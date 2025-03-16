В Северной Македонии погибли 50 человек при пожаре в ночном клубе
В городе Кочани в Северной Македонии погибли не менее 50 человек в результате пожара в ночном клубе. Об этом сообщил местный портал A1on.
Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 16 марта.
«По меньшей мере 50 человек погибли на дискотеке в Кочани, где <...> во время концерта известной группы вспыхнул пожар», — говорится в материале.
Предположительно, причиной возгорания могла стать пиротехника.
По данным портала, в момент пожара ночной клуб был полон людей. Местные больницы не справляются с потоком пострадавших, часть пациентов были отправлена в другие города.
На месте происшествия находится министр внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковский, также туда направляется премьер-министр страны Христиан Мицкоский.
Ранее, 21 января, масштабный пожар произошел в отеле на горнолыжном курорте города Болу в Турции. В результате возгорания погибли 79 человек, еще 51 пострадал. В здании на момент происшествия находилось почти 240 постояльцев.
По информации газеты Sabah, возгорание могло произойти по ошибке сотрудников. Они допустили попадание раскаленного масла на гриль, после чего вспыхнул огонь. По делу о пожаре задержали 28 человек.