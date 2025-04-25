Временные ограничения на работу аэропорта Нижнего Новгорода сняты
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения на вылет и прием воздушных судов (ВС). Об этом 25 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что временные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
О введении временных ограничений на вылет и прием воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода стало известно ранее в этот день.