Украинские СМИ сравнили сделку по минералам с Фондом развития Ирака

Украинское издание «Страна.ua» 2 мая провело параллели между американо-украинской сделкой по минеральным ресурсам и Фондом развития Ирака, созданным в 2003-м после свержения режима главы ближневосточной страны Саддама Хусейна.

«Концепция фонда выглядела очень похоже на то, что сейчас предлагается Украине: различные средства, имевшиеся в распоряжении новых иракских властей (в первую очередь доходы от продажи нефти, а также арестованные за рубежом средства правительства Ирака и лично Саддама Хусейна) передавались в фонд, а оттуда должны были поступать подрядчикам, реализующим те или иные инфраструктурные проекты по послевоенному восстановлению страны», — говорится в материале.

Подчеркивается, что значительная часть средств фонда была потрачена на выплату зарплат госслужащим и работникам бюджетного сектора, а также на реализацию инфраструктурных проектов. При этом на практике многие из этих инициатив либо не были доведены до конца, либо их завершили с задержками и в ограниченном объеме. В материале украинского издания указано, что руководство фонда допустило массу нарушений.

«Примечательно, что ответственности за нарушения и даже явные хищения средств фонда никто не понес», — резюмировало «Страна.ua».

Министр финансов США Скотт Бессент 30 апреля сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам и заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины. Телеканал Sky News со ссылкой на американские источники предположил, что соглашение может быть ратифицировано Верховной радой в течение недели.