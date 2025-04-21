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Рождаться с носом: создатели «Буратино» раскрыли детали проекта

Репортаж «Известий» со съемочной площадки и первый трейлер фильма дают представление об образах героев сказки
Фото: НМГ кинопрокат
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Спустя 50 лет после премьеры телефильма «Приключения Буратино» сказка возвращается на экраны. Вместе с любимыми песнями, героями, которых знают все взрослые и дети нашей страны, и самыми современными технологиями, благодаря которым мир Буратино будет выглядеть как никогда зрелищно. Это стало понятно уже из первого трейлера фильма. А корреспонденты «Известий» побывали на съемочной площадке и своими глазами увидели, как создаются новые страницы биографии деревянного человечка. В прокате его история появится 1 января 2026 года. Кому 3D-персонаж Буратино будет обязан своей мимикой и пластикой, как создавались образы и характеры персонажей и узнает ли хоть кто-то Федора Бондарчука в одной из ролей — в нашем репортаже.

Новая история Буратино

Почти полвека назад, 1 января 1976 года, по Центральному телевидению показали фильм Леонида Нечаева «Приключения Буратино». С Роланом Быковым в роли Кота Базилио, Еленой Санаевой — Лисой Алисой, Владимиром Этушем — Карабасом, Риной Зеленой — Тортиллой и Владимиром Басовым в образе Дуремара. Буратино сыграл Дима Иосифов, который тут же стал звездой.

С тех пор ни один ребенок в стране не прошел мимо этого фильма, а песни на музыку Алексея Рыбникова и слова Юрия Энтина все поколения зрителей помнят наизусть.

Но кое-что в истории Буратино не попало ни в книгу Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», ни в ее телевизионную адаптацию, потому что оно еще не было придумано. Это сделали сценаристы Андрей Золотарев, Аксинья Борисова и Алина Тяжлова, продюсеры «Льда» и «Ста лет тому вперед» Михаил Врубель и Александр Андрющенко, а воплотил на экране режиссер Игорь Волошин, постановщик «Волшебника Изумрудного города». В результате получилась не экранизация в чистом виде, а узнаваемая история по мотивам, новая глава приключений деревянного мальчика. Его в новой версии сыграла Виталия Корниенко, хотя и осталась по сути за кадром.

волошин

Режиссер Игорь Волошин

Фото: НМГ Кинопрокат

Она единственная актриса на площадке, кому не приходится часами сидеть на гриме. И она не носит красивый костюм. Зато у нее есть комбинезон с датчиками и шлем с конструкцией, имитирующей длинный нос Буратино.

— Он весит килограммов шесть, — говорит Виталия Корниенко. — А еще у меня есть два вида перчаток с датчиками, которые передают сигнал и фиксируют движения рук. Для меня это необычный и очень крутой опыт. Признаюсь, была у меня мечта сыграть мальчика, и вот она реализовалась.

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Зритель в кадре увидит знакомого по книгам и анимации деревянного мальчика с длинным носом, созданного с помощью компьютерной графики в 3D. А для того, чтобы Буратино ожил, используется технология захвата движения (motion capture) — датчики и камеры фиксируют движения и сложную мимику настоящего артиста, оцифровывают их и используют для анимации компьютерного объекта.

буратино
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В отличие от фильма, вышедшего в 1976 году, у нас есть технологии, позволяющие оживить деревянного мальчика, — рассказал продюсер Александр Андрющенко. — И сделать его надо очень убедительным, чтобы зрители поверили, что он действительно существует, что кукла ожила. Это кажется аттракционом, но мы должны этим пользоваться. Это новая ступень, на которую мы как кинематографисты можем взойти.

По сюжету однажды к папе Карло попадает старинный волшебный ключ, который помогает исполнить любое желание. Но одинокий мастер хочет только одного — сына. Рукастый Карло вырежет себе мальчишку из ожившего полена и даст ему имя Буратино. Он очень любит сына, но Буратино постепенно понимает, что он не такой, как все, и отправляется в длинное и полное приключений путешествие, чтобы доказать папе, что он хороший и настоящий сын.

Это, говорят создатели фильма, история о том, как важно оставаться верным себе в любой ситуации, ведь каждый из нас уникален. А дальше поможет любовь, потому что где любовь, там и чудо.

Кто играет в «Буратино»

В касте «Буратино» сплошь звезды всех поколений. Легенда театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева играет Тортиллу. Федор Бондарчук взял в руки плетку и преобразился в Карабаса-Барабаса, а его сообщником Дуремаром стал Лев Зулькарнаев. Александр Яценко теперь добрый Карло. Александр Петров и Виктория Исакова — парочка авантюристов Кот Базилио и Лиса Алиса. Артистов в театре Карабаса играют Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев, Степан Белозеров и Анастасия Талызина.

— Признаться, вера в волшебство в первый раз у меня возникла от Деда Мороза, а во второй раз — от Буратино, — откровенничал с «Известиями» на съемках Марк Эйдельштейн, он же Артемон. — Эти два героя для меня — начало волшебства, поэтому я с радостью согласился сниматься в фильме.

С Минекаевым-Арлекином у Марка, по его словам, полное взаимопонимание, потому что они подружились на съемках сериала «Смычок».

буратино каст
Фото: НМГ Кинопрокат

Съемочную площадку для фильма построили в 30 км от МКАД, в кинопарке «Москино». Это, собственно, и на площадку было не очень похоже. Просто маленький городок с ратушной площадью, фонтанами, тратторией, булочной, аптекой, лавками торговцев… Желтые домишки с красными черепичными крышами, а на балконах — цветы в горшках. Окна прикрывают деревянные ставни. Немного напоминает средневековую Флоренцию.

В сказочном городе фасады домов украшают лики Мадонны с младенцем на руках. Экскурсию по съемочной площадке «Известиям» устроил Александр Яценко.

— Вот за тем домом, позади вас, — Банановая улица. Там находится лавка ростовщика, в ней я брал «Азбуку». А на той улочке — булочная. Здесь, на площади, мы танцевали, — рассказывает Александр Яценко.

съемки
Фото: НМГ Кинопрокат

В центре площади стоит вагончик, на котором приехал Буратино. А рядом на стене ветер пытается сорвать объявление о розыске опасного преступника с длинным носом.

На роль Тортиллы продюсеры пригласили Светлану Немоляеву.

— Мы должны поверить, что Тортилла мудрая, а значит, это должна быть большая артистка, узнаваемая, звезда советского кинематографа, — говорит продюсер Михаил Врубель. — Вы потом поймете, почему это важно, когда увидите фильм. Кстати, не так-то просто получить артистку такого масштаба, как Светлана Немоляева, в фильм. Когда ты зовешь больших актеров играть в сказку, ты должен их убедить, что это серьезно, а не детский утренник.

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Неузнаваемый Карабас-Барабас

— Это моя детская мечта — сниматься в «Буратино», я нахожусь в сказке! — призналась «Известиям» Анастасия Талызина, которой предстоит перевоплотиться в Мальвину. — У нас волшебные декорации, материал и фильм. Наш «Буратино» отличается от оригинального шедевра 1976 года.

Героиня Талызиной — не рафинированная девочка с голубыми волосами. Ее героиня похожа на ребенка с тяжелой судьбой.

— Поэтому и волосы поседели, — говорит актриса. — Она олицетворение застывшей энергии. На глазах всё время слезы.

Найдется ли герой, который растопит ее сердце? Кто станет для Мальвины психотерапевтом? Как признается актриса, только Буратино растопит ее сердце.

мальвина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

А вот Арлекино, которого играет Рузиль Минекаев, — позитивный, оптимистичный и эмоциональный герой.

— Найти решение этого образа было непросто: он должен был получиться светлым, но всё же не легкомысленным и с историей, — рассказывает о своем герое актер. — Раскрывать все секреты не буду, но одна из тех вещей, на которых мы с режиссером Игорем Волошиным сошлись и которая легла в основу образа, — наша с ним любовь к року.

Но самый сложный и одновременно потрясающий грим у Федора Бондарчука. Рыжая борода до пола, такие же рыжие кудри. Костюмеры при помощи накладных толщинок на руки и живот внешне добавили артисту килограммов пятьдесят. Как признается Федор Бондарчук, во всем этом очень неудобно сниматься. На грим уходит 4 часа.

бондарчук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— А эти брови — посвящение Владимиру Этушу, — рассказывает Бондарчук. — Меня никто не узнает, даже близкие. Но это помогает. Однажды сижу на скамейке, рядом Александр Петров. Он смотрит на меня, смотрит и вдруг: «О, боже, господь всемогущий». — «Привет, Саня. Это я». Барабас — большой хитрец. А вот где проявить его человеческое начало? Я пытаюсь его найти, потому что Игорь Волошин, по-моему, из меня делает такое вселенское зло, и хитрость, и коварство.

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За Карабасом по площадке ходили гримеры и костюмеры. Чтобы длинная борода не путалась, ее скрепляли заколками. Роскошные костюмы героев — заслуга художника Надежды Васильевой, пожалуй главного в России специалиста в этой области. Каждый наряд — сложносочиненный. Тут и ручная вязка, как жакет Артемона, и аппликация с вышивкой, как у Арлекино, и обувь ручной работы, и многослойные лохмотья уличных музыкантов, в которых можно разглядеть высокую моду.

каст
Фото: НМГ Кинопрокат

Словно с картин начала XIX века кокетливые сапожки у Лисы Алисы. И красная юбка из валяной шерсти, приталенный жакет с отделкой кружевами и старинный кокетливый зонтик в руках. Гримеры для создания образа лисы не стали надевать на актрису уши: сделали их из волос.

В новом фильме прозвучит легендарный саундтрек, причем Рыбников сам сделал новую аранжировку к хитам из «Приключений Буратино». Кроме того, для фильма композитор написал и уникальное музыкальное оформление.

Атмосфера ярких театральных представлений, подводный мир Тортиллы, гипноз в Стране Дураков, танцы с куклами на Ратушной площади — всего этого очень хочется дождаться, чтобы увидеть на большом экране. Фильм выйдет в широкий кинопрокат 1 января 2026 года, дистрибьютор — «НМГ Кинопрокат».

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