Война и мир: какие кинопремьеры ждут нас в мае

Пожалуй, главной кинопремьерой мая станет «В списках не значился» — масштабное кинополотно по одноименной повести Бориса Васильева, последнему, кажется, из военных произведений писателя, до сих пор так толком и не удостоенного качественной экранизации. А для любителей спортивного азарта май приготовил сразу две премьеры: «Финал» о волейболистах — для представителей старшего поколения и «Быстрее ветра» — для юных любителей жить быстро. О самых интересных кинопремьерах мая рассказывают «Известия».

«В списках не значился»

1 мая

21 июня 1941 года молодой лейтенант Николай Плужников, получив назначение на постоянное место службы, прибывает в Брест и отправляется к месту дислокации своей новой части в Брестскую крепость. Из-за позднего времени прибытия Плужникова не успели занести в списки части и поставить на довольствие, и он ожидает первого своего утра в офицерской должности. Но утром начинается война — и Николаю Плужникову предстоит долгие 10 месяцев вместе с товарищами и в одиночку противостоять врагу в крепостных развалинах , защищая землю своей Родины до последнего вздоха.

Произведения Бориса Васильева могут похвастаться удивительно удачной экранной судьбой: «А зори здесь тихие» стали лучшей картиной 1972 года по версии «Советского экрана», «Завтра была война» дала путевку в большое кино режиссеру Юрию Каре. Повести «В списках не значился» пришлось ждать дольше, но результат зрителя явно не разочарует. Фильм снят в традициях советского военного кино, без попыток использовать избыточные средства эмоциональной выразительности, но с удивительно глубоким погружением в оглушающую и безжалостную атмосферу войны. Со всем тщанием подошли создатели картины и к воссозданию как довоенного Бреста, так и самой крепости. Безусловной удачей стала роль Плужникова для Владислава Миллера: полученную им премию «Аванс» для самых перспективных молодых актеров он полностью оправдал.

«Как соблазнить девушку, или О чем говорят мужчины»

8 мая

После развода 50-летний Джулиан из-за финансовых проблем вынужден подрабатывать, подбирая попутчиков для поездок в Мадрид. Вскоре он знакомится с Лореной, которая становится его регулярной пассажиркой, и понемногу влюбляется в нее. В конце концов Джулиан решается рассказать девушке о своих чувствах, однако, как назло, именно в намеченный им день к нему подсаживаются два новых пассажира, и их присутствие не только не дает Джулиану сделать давно задуманное признание, но и ставит всё вокруг с ног на голову.

В оригинале эксцентрическая комедия испанского режиссера Алекса де ла Иглесиа («День зверя», «Убийства в Оксфорде») называлась «Четвертый пассажир», но прокатчики явно решили перестраховаться, потолще намекнув зрителям, что в фильме будет много флирта, домогательств разной степени беззастенчивости и сальных кабацких шуток. Всё это действительно будет — а еще опасная езда, лихие автомобильные трюки и прочие безоглядные развлечения мальчиков в возрасте за сорок. Седина в голову — бес в ребро.

«Финал»

8 мая

12 августа 2012 года в олимпийском Лондоне проходил волейбольный финал, в котором сборная Бразилии встречалась с российскими спортсменами. В победе бразильцев мало кто сомневался : «избранные», как прозвали своих кумиров бразильские болельщики, практически не знали поражений. Поначалу, казалось бы, прогнозы полностью оправдывались: сборная России в конце матча уступала 0:2 по партиям и 19:22 в третьем сете, исход казался предрешенным. И только спортивная злость и воля к победе позволили российским спортсменам в отчаянной попытке переломить ход схватки.

Спортивные драмы в последние годы пользуются всё большей популярностью у зрителя, что неудивительно: спорт высших достижений — это всегда игра на грани возможного, схватка без жалости к себе и противнику, и на этом кипящем эмоциональном фоне сами собой закручиваются сюжеты, которых не выдумать самому талантливому сценаристу. История о неправдоподобной победе российской волейбольной сборной, завоевавшей в 2012-м свое первое олимпийское золото, основана на реальных событиях — как, к примеру, и сюжет «Родниной», вышедшей в прокат считаные недели назад. Однако и спортивные сюжеты конечны: то, что кинематографисты от «преданий старины глубокой» столь быстро добрались до почти современных событий и явно не планируют останавливаться, конечно, несколько смущает. Чтобы стать легендой, история должна «отлежаться». Иначе не поверят.

«Соловей против Муромца»

22 мая

Соловей-разбойник, победив хитростью Илью Муромца, обрел славу, а заодно и бессмертие. Эликсир вечной жизни, однако, достался ему не задаром: сотни лет спустя ему придется оживить бога Велеса, который помог ему стать бессмертным. Илье Муромцу, найденному и оживленному ученым Киселевым, придется противостоять злодею. Помогать ему будут сыновья профессора, Максим и Егор Киселевы, которые сумели узнать тайну богатыря. Стальное сердце, разработанное Киселевым, возвращает Илью Муромца к жизни — но профессор вскоре погибает, и богатырю вместе с его сыновьями предстоит победить Соловья-разбойника и восстановить доброе имя Ильи.

Как и прочие его предшественники — сказочные герои, волею российских кинематографистов угодившие в светлое настоящее, — Муромец легко осваивается с современными технологиями, бегает на движущейся дорожке, крутит педали велотренажера и превращает в труху пластиковые стенки, используя их в качестве боксерской груши. Но бесстрашный богатырь пошел дальше, освоив интерактивные доспехи, в которых он сражается на арене с боевыми роботами. Судя по картинам боев, создатели фильма решили порадовать детей отечественными «Трансформерами» с участием живых актеров. В этом, конечно, дурного нет. В отличие от идеи снабдить славного богатыря смешной и жалкой фобией — боязнью пауков, из-за которой он, как оказалось, и проиграл бой Соловью. Увы и ах, такую репутацию богатырю, скорее всего, уже не исправить.

«Быстрее ветра»

29 мая

Макс — юная фанатка автоспорта, она профессионально занимается картингом и уверена, что в этом ее призвание. Однако в 17 лет, устав бороться за мечту, она бросает гонки, чтобы найти занятие поспокойнее. Но ей не уйти от судьбы: девушка знакомится с отставным гонщиком, который становится ее тренером и помогает ей получить место в академии, где готовят лучших автогонщиков мира. Там она знакомится с честолюбивым красавчиком Уиллом, который, как и сама Макс, грезит о победе в «Формуле 1». Между ними вспыхивает искра — но не всё так просто в мире автоспорта, и Макс придется выбирать между своими профессиональными стремлениями и своим чувством.

Кажется, еще никогда циничные кинематографисты так откровенно не смешивали популярные жанры, стремясь получить кинококтейль, который с гарантией привлечет зрителей. Спортивная драма, подростковая мелодрама и, наконец, порожденный «Форсажем» жанр автомобильного кино с черными полосами на асфальте, визгом покрышек и картинно переворачивающимися в воздухе авто. Коктейль получился весьма нестандартным, но от этого не менее привлекательным: за перипетиями сюжета, с истинно гоночной скоростью развивающегося сразу во всех направлениях, зритель будет следить с не меньшим вниманием, чем за реальным чемпионатом «Формулы 1». Последняя, разумеется, показана с максимальной степенью условности — но целевой аудитории картины это пока неведомо: им всем лет по 16, и, хотя на трек «королевы автогонок» готовиться им уже поздновато, картинг-клубам они смогут серьезно поднять выручку.

«Кукушка»

29 мая

После долгого отсутствия Аркадий возвращается в разрушенный временем родительский дом. Ему предстоит упокоить душу женщины, ставшей после смерти злым духом , но, как нетрудно догадаться, дается это ему непросто: в месте, где в детстве он столкнулся с ужасными событиями, ему не просто не поддаваться затапливающей душу жути. Знакомство с соседкой, кажется, должно сгладить жутковатые детские воспоминания, однако именно после их встречи парень начинает замечать вокруг себя всё больше странного и в конце концов понимает, что мистические события связаны с отцом его новой знакомой, который, как оказалось, скрывает страшную тайну.

Якутия для российского кино в ближайшие годы может стать тем, чем оказался для позднего советского кинематографа Казахстан: свежей струей, источником самобытных идей и нестандартной работы с кадром. Черно-белый триллер — первая полнометражная работа Евгения Николаева, получившего за нее приз «Впечатляющий дебют» на фестивале «Зеркало». Фильм очень тщательно выстроен визуально — каждый кадр, каждая мизансцена достойны помещения на постер. Участие непрофессиональных актеров не подчеркивается и не выпячивается — но в атмосфере забытой богом якутской деревни они смотрятся куда естественнее, чем мог бы смотреться известный актер в гриме.