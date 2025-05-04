В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов (ВС) ввели в аэропорту Внуково. Об этом 4 мая проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 09:06 мск введены на работу аэропорта Внуково», — рассказал он в своем Telegram-канале.
Уточняется, что экипажи ВС, авиадиспетчеры, а также службы аэропорта предпринимают различные действия для осуществления безопасности полетов. На данный момент эта задача является приоритетной.
Ранее, 28 апреля, временные ограничения были введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Их сняли в 06:56 мск.