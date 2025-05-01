Реклама
Прямой эфир
Общество
Уроженца Центральной Азии лишили гражданства РФ за конфликт в Липецке
Общество
Покупательница квартиры Долиной обжаловала в суде ее передачу певице
Общество
Не менее 35 палестинцев погибли из-за ударов Израиля по Газе за сутки
Мир
Такер Карлсон заявил о деградации авторитета и военной мощи США
Мир
Мадуро объявил 30 апреля Днем победы человечества над фашизмом
Общество
Недонесение о диверсии станет уголовным преступлением в РФ с 2 мая
Мир
Трамп заявил о большой выгоде для США в рамках сделки по ресурсам
Мир
Times заявила о провале плана по отправке миротворцев на Украину
Мир
В Казахстане учредили «золотую визу» для инвесторов
Мир
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи ушел в отставку
Мир
Великобритания и Франция начали переговоры о возможном признании Палестины
Мир
Москва и Минск откроют в Смоленске туристский центр Союзного государства
Общество
Более 3 тыс. машин скопилось в очередях к Крымскому мосту
Армия
Росгвардейцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на харьковском направлении
Мир
NYP узнала о недовольстве США подходом Уиткоффа к переговорам с Россией
Спорт
«Вашингтон» с Овечкиным впервые за семь лет вышел во второй раунд Кубка Стэнли
Общество
Путин присвоил скрипачу Владимиру Спивакову звание Героя Труда РФ
Сюжет:

В Алешкинском округе Херсонской области объявлен траур по погибшим от удара ВСУ

0
EN
Фото: t.me/SALDO_VGA
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Алешкинском округе Херсонской области 1 мая был объявлен трехдневный траур по погибшим при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Алешках. Об этом сообщила окружная администрация.

Отмечается, что мирные жители, находившиеся на рынке в момент атаки, не совершили ничего плохого, всего лишь обыденно придя за покупками. Несмотря на это, украинские боевики нанесли по ним два удара, причем второй пришелся по уже эвакуированным гражданам.

«Выражаем глубокую скорбь по погибшим 1 мая 2025 года в г. Алешки. Соболезнуем родным и близким, потерявшим любимых людей в результате террористического акта со стороны Украины. <...> Объявляем с 1 по 3 мая 2025 года (включительно) днями траура в Алешкинском муниципальном округе», — сообщается в Telegram-канале местных властей.

Указывается, что на время траура приспускаются флаги на госучреждения и отменяются развлекательные и спортивные мероприятия как в государственных, так и в частных организациях.

В ожидании наказаний: РФ готова привлечь США к расследованию преступлений украинцев
Иностранные наблюдатели могут обеспечить прозрачность всех процедур

Об ударе ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области стало известно ранее в этот день. В результате украинской атаки пострадали 20 человек, еще семь погибли. Позже в Минздраве региона уточнили, что шестеро пострадавших были госпитализированы, седьмой человек скончался по пути в медицинское учреждение.

Следственный комитет (СК) России по факту нападения возбудил уголовное дело о теракте. Лица, причастные к удару по рынку в Алешках уже устанавливаются.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025