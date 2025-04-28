В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения
Временные ограничения на вылет и прием воздушных судов (ВС) введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом 28 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск ВС с 10:18 мск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)», — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В этот же день в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге также ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Они были сняты в 9:30 мск.