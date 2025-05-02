Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg узнало о предложении Трампа выделить $1,01 трлн на нацбезопасность
Общество
Близкие и коллеги корреспондента «Известий» Федорчака почтили его память в Крыму
Мир
Шольц призвал не торопиться с запретом партии «Альтернатива для Германии»
Мир
Принц Гарри проиграл суд по делу о госохране в Великобритании
Мир
Reuters узнало о планах Euroclear выплатить инвесторам €3 млрд из активов РФ
Интернет и технологии
Rockstar Games объявила о переносе релиза GTA VI на май 2026 года
Мир
На Западе заподозрили Макрона в попытке повлиять на выборы папы римского
Мир
Экс-премьер Молдавии указал на бездействие Кишинева в условиях кризиса экономики
Мир
Подозреваемую в покушении на экс-главу ячейки «Правого сектора» арестовали
Мир
Мирошник указал на бурную реакцию властей Киева из-за миротворческих инициатив РФ
Общество
СК начал проверку после жалоб на истязание детей в саду в Челябинске
Мир
Трамп намерен лишить Гарвард статуса освобожденного от налогов
Общество
Мещанский суд Москвы возбудил уголовное дело о госизмене в отношении россиянина
Общество
Репринт газеты «Известия» от 9 мая 1945 года передали сводному отряду МВД в ЛНР
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении 11 украинских катеров в Черном море
Мир
Рубио исключил возвращение Украины к границам 2014 года
Мир
Жители Одессы возложили цветы к Дому профсоюзов в годовщину трагедии
Сюжет:

Украинские СМИ сравнили сделку по минералам с Фондом развития Ирака

Страна.ua: Фонд развития Ирака похож на сделку по минералам между Украиной и США
0
EN
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Украинское издание «Страна.ua» 2 мая провело параллели между американо-украинской сделкой по минеральным ресурсам и Фондом развития Ирака, созданным в 2003-м после свержения режима главы ближневосточной страны Саддама Хусейна.

«Концепция фонда выглядела очень похоже на то, что сейчас предлагается Украине: различные средства, имевшиеся в распоряжении новых иракских властей (в первую очередь доходы от продажи нефти, а также арестованные за рубежом средства правительства Ирака и лично Саддама Хусейна) передавались в фонд, а оттуда должны были поступать подрядчикам, реализующим те или иные инфраструктурные проекты по послевоенному восстановлению страны», — говорится в материале.

Подчеркивается, что значительная часть средств фонда была потрачена на выплату зарплат госслужащим и работникам бюджетного сектора, а также на реализацию инфраструктурных проектов. При этом на практике многие из этих инициатив либо не были доведены до конца, либо их завершили с задержками и в ограниченном объеме. В материале украинского издания указано, что руководство фонда допустило массу нарушений.

«Примечательно, что ответственности за нарушения и даже явные хищения средств фонда никто не понес», — резюмировало «Страна.ua».

Возмездные ископаемые: что значит подписание США и Украиной меморандума о недрах
И почему Штаты угрожают выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта

Министр финансов США Скотт Бессент 30 апреля сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам и заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины. Телеканал Sky News со ссылкой на американские источники предположил, что соглашение может быть ратифицировано Верховной радой в течение недели.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025