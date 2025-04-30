В Херсонской области два человека пострадали от атаки дронов «Баба-Яга»
В селе Приветное в результате атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) типа «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) два человека получили ранения. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Боевики киевского режима применили дроны-камикадзе типа «Баба-Яга» против жилого сектора. Под обстрел попал дом начальника территориального отдела села Большие Копани», — написал Сальдо в своем Тelegram-канале.
По словам губернатора, травмы получил сам начальник территориального отдела и его жена. Их госпитализировали.
22 апреля Сальдо сообщил, что в результате продолжающихся обстрелов ВСУ в Херсонской области погибли 12 детей, еще 48 получили ранения. Он подчеркнул, что право ребенка на жизнь должно быть защищено в любой ситуации.