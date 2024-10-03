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Выиграть сбор: налоговые доходы бюджета вырастут до 32 трлн в 2025-м

Поможет ли это сделать финансовый план более сбалансированным и устойчивым
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В 2025 году налоговые доходы бюджета вырастут на 14%, до 32 трлн рублей, заявили «Известиям» в Минфине. Вместе с тем увеличится и доля фискальных поступлений — с 78% до почти 80%. Причины — в налоговых поправках, повышении доходов компаний на фоне восстановления экономики, росте зарплат и усилении контроля ФНС. Такие доходы легче спрогнозировать, что делает казну более сбалансированной и устойчивой. По каким статьям ожидается наибольший прирост поступлений и как снижается зависимость бюджета от нефтегазовых доходов — в материале «Известий».

Почему увеличиваются налоговые доходы бюджета

В следующем году доходы бюджета вырастут почти на 12% к показателю 2024-го и составят 40,3 трлн рублей. Вместе с тем увеличатся и налоговые поступления — на 14%, до 32 трлн, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Там добавили: в целом в ближайшую трехлетку сборы обеспечат казне 101,8 трлн.

Таким образом, вырастет и доля налоговых доходов в общих поступлениях бюджета — с 78% в 2024-м до 80% в 2025-м, подсчитали «Известия».

Основная причина роста налоговых поступлений — донастройка фискальной системы, объяснил руководитель Лаборатории исследований налоговой политики Президентской академии Виктор Мачехин. Как ранее писали «Известия» на основе нового проекта бюджета, совокупно в следующие три года такие поправки обеспечат казне дополнительные 10,6 трлн. Из них 2,6 трлн поступят в 2025-м, 3,4 трлн — в 2026-м и 4,6 трлн — в 2027-м.

люди
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Наибольший прирост ожидается по статье «Налог на доходы физических лиц» — поступления от НДФЛ в федеральный бюджет в следующем году увеличатся в 2,6 раза по сравнению с 2024-м, до 810 млрд, следует из проекта бюджета. Основная часть НДФЛ поступает в региональные бюджеты, а на федеральный уровень идет лишь «налог на богатых» — та часть, что уплачивается по ставке выше 13%.

При этом только от введения пятиступенчатой прогрессивной шкалы, которую запустят в следующем году, казна получит 420 млрд в 2025-м.

В свою очередь, по налогу на прибыль ожидается рост доходов вдвое, до 4,2 трлн в 2025-м, говорится в проекте бюджета. Как объяснили «Известиям» в Минфине, план учитывает фискальные изменения, а также рост прибыли организаций, заложенный в прогноз Минэка.

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В частности, с 2025-го увеличивается ставка корпоративного налога с 20 до 25%, а для ИТ-компаний — с 0 до 5%. При этом, согласно социально-экономическому прогнозу, прибыль предприятий вырастет в следующем году на 8%, до 68 трлн.

В финплан заложен рост доходов и по налогу на добавленную стоимость (НДС). В 2025-м такие поступления увеличатся на 17% по сравнению с 2024-м, до 15,5 трлн.

— На увеличение прогноза оборотных налогов, включая НДС, повлияли более оптимистичные планы по росту ВВП (+2,5%) в 2025-м, ожидаемое повышение импорта и курса доллара (96,5 рубля), а также корректировка условий режима упрощенного налогообложения (УСН), — объяснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

программмист
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко


Так, со следующего года вводится обязанность по уплате НДС для «выросших» средних компаний. Предприятия с доходом от 60 млн до 450 млн в год, применяющие УСН, должны будут уплачивать сбор.

Дополнительные доходы также принесут поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за исключением углеводородов — в частности, они вырастут с железной руды, удобрений, угля и алмазов. По этой статье ожидается увеличение доходов на 13%, до 262 млрд в 2025-м, следует из проекта бюджета. При этом сборы НДПИ на нефть вырастут только на 3%, до 10,7 трлн.

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Рост поступлений прогнозируется и по акцизам — на 17%, до 1,4 трлн в следующем году. В частности, это связано с введением сбора на никотиновое сырье и признанием подакцизным товаром фармсубстанции спирта.

Оставшуюся часть всех прогнозируемых поступлений в 2025-м составляют неналоговые (8,3 трлн) и безвозмездные (45 млрд) доходы, следует из проекта бюджета. Крупнейшие статьи по первому виду — утилизационный сбор, средства от использования госимущества и ввозные таможенные пошлины.

Почему важен рост доли налоговых доходов

Еще одна причина роста налоговых доходов — инфляция, которая проявляется в ежегодной индексации ставок акцизов и увеличении поступлений по НДС в условиях повышения цен, объяснила доцент факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета Анна Тихонова. Растут как зарплаты россиян (что увеличивает сборы НДФЛ), так и доходы компаний (что позитивно отражается на показателях налога на прибыль и НДС).

Еще один фактор — улучшение администрирования контрольными органами ФНС, отметила эксперт.

На позитивную динамику налоговых поступлений также повлияет ожидаемый рост деловой активности бизнеса (что отразится на НДС и налоге на прибыль) и цен на сырье (НДПИ), перечислила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Налоги — более устойчивый источник бюджетных поступлений и показатель стабильной работы внутреннего рынка в стране. Поэтому их собираемость всегда будет иметь для казны более важную роль. Рост доли налоговых поступлений позволит достичь большей финансовой независимости России, — резюмировала Анна Тихонова.

По ее словам, эффективная налоговая система, с одной стороны, позволит обеспечить прямые государственные вложения, а с другой — будет способствовать активизации инвестиционной деятельности бизнеса при грамотном соотношении фискальной нагрузки и льгот. Предприятиям будет выгоднее запускать инвестпроекты, чтобы получать налоговые льготы.

Увеличение доли фискальных доходов делает конструкцию бюджета более стабильной, уверена и Ольга Беленькая из «Финам». Но при этом, по ее словам, Минфин рассчитывает и на дополнительные неналоговые поступления. Среди них: повышение ряда госпошлин, индексация утильсбора, разовые крупные суммы, полученные от распоряжения конфискованным имуществом.

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