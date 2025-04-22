Получился осьминожек: как «Кракен» с Петровым отработал первый уикенд

«Кракен» с Александром Петровым в главной роли возглавил российский прокат. Фильм заработал 169 млн рублей и сместил на вторую строчку мелодраму «Батя 2. Дед», которая лидировала последние два уикенда. Феноменальные показатели продемонстрировала якутская спортивная драма «Диодорова. Против течения» от Сандала Баишева. В топе и боевик «Рейс навылет» с Джоном Хартнеттом в главной роли. «Известия» подводят предварительные итоги национального бокс-офиса за прошлые выходные.

«Кракен» лидирует в прокате

Лидером минувшего киноуикенда в России стал «Кракен» с Александром Петровым в главной роли. Фильм заработал 169 млн рублей в прокате. По сюжету подводный крейсер с секретным оружием на борту исчезает в Гренландском море. На поиски отправляется подлодка во главе с Виктором Ворониным. Этого героя играет Петров, его партнерами по съемочной площадке стали Виктор Добронравов, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш и Диана Пожарская.

— Блокбастер «Кракен» с впечатляющим звездным ансамблем и режиссером фильма Николаем Лебедевым, известным кассовыми хитами «Экипаж» и «Легенда № 17», имеет самую высокую наработку, что демонстрирует интерес зрителей, — заявила «Известиям» президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова. — В этот уикенд многие отмечали Пасху, поэтому у «Кракена» еще есть возможность дособрать кассу с учетом актуальности фильма и долгих майских праздников. В ближайшее время у него не будет конкурентов по масштабу и охвату аудитории.

В том, что «Кракен» сможет еще проявить себя в прокате, уверена и генеральный директор компании WantaGroup (консалтинг в кино) Мария Щербаль. Но с важными оговорками.

— У фильма сильное проседание по социальным сетям. Возможно, не хватает кампании именно на молодую аудиторию, ее доля ниже, чем у других фильмов. Думаю, по одному пасхальному уикенду рано делать какие-то выводы, пока выглядит так, что у фильма неплохие перспективы в прокате, — рассказала она «Известиям».

«Батя» всё еще в топе

«Кракен» сместил с первой строчки рейтинга драмеди «Батя 2. Дед». Лидером лента Ильи Учителя оставалась прошлые два уикенда. Теперь она занимает вторую позицию с результатом 113 млн рублей. На широкие экраны картина, напомним, вышла 3 апреля. За всё время проката она заработала 1,2 млрд рублей, став самой кассовой в карьере режиссера Ильи Учителя. До этого пальма первенства была у «Летучего корабля» (1 млн рублей). По кассовым сборам за минувший уикенд «Батя 2. Дед» уступает «Кракену», а вот явка у картин одинаковая — по 13 человек на сеанс, что свидетельствует не в пользу «Кракена».

Зато по последнему показателю нет равных другой картине — «Диодорова. Против течения». Она привлекала по 82 человека на сеанс. А в прокате лента заработала 17 млн рублей, основную часть — в Якутии. Именно оттуда родом Анастасия Диодорова, история которой и легла в основу фильма Сандала Баишева. Ключевые роли в нем исполнили Ирина Никифорова, Мария Иванова, Татьяна Арнтгольц, Федот Львов.

Сюжет такой. Анастасия Диодорова в три года лишилась рук после инцидента на электростанции. Она по неосторожности схватилась за провода, получив мощный удар током. Несмотря на ограниченные физические возможности, девушка смогла достичь высот в плавании среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Так, она стала чемпионкой мира и Европы, заслуженным мастером спорта России. А в 2008 году Анастасия завоевала серебро на Паралимпийских играх в Пекине.

Якутские картины становятся всё более и более заметны в контексте российского кинематографа, отметила Ольга Зинякова.

— Они собирают неплохую кассу в прокате и получают фестивальные призы, а также получают колоссальную поддержку от региона, — перечислила она. — Вот и новая спортивная драма «Диодорова. Против течения» заняла третью строчку в топе уикенда, но пока это всё региональный успех, так что в перспективе возможно увеличение кассовых сборов за счет привлечения более широкой публики.

На четвертой строчке разместился фильм «Рейс навылет» от режиссера Джеймса Мэдигэна. Главную роль в картине исполнил Джон Хартнетт, знакомый широкой аудитории по проектам «Ловушка» и «Оппенгеймер». По данным ЕАИС, боевик за минувший уикенд в российском прокате заработал 13,4 млн рублей.

Джон Хартнетт в «Рейсе навылет» играет бывшего оперативника спецслужб. По сюжету тот получает задание от экс-начальницы — выследить и обезвредить на борту самолета хакера по прозвищу Призрак. Сделать это непросто. И главная сложность спецоперации заключается в том, что охоту на Призрака ведут другие головорезы. Все они летят тем же рейсом, что и Лукас Рейес — так зовут главного героя в исполнении Хартнетта.

«Всё, что тебя касается» замыкает топ-5. Картина заработала 9,6 млн рублей по результатам минувшего уикенда. Всего лента про группу «Звери» принесла кинопоказчикам 52 млн рублей.

По данным ЕАИС, посещаемость кинотеатров в России оказалась самой низкой с октября прошлого года — 1,1 млн человек. Ольга Зинякова уверена, что причиной тому послужила хорошая погода.

— Плюс многие выбирают проводить пасхальные праздники дома, в кругу семьи, что тоже повлияло на прокат, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров «Каро».

Предстоящие выходные порадуют зрителей очередными новинками. Помимо фильма «Почтарь», в котором главная роль вновь у Александра Петрова, в российский прокат выходят ленты «Денискины рассказы», «Оно. Новая глава», «Заведи меня», «Патруль. Последний приказ», «Джун и Джон».