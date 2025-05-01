СК возбудил дело по факту удара ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области
Уголовное дело возбудили по факту удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Алешках Херсонской области. Об этом 1 мая сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), по факту атаки Вооруженных сил Украины на Херсонскую область», — указано в Telegram-канале ведомства.
По словам Петренко, в настоящее время назначены судебные экспертизы, устанавливаются лица, причастные к совершению этого преступления.
Об ударе ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области стало известно ранее в этот день. В результате украинской атаки пострадали 20 человек, еще семь погибли. Позже в Минздраве региона уточнили, что шестеро пострадавших были госпитализированы, седьмой человек скончался по пути в медицинское учреждение.