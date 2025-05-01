В Алешкинском округе Херсонской области объявлен траур по погибшим от удара ВСУ
В Алешкинском округе Херсонской области 1 мая был объявлен трехдневный траур по погибшим при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Алешках. Об этом сообщила окружная администрация.
Отмечается, что мирные жители, находившиеся на рынке в момент атаки, не совершили ничего плохого, всего лишь обыденно придя за покупками. Несмотря на это, украинские боевики нанесли по ним два удара, причем второй пришелся по уже эвакуированным гражданам.
«Выражаем глубокую скорбь по погибшим 1 мая 2025 года в г. Алешки. Соболезнуем родным и близким, потерявшим любимых людей в результате террористического акта со стороны Украины. <...> Объявляем с 1 по 3 мая 2025 года (включительно) днями траура в Алешкинском муниципальном округе», — сообщается в Telegram-канале местных властей.
Указывается, что на время траура приспускаются флаги на госучреждения и отменяются развлекательные и спортивные мероприятия как в государственных, так и в частных организациях.
Об ударе ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области стало известно ранее в этот день. В результате украинской атаки пострадали 20 человек, еще семь погибли. Позже в Минздраве региона уточнили, что шестеро пострадавших были госпитализированы, седьмой человек скончался по пути в медицинское учреждение.
Следственный комитет (СК) России по факту нападения возбудил уголовное дело о теракте. Лица, причастные к удару по рынку в Алешках уже устанавливаются.