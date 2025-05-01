Белый дом назвал сделку с Украиной шагом к мирному урегулированию конфликта

Соглашение между США и Украиной по разработке минеральных ресурсов отражает стремление Вашингтона к установлению долгосрочного мира в стране. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

«Данное соглашение показывает, насколько президент [США Дональд Трамп] вовлечен в процесс достижения действительно прочного мира», — сказала она на брифинге.

По словам Ливитт, сделка также предполагает, что Киев компенсирует американской стороне оказанную ранее помощь.

«Это ключевой момент для сотен миллиардов долларов, которые наши налогоплательщики потратили на субсидирование <конфликта> на Украине. Так что это возврат денег Соединенным Штатам, и это один из самых важных моментов, которые необходимо понять», — дополнила Ливитт.

Накануне министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам Украины. Кроме того, страны заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины, добавил он.

Вице-президент Украины, министр экономики страны Юлия Свириденко 17 апреля сообщила, что Киев и Вашингтон подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. На следующий день депутат Железняк опубликовал текст меморандума в своем Telegram-канале, отметив, что в документе нет упоминания о гарантиях безопасности.