ильяшенко, которая сыграла в спин-оффе «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Утешаться можно лишь актерской игрой неподражаемого Желько Иванека, актера из славянской Любляны. Его плутоватый, одноухий Хорват — одна из самых удачных находок «Мертвого города».

Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» Фото: AMC Studios

Прочие новички, например лидер новой банды Кристос, который носит на куртке позвоночник одной из жертв, или журналист-историк Бенжамин Пирс, ощущаются героями-функциями, которые при всем желании не смогут украсть у Нигана и Мэгги ни экранное время, ни симпатии зрителей. Зато судьбы главных героев увлекают и держат в напряжении. И прекрасно, что можно наблюдать за этим с профессиональным русским дубляжом, совсем как в лучшие времена.