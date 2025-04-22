Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Крымом за 40 минут
Мир
Путин заявил о провале попыток Запада нанести РФ поражение на поле боя
Мир
В МИДе указали на отсутствие ограничений на культурное сотрудничество с США
Мир
Папа римский Франциск завещал быть похороненным в римской базилике
Общество
Путин указал на необходимость соблюдать сроки восстановления новых регионов
Мир
Президент Ирана заявил о готовности к сделке с США при учете интересов Тегерана
Мир
Трамп намерен посетить похороны папы римского Франциска в Риме
Мир
В МИД РФ отметили усилия папы Франциска по защите духовных ценностей
Общество
Путин заявил о появлении на черном рынке западного оружия для Киева
Мир
В Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО
Мир
В Одессе трое мужчин выдавали себя за военкомов с целью похищения людей
Общество
Путин назвал чрезвычайно важной работой расселение людей из аварийного жилья
Мир
Келлог заявил об усталости США от конфликта на Украине
Армия
ВСУ после окончания перемирия потеряли до 50 человек на курском направлении
Общество
Россия и Казахстан обсудили в Тверской области сохранение исторической памяти о ВОВ
Политика
Военный эксперт назвал нонсенсом возможное разоружение ФРГ армии ради Киева
Мир
В Харьковской области военные ВСУ въехали на детскую площадку и устроили драку

Получился осьминожек: как «Кракен» с Петровым отработал первый уикенд

Итоги национального бокс-офиса за выходные
0
EN
Фото: телеканал «Россия 1»
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

«Кракен» с Александром Петровым в главной роли возглавил российский прокат. Фильм заработал 169 млн рублей и сместил на вторую строчку мелодраму «Батя 2. Дед», которая лидировала последние два уикенда. Феноменальные показатели продемонстрировала якутская спортивная драма «Диодорова. Против течения» от Сандала Баишева. В топе и боевик «Рейс навылет» с Джоном Хартнеттом в главной роли. «Известия» подводят предварительные итоги национального бокс-офиса за прошлые выходные.

«Кракен» лидирует в прокате

Лидером минувшего киноуикенда в России стал «Кракен» с Александром Петровым в главной роли. Фильм заработал 169 млн рублей в прокате. По сюжету подводный крейсер с секретным оружием на борту исчезает в Гренландском море. На поиски отправляется подлодка во главе с Виктором Ворониным. Этого героя играет Петров, его партнерами по съемочной площадке стали Виктор Добронравов, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш и Диана Пожарская.

— Блокбастер «Кракен» с впечатляющим звездным ансамблем и режиссером фильма Николаем Лебедевым, известным кассовыми хитами «Экипаж» и «Легенда № 17», имеет самую высокую наработку, что демонстрирует интерес зрителей, — заявила «Известиям» президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова. — В этот уикенд многие отмечали Пасху, поэтому у «Кракена» еще есть возможность дособрать кассу с учетом актуальности фильма и долгих майских праздников. В ближайшее время у него не будет конкурентов по масштабу и охвату аудитории.

В том, что «Кракен» сможет еще проявить себя в прокате, уверена и генеральный директор компании WantaGroup (консалтинг в кино) Мария Щербаль. Но с важными оговорками.

— У фильма сильное проседание по социальным сетям. Возможно, не хватает кампании именно на молодую аудиторию, ее доля ниже, чем у других фильмов. Думаю, по одному пасхальному уикенду рано делать какие-то выводы, пока выглядит так, что у фильма неплохие перспективы в прокате, — рассказала она «Известиям».

«Батя» всё еще в топе

«Кракен» сместил с первой строчки рейтинга драмеди «Батя 2. Дед». Лидером лента Ильи Учителя оставалась прошлые два уикенда. Теперь она занимает вторую позицию с результатом 113 млн рублей. На широкие экраны картина, напомним, вышла 3 апреля. За всё время проката она заработала 1,2 млрд рублей, став самой кассовой в карьере режиссера Ильи Учителя. До этого пальма первенства была у «Летучего корабля» (1 млн рублей). По кассовым сборам за минувший уикенд «Батя 2. Дед» уступает «Кракену», а вот явка у картин одинаковая — по 13 человек на сеанс, что свидетельствует не в пользу «Кракена».

Зато по последнему показателю нет равных другой картине — «Диодорова. Против течения». Она привлекала по 82 человека на сеанс. А в прокате лента заработала 17 млн рублей, основную часть — в Якутии. Именно оттуда родом Анастасия Диодорова, история которой и легла в основу фильма Сандала Баишева. Ключевые роли в нем исполнили Ирина Никифорова, Мария Иванова, Татьяна Арнтгольц, Федот Львов.

Сюжет такой. Анастасия Диодорова в три года лишилась рук после инцидента на электростанции. Она по неосторожности схватилась за провода, получив мощный удар током. Несмотря на ограниченные физические возможности, девушка смогла достичь высот в плавании среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Так, она стала чемпионкой мира и Европы, заслуженным мастером спорта России. А в 2008 году Анастасия завоевала серебро на Паралимпийских играх в Пекине.

Якутские картины становятся всё более и более заметны в контексте российского кинематографа, отметила Ольга Зинякова.

— Они собирают неплохую кассу в прокате и получают фестивальные призы, а также получают колоссальную поддержку от региона, — перечислила она. — Вот и новая спортивная драма «Диодорова. Против течения» заняла третью строчку в топе уикенда, но пока это всё региональный успех, так что в перспективе возможно увеличение кассовых сборов за счет привлечения более широкой публики.

На четвертой строчке разместился фильм «Рейс навылет» от режиссера Джеймса Мэдигэна. Главную роль в картине исполнил Джон Хартнетт, знакомый широкой аудитории по проектам «Ловушка» и «Оппенгеймер». По данным ЕАИС, боевик за минувший уикенд в российском прокате заработал 13,4 млн рублей.

Джон Хартнетт в «Рейсе навылет» играет бывшего оперативника спецслужб. По сюжету тот получает задание от экс-начальницы — выследить и обезвредить на борту самолета хакера по прозвищу Призрак. Сделать это непросто. И главная сложность спецоперации заключается в том, что охоту на Призрака ведут другие головорезы. Все они летят тем же рейсом, что и Лукас Рейес — так зовут главного героя в исполнении Хартнетта.

«Всё, что тебя касается» замыкает топ-5. Картина заработала 9,6 млн рублей по результатам минувшего уикенда. Всего лента про группу «Звери» принесла кинопоказчикам 52 млн рублей.

По данным ЕАИС, посещаемость кинотеатров в России оказалась самой низкой с октября прошлого года — 1,1 млн человек. Ольга Зинякова уверена, что причиной тому послужила хорошая погода.

— Плюс многие выбирают проводить пасхальные праздники дома, в кругу семьи, что тоже повлияло на прокат, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров «Каро».

Предстоящие выходные порадуют зрителей очередными новинками. Помимо фильма «Почтарь», в котором главная роль вновь у Александра Петрова, в российский прокат выходят ленты «Денискины рассказы», «Оно. Новая глава», «Заведи меня», «Патруль. Последний приказ», «Джун и Джон».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025