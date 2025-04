Короли и капустник: почему второй сезон «Одних из нас» — неудача

За первые два месяца — 40 млн просмотров, премьерный сезон — самый популярный в истории НВО, «Эмми» — восемь. «Одни из нас», он же «Последние из нас», он же чаще всего просто «Ласт оф ас» справедливо считается одним из успешнейших сериалов за последние годы. В ночь на понедельник по Москве вышел первый эпизод второго сезона — и сразу оказался в Сети с профессиональным российским дубляжом, хотя официально релиз в России не анонсирован. «Известия» посмотрели его и не поняли, почему западные издания выставили такие высокие оценки: на агрегаторах сейчас они у «Ласт оф ас» приближаются к ста процентам.

Белла Рэмзи и Педро Паскаль вернулись к своим ролям

Всех зрителей сериала «Одни из нас» / «Последние из нас» / Last of Us можно разделить на две части, причем большой вопрос, какая из них будет больше. На тех, кто знаком с видеоигрой, и тех, кто каким-то образом ухитрился ее пропустить. Точных цифр по продажам игры нет, но известно, что первая ее часть, вышедшая в 2013 году, к 2019 году, то есть до переиздания на PS5, насчитывала 20 млн экземпляров на руках у пользователей. Вторая часть вышла в 2020 году и к 2022-му была продана числом более 10 млн экземпляров. Если сопоставить это с 40 млн просмотров сериала за первые два месяца, получается, что цифры примерно одинаковые, хотя можно предположить, что далеко не все игроки захотели смотреть сериал.

Фото: Sony Pictures Television Кадр из сериала Last of Us. Янг Мазино и Белла Рэмзи

Причина проста: если игра для своего времени была более-менее новаторской и уж точно заявляла высочайший технологический уровень, то сериал 2023 года большей частью напоминал очередное (а их было немало) переиздание этой игры, с новой графикой, но с тем же сюжетом. То есть ровно всё то же самое, что десять лет назад, только сыгранное звездами, сильно сокращенное, а по саспенсу значительно более слабое, чем оригинал.

Спасали сериал три вещи. Во-первых, над ним сначала работали российские кинематографисты Кантемир Балагов и Ксения Середа, и хотя Балагов быстро покинул проект и даже в титрах не заявлен, кое-что от него осталось. Как минимум у сериала были развернутый пролог, которого не хватало игре, и подробное описание того, что на самом деле спровоцировало зомби-апокалипсис.

Фото: Sony Pictures Television Кадр из сериала Last of Us. Педро Паскаль.

Во-вторых, Белла Рэмзи и Педро Паскаль наконец-то сыграли всё то, что компьютерным актерам было сделать трудно. Наконец, в-третьих, и это самое главное, в сериале был вставной эпизод, которого не было в игре, и он, честно говоря, стоил всего остального съемочного материала. Там рассказывалось о семье, которая решила не присоединяться к бандам, не бежать в тоталитарные города, а гордо и независимо прожить свою жизнь на островке спокойствия. И эти современные Робинзон Крузо и Пятница были настолько поразительные, что посвященный им эпизод хочется пересматривать снова и снова.

Но будем честны: с кинематографической точки зрения, самой лучшей экранизацией «Последних из нас» был независимый малобюджетный фильм Кейси Аффлека «Свет моей жизни», явно вдохновленный игрой. Только в игре главный герой оберегает девочку, у которой иммунитет к грибку, превращающему людей в зомби, а герой Аффлека (он там и режиссер, и сценарист, и продюсер, и исполнитель главной роли) заботится о девочке в мире, где все женщины вымерли, а мужики ведут себя хуже любых зомби, потому что впереди — вымирание. В фильме Аффлека много тихого отчаяния, отцовской нежности и даже библейских мотивов: у Отца не просто так нет имени, и мы, конечно, сразу вспоминаем Лота. Финальный конфликт в игре, сериале и в фильме Аффлека один и тот же — на весах жизнь девочки и существование человечества.

Как смотреть второй сезон Last of Us

Кто и зачем сказал создателям второго сезона, что надо точнее следовать сюжету второй же части игры, сказать трудно. Но, как ехидно заметил один западный обозреватель, в результате иногда кажется, что мы смотрим, как какой-то наш друг проходит игру. А вот это уже понять трудно. Игра вышла не так давно, ее помнят очень хорошо, и здесь всё то же. Как мы помним, первый сезон закончился тем, что Джоэл поначалу отдал Элли на опыты врачам, а потом понял, что они хотят ее убить для извлечения сыворотки. Поэтому он просто всех перестрелял и унес девочку, которая была без сознания.

И вот прошло пять лет. Уцелевшие члены «Цикад» (или «Светлячков») хотят отомстить Джоэлу за массовую резню, а он тем временем живет с Элли в отдаленном городке-крепости и готовится встречать новый 2029 год. Отношения у Джоэла и его «падчерицы» ужасные, и если в игре это был скорее подростковый бунт, то здесь Элли, по идее, уже перешла этот возраст, так как она изначально в сериале была старше, чем в оригинале. Элли живет обособленно, общается больше с ровесниками, особенно с лучшей подругой Диной.

Фото: Sony Pictures Television Кадр из сериала Last of Us

Мы смотрим первый вышедший эпизод и с ужасом понимаем, что перед нами опять всё то же дословное разыгрывание старых знакомых сцен. Если всё пойдет так дальше, то в ближайших эпизодах спасенная от зомби девушка Эбби жестоко убьет Джоэла (лучший момент во всей второй части игры), и дальше будет классический женский бадди-фильм, потому что действовать будут Элли и Дина. Интрига может свестись исключительно к тому, чтобы наблюдать, «а как они вот эту сцену разыграют, и вот эту, и эту?» Интересно это? Пожалуй, не очень. Правда, раз Эбби в первом эпизоде не спасли, то может быть, по закону эффекта бабочки, и сюжет двинется иной дорогой, и тогда второй сезон станет альтернативной историей. Если Джоэл выживет, то и приключения будут иными. Но поверить в такое трудно, учитывая, как во многих текстах западных коллег, которым, похоже, дали увидеть следующие эпизоды, везде написано о бережном отношении авторов сериала к сюжету.

Пока практика свидетельствует, что чем свободнее кинематографисты в экранизациях игр, тем лучше результат. От первого «Мортал Комбата» и «Обители зла» до «Аркейна», «Супербратьев Марио» и свежего «Майнкрафта» — всё это очень вольные постановки, фантазии на тему. Зрелищные, наполненные любовью к исходному материалу, они никогда не были иллюстрациями, попытками сделать дорогостоящий капустник с воспроизведением игровых механик. Наоборот, попытки параллельного переноса выглядят комично и, конечно, грустно, потому что тратятся огромные бюджеты, ресурсы талантливых артистов, художников, операторов, специалистов по компьютерной графике. На выходе же — не кино, а делюксовое переиздание всё той же игры, хотя и такой продукт, как мы знаем, часто находит благодарного покупателя.