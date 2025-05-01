Семь человек погибли при атаке дронов ВСУ по рынку в Херсонской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар дронами по рынку в Алешках Херсонской области, в результате происшествия погибли семь человек. Об этом 1 мая сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Около 9:30 в Алешках, в районе центрального рынка, ВСУшники нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям. В момент атаки на рынке находилось много людей», — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, добавил Сальдо, в результате украинской атаки пострадали 20 человек. В настоящее время подробности случившего уточняются, экстренные службы работают на месте происшествия.
Позднее Сальдо сообщил, что ВСУ после первой волны ударов по рынку в Алешках направили FPV-дроны, чтобы добить выживших.
30 апреля в селе Приветное в результате атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) типа «Баба-яга» ВСУ два человека получили ранения. Сальдо уточнил, что травмы получили сам начальник территориального отдела и его жена. Их госпитализировали.