В аэропорту Пулково сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и вылет гражданских самолетов, введенные в целях безопасности в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, отменены. Об этом 28 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В петербургском аэропорту Пулково в 9:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем Telegarm-канале.
Он добавил, что на запасные аэродромы пришлось направиться 17 рейсам, направлявшимся в Санкт-Петербург. Экипажи самолетов и наземные службы обеспечили безопасность полетов.
Временные ограничения в Пулково вводились ранее в этот день с 7:25 мск.