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Гастрольный трафик: устроителей мероприятий могут обязать страховать зрителей

В парламенте готовы рекомендовать правительству дополнительные меры по защите посетителей концертов и матчей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Зрители концертов и спортивных матчей должны быть в обязательном порядке застрахованы от рисков причинения вреда здоровью. Новая обязанность может лечь на плечи организаторов мероприятий. С таким предложением выступил Роспотребнадзор, а Совет законодателей РФ намерен рекомендовать правительству рассмотреть эту инициативу, узнали «Известия». Как могут измениться цены на концерты и другие массовые мероприятия — в материале «Известий».

Ответственность организаторов мероприятий

Совет законодателей РФ намерен рекомендовать правительству оценить рациональность обязательного страхования ответственности организаторов массовых мероприятий — концертов, спортивных матчей — за причинение вреда жизни и здоровью зрителей. С такой инициативой этот совещательный орган (в нем состоят председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, их заместители и главы областных парламентов) планирует выступить после того, как в марте заслушал доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой о проблемах, связанных с защитой прав потребителей. Многие ее идеи легли в основу решений по итогам совета. «Известия» ознакомились с повесткой заседания, а также проектом поручений парламенту и правительству по его итогам.

Концерт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Инициатива предполагает, что стоимость такой страховки нужно будет указать в цене билета. Представитель зампреда Госдумы Ирины Яровой, которая руководила совещанием президиума совета, сказал «Известиям», что решения по итогам заседания пока не утверждены, документ с перечислением мер находится в статусе проекта. Редакция направила запросы в Совфед, Госдуму и Роспотребнадзор.

Вопрос обязательного страхования ответственности организаторов массовых мероприятий в отношении жизни и здоровья зрителей поднимается не первый раз, но он всё еще актуален, сказал «Известиям» председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов. Например, подобные инициативы выдвигали после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово (тогда погибли 60 и пострадали еще 79 человек) и после трагических событий в «Крокус Сити Холле» (145 погибших), напомнил он.

— В случае предложения, которое обсуждают сейчас, важно новое условие: стоимость страховки должна быть указана на билете. В этом случае манипуляций будет меньше: появится механизм, который будет мотивировать организаторов уделять безопасности людей больше внимания, — сказал эксперт.

Крокус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Обязательное страхование ответственности — это не просто возможность компенсации, это усиление рыночного контроля за безопасностью услуг, поддержал коллегу глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

— Вовлеченные страховые компании будут заинтересованы в минимизации рисков, потенциальных выплат и станут дополнительно контролировать выполнение организаторами массовых мероприятий всех требований безопасности, — пояснил он.

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Эксперт также напомнил, что такое страхование уже распространено за рубежом — в Северной Америке, Западной Европе, Австралии.

По словам Алексея Койтова, страховщики в России тоже предлагают такой продукт, но пока он добровольный. Хотя в перспективе его можно расширить на обязательный уровень, причем оперативно, полагает эксперт.

Действительно, у страховщиков уже есть продукт о добровольном страховании гражданской ответственности, отметила глава управления андеррайтинга ответственности и финансовых рисков «Росгосстраха» Галина Лунева. Эта услуга непопулярна: речь идет о разовых договорах. Например, компания страховала организаторов фестиваля «Нашествие», «Усадьба Jazz» и других.

Страхование
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В России сегодня мало кто страхует свою ответственность добровольно, в итоге вся тяжесть последствий ложится на плечи государства, от которого пострадавшие ждут компенсаций, сказала «Известиям» глава управления страхования ответственности «АльфаСтрахования» Светлана Повтарева.

Как страховка отразится на цене билетов

Ранее, в 2023 году, Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предлагал такую обязанность для компаний, если они организуют мероприятие на объектах с площадью более 50 кв. м при числе участников от 50 человек. Представитель ВСС сказал «Известиям», что организация и сейчас поддерживает такую инициативу, так как «на сегодняшний день посетители массовых мероприятий финансово не защищены на случай причинения им вреда».

— Происшествия в местах массового скопления людей происходят нередко, страхование будет гарантировать потерпевшим возмещение причиненного вреда. Оно может быть обязательным или добровольным, — рассказали в ВСС. — Размер лимитов возмещения за причинение вреда жизни и здоровью может быть 2–3 млн рублей на каждого потерпевшего. Такое страхование не станет существенной нагрузкой для владельца объекта.

Деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По словам главы управления страхования ответственности «Ингосстраха» Дмитрия Шишкина, в зависимости от характеристик площадок и специфики проводимых мероприятий стоимость страхования может отличаться, — например, сейчас цена такой услуги составляет от 30 до 500 тыс. рублей. При таком подходе пострадавшему возмещают причиненный вред: расходы на лечение, потерянный заработок, ущерб имуществу — одежде, мобильному телефону, автомобилю и так далее.

— Мы много лет страхуем крупнейшие массовые спортивные мероприятия, которые проводят в России. Считаем, что такой подход — это цивилизованный и эффективный способ возмещения ущерба и защиты интересов как зрителей, так и устроителя мероприятия, — отметил он. — По нашим расчетам, стоимость билетов не изменится или изменится совсем незначительно, что будет незаметно для зрителей.

В Континентальной хоккейной лиге в ответ на запрос «Известий» обратили внимание на специальный пункт в техническом регламенте соревнований, который уже сейчас подразумевает, что матчи могут проводиться только на тех аренах, которые застрахованы в том числе в рамках обязательного страхования гражданской ответственности. В Российском футбольном союзе не ответили на вопросы «Известий». Редакция также направила запросы крупнейшим концертным площадкам РФ — «ВТБ Арене», «МТС live» и другим.

Согаз
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Дмитрий Шишкин напомнил, что в зарубежной практике страхование ответственности де-факто является стандартным: все устроители мероприятий страхуют свою ответственность, причем информируют об этом людей разными способами — например, на билетах или на своем сайте.

В компании СОГАЗ «Известиям» сказали, что наличие такого страхового полиса у организатора мероприятия может повлиять на итоговую стоимость билетов, речь идет о росте в пределах 1–3%. Для крупных событий с большим числом зрителей нагрузка на один билет окажется минимальной, хотя если наступит страховое событие, то компенсация для пострадавших будет зависеть от тяжести ущерба: при серьезных травмах выплаты могут достигать нескольких миллионов. В «АльфаСтраховании» согласны: цена билетов увеличится максимум на 3%.

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Гендиректор «Москонцерта» Илья Бачурин позитивно оценил предложенную меру. Он подчеркнул, что отряд вооруженных людей не может встать на входе в каждое помещение, где проводят массовое мероприятие.

— Страховка может быть компенсацией тех рисков, которые человек несет. С другой стороны, заплатить за это снижение рисков людям придется самим — цена билета может повыситься, — считает он.

Концерт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Но большое количество происшествий именно на массовых мероприятиях — это скорее исключение, чем закономерность, сказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Поэтому обязательное страхование людей станет дополнительной нагрузкой, которая в итоге будет переложена в цену билетов, считает он.

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