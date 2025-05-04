Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 4 мая назвал «сделкой с дьяволом» договор, который был подписан между Украиной и США по редкоземельным металлам.

«Соглашение между Украиной и США — это вопрос украинского руководства. <…> Хочу лишь напомнить, что подобные договоры с дьяволом уже подписывались. Я не говорю о дьяволе в контексте США, но о концепции дьявола», — сказал Фицо на пресс-конференции.

Он напомнил, что бывший премьер-министр Словакии Микулаш Дзуринда допустил бомбардировку Белграда, поскольку за это им было предложено членство в Североатлантическом альянсе.

«И пусть теперь господин Зеленский разорется от ярости. Я знаю, почему он это подписал. Господин Зеленский купил себе конфликт. Господин Зеленский очень заинтересован в его продолжении», — подытожил Фицо.

1 мая министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам. Кроме того, страны заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины, добавил он.

На следующий день член палаты представителей конгресса США, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что американо-украинская сделка по минеральным ресурсам может привести к новому вооруженному конфликту.