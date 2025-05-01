Реклама
Прямой эфир
Общество
Уроженца Центральной Азии лишили гражданства РФ за конфликт в Липецке
Общество
Покупательница квартиры Долиной обжаловала в суде ее передачу певице
Общество
Не менее 35 палестинцев погибли из-за ударов Израиля по Газе за сутки
Мир
Такер Карлсон заявил о деградации авторитета и военной мощи США
Мир
Мадуро объявил 30 апреля Днем победы человечества над фашизмом
Общество
Недонесение о диверсии станет уголовным преступлением в РФ с 2 мая
Мир
Трамп заявил о большой выгоде для США в рамках сделки по ресурсам
Мир
Times заявила о провале плана по отправке миротворцев на Украину
Мир
В Казахстане учредили «золотую визу» для инвесторов
Мир
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи ушел в отставку
Мир
Великобритания и Франция начали переговоры о возможном признании Палестины
Мир
Москва и Минск откроют в Смоленске туристский центр Союзного государства
Общество
Более 3 тыс. машин скопилось в очередях к Крымскому мосту
Армия
Росгвардейцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на харьковском направлении
Мир
NYP узнала о недовольстве США подходом Уиткоффа к переговорам с Россией
Спорт
«Вашингтон» с Овечкиным впервые за семь лет вышел во второй раунд Кубка Стэнли
Общество
Путин присвоил скрипачу Владимиру Спивакову звание Героя Труда РФ
Сюжет:

Семь человек погибли при атаке дронов ВСУ по рынку в Херсонской области

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар дронами по рынку в Алешках Херсонской области, в результате происшествия погибли семь человек. Об этом 1 мая сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Около 9:30 в Алешках, в районе центрального рынка, ВСУшники нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям. В момент атаки на рынке находилось много людей», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, добавил Сальдо, в результате украинской атаки пострадали 20 человек. В настоящее время подробности случившего уточняются, экстренные службы работают на месте происшествия.

Позднее Сальдо сообщил, что ВСУ после первой волны ударов по рынку в Алешках направили FPV-дроны, чтобы добить выживших.

Нанести наказание: Путин призвал расследовать преступления ВСУ на Курщине
На контроле прокуроров должно быть и выделение помощи пострадавшим гражданам, заявил президент

30 апреля в селе Приветное в результате атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) типа «Баба-яга» ВСУ два человека получили ранения. Сальдо уточнил, что травмы получили сам начальник территориального отдела и его жена. Их госпитализировали.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025