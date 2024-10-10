На разных полисах: власти готовят новые налоговые льготы для страхования жизни

В России готовят новые налоговые льготы для полисов накопительного, инвестиционного и долевого страхования жизни (НСЖ, ИСЖ и ДСЖ). В Центробанке отметили, что послабление может быть аналогичным тому, что сейчас действует на ИИС: освобождение от налога на доход за длительное владение бумагами (от 10 лет). Минфин же готовит поправки по налоговым вычетам для ДСЖ, который заработает с 2025-го. В последние годы ЦБ последовательно работал над повышением ценности этих страховых продуктов и боролся с мисселингом, который был распространен в 2010-х. Насколько сейчас выгодно вкладываться в эти продукты и есть ли в них подводные камни — в материале «Известий».

Как работают ИСЖ, НСЖ, ДСЖ

В ЦБ поддерживают введение новой льготы для долгосрочных полисов страхования жизни, сообщил «Известиям» заместитель директора департамента страхового рынка Банка России Никита Теплов. Он добавил: регулятор участвует в этом обсуждении вместе с Минфином.

Продукты ИСЖ и НСЖ обеспечивают страхование жизни и также предлагают возможность накопить или инвестировать сбережения обычно на срок три-пять лет и выше. В некоторых таких продуктах уровень доходности закреплен в договоре (то есть человек заработает столько, сколько прописано в бумагах), а в ином случае прибыль будет зависеть от результатов вложений компанией средств клиента.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С 2025 года в России также заработает новый инструмент — ДСЖ. Он совмещает классическое покрытие и возможность инвестировать часть взносов. Клиенты будут сами выбирать, куда вкладывать средства, однако перечень дозволенных инструментов ограничат паевыми инвестиционными фондами. Фактически ДСЖ придет на смену ИСЖ, который перестанет продаваться после 2025-го.

Новая льгота для долгосрочных полисов страхования жизни должна выровнять условия по ним с условиями по другим продуктам, сообщил Никита Теплов из ЦБ. При этом не обязательно возвращать то, что было.

В июле 2024-го для ИСЖ и НСЖ отменили одну из налоговых льгот. Она позволяла не платить НДФЛ с дохода по этому продукту, если он не превышает суммы первоначального взноса, умноженной на среднегодовую ставку ЦБ за каждый год действия договора.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Например, если человек вложил 1 млн, а получил, для простоты рассчета, 2 млн рублей спустя год, то без этого послабления ему пришлось бы заплатить 13% НДФЛ от 1 млн дохода — 130 тыс. При этом если льгота применяется, а среднегодовая ставка ЦБ, например, составляла 10%, то заплатить 13% НДФЛ придется только с 900 тыс. рублей (за вычетом 1 внесенного млн, умноженного на 10%). То есть сбор составил бы 117 тыс. рублей, объяснил руководитель дирекции налогового сопровождения инвестиционной деятельности УК «Альфа-Капитал» Константин Асабин.

Он добавил: по закону это послабление перестанет действовать с 2025-го. То есть все продукты, вне зависимости от даты открытия, которые закончатся после нового года, не смогут получить эту льготу за весь период действия полиса.

Нововведение сделало условия по договорам страхования жизни менее выгодными, чем по другим финансовым продуктам, отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев. По его словам, это нужно исправлять.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Изменение уже отразилось негативно на продажах и в будущем снизит спрос на полисы страхования жизни, если льготу не вернут, считает гендиректор СК «МАКС-Жизнь» Андрей Мартьянов.

Прежнее послабление важно оставить хотя бы по ранее заключенным договорам — это поможет сохранить доверие к продукту, уверен Глеб Яковлев из ВСС. Новая же льгота должна стимулировать граждан оформлять долгосрочные полисы и тем самым приносить длинные деньги в экономику, добавил он.

Какие новые налоговые льготы могут ввести для продуктов страхования жизни

По словам замдиректора департамента страхового рынка ЦБ Никиты Теплова, для долгосрочных продуктов страхования жизни можно ввести другое послабление. Так, например, по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) есть льгота, которая освобождает от налога на доход после 10 лет владения, сообщил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

ИИС — это специальный инвестиционный счет, который позволяет владельцу покупать ценные бумаги на бирже и при этом получать налоговые льготы от государства. С 2024 года действует ИИС-3. При оформлении такого счета на долгий срок клиента освобождают от выплаты НДФЛ на весь доход по этому продукту. Человек также сможет получить налоговый вычет за внесенные на счет средства. Его максимальный размер составит от 52 тыс. до 60 тыс. рублей ежегодно в зависимости от суммы доходов инвестора.

Освобождение от налога на доход по договорам страхования жизни сроком свыше 10 лет поможет убедить многих клиентов оформлять долгосрочные программы, считает управляющий продуктами департамента личного страхования и страхования выезжающих за рубеж «РЕСО-Гарантия» Оксана Тиханова.

Однако для ИИС предусмотрен медленный переход, напомнил гендиректор «Совкомбанк Страхования», руководитель Страховой Группы Совкомбанка Игорь Лаппи. При открытии счета в ближайшие три года для получения льготы счетом нужно будет владеть на протяжении пяти лет. Затем этот период плавно увеличится до 10 (с 2031-го).

Льгота по страхованию жизни будет отличаться от послабления по ИИС также в части налоговых вычетов, подчеркнул гендиректор «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев. Он пояснил: по полисам (сроком от пяти лет) его можно получить только со взносов до 150 тыс. рублей, причем в этот же лимит входят траты на образование, лечение, спортивные секции. А по ИИС порог составляет 400 тыс. в год.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В то же время с 1 января 2025-го граждане смогут оформить новый инструмент для долгосрочных инвестиций — ДСЖ, напомнили в пресс-службе Минфина. Там добавили: ведомство готовит поправки в Налоговый кодекс, чтобы по этому продукту россияне получали льготы, аналогичные ИИС, по единой системе вычетов на долгосрочные сбережения (в этом случае клиенты смогут вернуть от 52 тыс. до 60 тыс. со взносов ежегодно).

Дополнительные послабления могут привлечь новых клиентов в долгосрочные программы страхования, отметили в «Зетта Страхование жизни». В то же время важно возобновить и предыдущую льготу для всех полисов страхования жизни, в том числе для более коротких договоров, уверены в «Ю-Лайф».

Ее восстановление также поддержали в «Согласии», «Зетта Страхование жизни», «Ренессанс Жизнь», «Росгосстрах Жизнь» и «МАКС-Жизнь». Льгота в размере средней ключевой ставки позволяет не облагать налогом накопления клиента, когда доход по ним ниже уровня инфляции, подчеркнул директор по сберегательным продуктам СК «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов.

Насколько выгодно вкладываться в ИСЖ, НСЖ и ДСЖ

В 2010-х годах в России активно развивалось ИСЖ, однако многие банки вводили россиян в заблуждение. Финансовые организации обещали высокие доходности, но по факту люди зарабатывали порядка 3–5%. Россияне также жаловались в ЦБ на мисселинг при продаже этого продукта.

Поэтому в последние годы регулятор вводил дополнительные требования по выплате инвестдохода по ИСЖ и НСЖ. А также повышал ценность таких страховых продуктов для потребителей и боролся с мисселингом при их продаже. Сейчас полисы страхования жизни набирают популярность. В 2023 году более 1,1 млн человек приобрели НСЖ и ИСЖ, следует из данных ЦБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В целом НСЖ и ИСЖ могут предлагать конкурентные условия по сравнению с другими долгосрочными инструментами для граждан, рассказала руководитель филиала «Страховой брокер AMsec24» Ирина Панова. Однако ИСЖ подразумевает больший риск: доходность может быть нестабильной из-за колебаний на финансовых рынках, пояснила она.

В то же время по НСЖ часто предлагают гарантированную доходность. По договорам на три-пять лет она сейчас составляет 17–18%, добавил Игорь Лаппи из «Совкомбанк Страхования».

Доходность по ДСЖ будет сравнима с ПИФами, сообщила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, в среднем за первое полугодие 2024-го она составила 6–7% (то есть порядка 12–14% годовых).

В то же время крупнейшие банки сейчас предлагают вклады на срок от одного до трех лет по ставке даже выше 20% годовых, добавила Ирина Панова. При этом ИСЖ и НСЖ дают дополнительное преимущество — они обеспечивают страхование жизни, добавила она.