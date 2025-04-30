Временные ограничения сняты в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля

В России снова возобновили работу аэропорты в Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле. Об этом 30 апреля сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«В аэропортах Иваново (Южный), Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) в 06:56 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил он.

Уточняется, что ограничения были введены ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ранее, 28 апреля, Кореняко сообщил о введении временных ограничений на работу аэропорта Нижнего Новгорода. По его словам, данные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Тогда же ограничения ввели на работу аэропорта Ярославля.