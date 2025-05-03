В Берлине на концерте рэпера Samra пострадали 13 человек
В Берлине на бесплатном концерте рэпера Samra в районе Нойкельн пострадали по меньшей мере 13 человек. Об этом 3 мая сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на пожарную службу.
По данным издания, на мероприятии неизвестные распылили слезоточивый газ, после чего произошла массовая потасовка. Уточняется, что на концерт пришло около 2–3 тыс. человек, что в несколько раз больше вместимости зала в 700 посетителей.
Отмечается, что четверо человек получили тяжелые травмы, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. В настоящее время местная полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
Ранее, 16 марта, в городе Кочани в Северной Македонии не менее 50 человек погибли в результате пожара в ночном клубе. Отмечалось, что причиной возгорания могла стать пиротехника.