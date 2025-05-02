В раде назвали вероятную дату голосования по ратификации соглашения с США

Верховная рада готовится ратифицировать только один из трех документов по инвестиционному фонду США, вероятно, так и не получив доступа к полному тексту сделки. Об этом 2 мая сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В своем Telegram-канале он поделился ответами премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на вопросы о сделке с Вашингтоном. Глава правительства подтвердил, что ратификация необходима только для одного из документов.

«Только первый. Следующие имеют имплементационный характер и не требуют голосования», — заявил Шмыгаль.

На вопрос, предоставят ли депутатам тексты других документов, украинский премьер не ответил.

Железняк отметил, что вероятная дата ратификации соглашения в раде — 8 мая. Он добавил, что инвестфонд будет зарегистрирован в американском штате Делавэр, а счет откроют на Украине с пополнением в гривнах.

Министр финансов США Скотт Бессент 30 апреля сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам и заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины. Телеканал Sky News со ссылкой на американские источники предположил, что соглашение может быть ратифицировано Верховной радой в течение недели.