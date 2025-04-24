Если звезды сжигают: второй сезона «Андора» обходится без джедаев

История Кассиана Андора, героя галактического сопротивления, продолжилась на Disney+. Первые три эпизода сразу после релиза 23 апреля попали в Сеть, у них уже есть русский перевод. Новый взгляд на «Звездные войны» заставляет прочить сериалу награды от «Эмми» до «Золотого глобуса» в этом сезоне, а потрясенные критики с трудом подбирают эпитеты для своего восхищения. «Известия» оценили доступные серии второго сезона и пришли к выводу, что это нужно смотреть даже тем, кто ничего о «Звездных войнах» никогда не слышал.

Кто такой Андор

Жил да был однажды на свете Кассиан Андор, герой Повстанцев, ловкий, бесстрашный и хитрый. Ему надо было найти и передать Повстанцам планы супероружия Империи, «Звезды смерти». Он выполнил это задание и героически погиб, но его жизнь спасла Галактику.

Обо всём этом мы узнали из фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории» 2016 года, приквела к основному сюжету «Звездных войн». Несмотря на свою служебную роль по отношению к франшизе, картина оказалась настолько удачна, что правообладатель бренда — «Дисней» — через много лет вернулся к этому герою и запустил «приквел к приквелу», сериал «Андор» из двух сезонов.

Кадр из сериала «Андор» Фото: Lucasfilm

Первый из них был выпущен в 2022 году и даже на фоне других довольно сильных диснеевских сериалов выделялся отменным качеством и глубиной драматургии. А Диего Луна за роль Андора был даже номинирован на «Золотой глобус». К счастью для «Диснея» и для всех нас, Луна обладает удивительным свойством не стареть: сравните его в «Андоре» с ним же в культовом фильме «И твою маму тоже» 2001 года, Луна ухитрился с тех пор практически не измениться. Может, мы увидим его еще в «приквеле к приквелу приквела» в роли юного Андора.

Кадр из сериала «Андор» Фото: Lucasfilm

Но это всё шутки, а реальность заключается в том, что первые три эпизода второго сезона «Андора», которые в ночь на 23 апреля вышли на «Disney+» и сразу оказались в Сети, продемонстрировали, что п равообладатели «Звездных войн» не ошиблись, сделав ставку на этого персонажа и его историю. Это даже сериалом называть не очень удобно: второй сезон будет выходить блоками по три эпизода каждую неделю, и это не столько 12 серий, сколько четыре полнометражных фильма, каждый из которых показывает, что было через год после предыдущего . Западным критикам показали сезон целиком, и их восторгам нет предела: 97% на «Томатах» сериал называют лучшим из того, что было сделано по «Звездным войнам» за много-много лет. Причем пишут, что середина и конец сезона сильнее начала. Нам обо всём этом судить пока трудно, мы можем оценивать только первые три эпизода. Или, если следовать предложенной выше логике, первый полный метр из четырех.

Кадр из сериала «Андор» Фото: Lucasfilm

Здесь параллельно развиваются несколько сюжетных линий, разбросанных по разные стороны Галактики. В одной угнавший новейший имперский истребитель Андор сидит в плену у диковатых повстанцев в заболоченных джунглях. В другой Андора ждут на огромном колосящемся поле друзья, укрывшиеся у фермеров прямо под носом у имперцев. В третьей галактическая аристократия устраивает торжественную церемонию династического бракосочетания, где между пирами, балами и прогулками по горному ландшафту плетутся интриги и рушатся давние связи.

Почему в сериале «Андор» нет джедаев

Нигде ни разу не звучат любимые слова «джедаи», «Сила», «Дарт Вейдер», «Звезда смерти». Это словно бы вообще не отсюда. «Андор» — сериал о людях, слабостях, предательстве, коварстве и отчаянных подвигах, обреченных большей частью на забвение. Здесь всё то, что в саге «Звездные войны» оставалось за кадром, потому что жанр обязывал. Там соседствовали сказка, эпос, миф. «Андор» — это политический триллер, это реализм, это изнанка революционной борьбы. Он весь построен на деталях, на тех эмоциях, которые на самом деле могли быть в этих обстоятельствах.

Кадр из сериала «Андор» Фото: Lucasfilm

Уже открывающая сцена — это рассказ о простой женщине в рядах имперцев, которая помогает Андору угнать истребитель с космической базы. Полноватая, угловатая, она в этой игре вроде бы пешка, но для авторов сериала она — личность. И экранное время отдано ее страху, ее пониманию, что она может не дожить до утра, что ее обязательно раскроют, потому что внутренняя служба безопасности Империи работает безупречно . Назад дороги нет, а впереди — надо сделать так, чтобы Андора не разоблачили раньше времени, а для этого придется притвориться, что у них свидание, наврать товарищам, краснеть, хихикать. И — бояться. Как жалко и фальшиво всё, что пытается сказать ей в утешение Андор! Да он и сам понимает это, но в интересах революции он и она должны быть готовы на жертву.

Кадр из сериала «Андор» Фото: Lucasfilm

Есть тут эпизод, как имперский карьерист знакомит свою подругу, одного из самых опасных антагонистов сериала, со своей маленькой говорливой мамой. И мы видим, как стальная женщина-монстр тренируется перед этим улыбаться, как она примеряет наряды, как смущаются она и ее парень перед проницательной мамашей, которой плевать на серую имперскую форму и все звезды смерти во вселенной, когда речь идет о ее дорогом сынке. А еще есть сцена, где имперец пытается изнасиловать повстанку, как неловко она сопротивляется, как он с ухмылкой придвигается всё ближе. Было ли такое раньше в «Звездных войнах»? Да и вообще, при чем тут они? Честно говоря, нарисованные на компьютере декорации здесь смотрятся не вполне органично, потому что какая там Галактика, если перед нами явно

Земля!

Кадр из сериала «Андор» Фото: Lucasfilm

Вот мир героев Маркеса или, скажем, дореволюционной Кубы, где есть крестьяне, живущие впроголодь, есть партизаны, которые грызутся друг с другом и периодически начинают стрелять по своим, и есть буржуазия, которая стравливает бедняков и думает, как стать богаче. Так, стержнем сюжета второго сезона становится стремление Империи аккуратно, «бархатно», завоевать планету Горман. Тамошние аборигены, 800 тыс. жителей, не подозревают, какой важный для Империи ресурс хранится в недрах планеты. И здесь нам, может быть, впервые показывают, что Империя — это не могущественные ситхи, Палпатин и штурмовики, а очень хрупкое образование, которому критически не хватает ресурсов, а напрямую захватить нельзя, надо искать обходные пути. И доверять некому, и поручить некому, и мозгов не хватает, и техники — всего не хватает Империи. Одно надувание щек, просто понимают это до поры далеко не все.

Кадр из сериала «Андор» Фото: Lucasfilm

Как у Маркеса, молодые девушки и парни едва успевают поцеловаться, как им надо хватать ружья и бежать навстречу гибели, чтобы потом оставшиеся в живых успели родить следующих будущих бойцов. Мало кто из них видит дальше своего носа — это, кстати, было блестяще показано в первом сезоне «Андора», когда извращенная тюрьма — заводской цех в финале оказывалась одной из точек сбора той самой Звезды смерти, но никто этого не видел.