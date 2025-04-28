Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Пулково
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Пулково. Об этом 28 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI) — с 07:25 мск», — написал он в Telegram-канале.
Он добавил, что соответствующие меры предприняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Кореняко 25 апреля сообщил, что ограничения на вылет и посадку самолетов были введены в аэропорту Нижнего Новгорода в 05:45 по мск. Позже он заявил, что ограничения были сняты.