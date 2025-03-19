Нанести наказание: Путин призвал расследовать преступления ВСУ на Курщине

В России необходимо повысить защищенность объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей с учетом роста террористических угроз. Об этом Владимир Путин заявил 19 марта на коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Количество преступлений террористической направленности в 2024 году увеличилось более чем в 1,5 раза, сообщил генпрокурор Игорь Краснов. Это обусловлено обстрелами территорий РФ, атаками БПЛА на жилые дома и предприятия. Владимир Путин заметил, что все военнослужащие ВСУ, которые находились на территории РФ и совершили преступления против гражданского населения, должны квалифицироваться как террористы. Какие еще задачи президент поставил перед прокурорами — в материале «Известий».

Путин положительно оценил работу прокуроров

В 2024 году прокуроры всех уровней провели большую работу, заявил Владимир Путин , открывая заседание коллегии Генеральной прокуратуры РФ 19 марта.

— Об этом говорят и цифры статистики. Так, количество обращений с заявлениями и жалобами в органы прокуратуры выросло на 10%, увеличилось и число граждан, принятых прокурорами на личном приеме. И это, конечно, нужно использовать — использовать всю эту информацию, — заявил Владимир Путин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Прокуратура получила почти 7 млн обращений граждан, лично сотрудники надзорных органов приняли более 1,2 млн граждан.

— Отмеченная динамика, а также обратная связь, которую мы получаем от людей, убеждают в доверии и востребованности нашей работы. Мы должны действовать слаженно и быть готовыми консолидировано с другими госструктурами реагировать на любые потенциальные вызовы и угрозы, — сообщил генпрокурор Игорь Краснов.

По словам Владимира Путина, важнейший вопрос для развития России и укрепления экономического суверенитета — это защита прав предпринимателей. Обратил внимание он и на необходимость контроля за расходованием средств на нацпроекты и гособоронзаказ. В 2024 году по материалам прокуроров было возбуждено 863 уголовных дела по фактам хищения в общей сложности 4,5 млрд рублей, выделенных на нацпроекты, сообщил Игорь Краснов.

— В целом [в 2024 году] в сфере реализации нацпроектов прокурорами пресечено свыше 91 тыс. нарушений, что позволило ввести в эксплуатацию сотни социальных объектов для миллионов граждан, — отметил генпрокурор.

Прокуратуре удалось через суды взыскать с чиновников необоснованно приобретенное ими имущество на 504 млрд рублей.

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— Питательной средой для корыстных проявлений должностных лиц, как известно, является нелегальная миграция. Итогом проведенной по поручению главы государства целевой проверки стал двукратный рост уголовных дел о преступлениях в данной сфере. Выявлено множество фактов неправомерной выдачи патентов, видов на жительство, фиктивной регистрации, даже прямого участия правоохранителей в преступных схемах, — добавил Краснов.

В 2024 году продолжилась тенденция последних лет к общему сокращению преступности. Однако в сфере информационно-телекоммуникационных технологий ситуация иная: их количество вновь заметно выросло, удельный вес достиг почти 40% , а раскрыто менее четверти. Ущерб от дистанционных хищений составил почти 200 млрд рублей, из которых возвращена лишь малая часть — 8,8 млрд рублей, а арестовано на счетах 29,9 млрд рублей, сообщил Краснов.

Прокуратура также планирует провести проверку МЧС России и его подразделений в регионах из-за вскрывшихся просчетов в работе по защите населения и территорий, добавил генпрокурор. Владимир Путин призвал Генпрокуратуру и дальше следить за законностью закупок оборудования для медучреждений, бесперебойным снабжением лекарствами и немедленно реагировать на выявляемые нарушения в этой сфере.

Борьба с терроризмом

На треть в 2024 году выросло количество преступлений по статьям об экстремизме. Половина из них совершается в интернете, где заблокировали свыше 75 тыс. сайтов с деструктивной информацией. По словам Игоря Краснова, системную работу по противодействию террористическим и экстремистским проявлениям необходимо продолжить в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными ведомствами, с учетом стратегии, утвержденной президентом РФ в конце 2024 года.

Возросло за последний год и количество преступлений террористической направленности. На этом фоне президент призвал повысить защищенность объектов промышленности и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей. Игорь Краснов заметил, что рост, в частности, связан с обстрелами ВСУ.

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— Количество преступлений террористической направленности в истекшем году увеличилось более чем в полтора раза. Прежде всего это обусловлено непрекращающимися обстрелами мирных территорий нашей страны и атаками беспилотных воздушных судов на жилые дома, промышленные объекты, — отметил генпрокурор.

Президент отметил необходимость выявить, зафиксировать и тщательно расследовать преступления украинских военнослужащих. Президент попросил органы прокуратуры, в том числе военных прокуроров, в полном объёме развернуть такую работу на освобожденных территориях: в Судже и в других населенных пунктах. По его словам, все преступники, каратели, которые отдавали преступные приказы, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем понести справедливое наказание.

— Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области. Повторю в этой связи: согласно законам Российской Федерации все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наёмники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы, — подчеркнул Владимир Путин.

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По словам Краснова, на территории Донбасса и Новороссии продолжена работа по совершенствованию нормативной базы и обеспечению имущественных прав, а также сохранению системообразующих и стратегических предприятий.

Угрозы экстремизма и терроризма, диверсий в отношении важных объектов остаются актуальными.

В парламенте стараются вносить коррективы, чтобы законодательство соответствовало тем угрозам, которые представляют реальную опасность для жизни, здоровья граждан и целостности российского государства, заявил «Известиям» первый зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Михаил Старшинов.

— Государство предпринимает усилия в этом направлении. Хотелось бы, конечно, чтобы количество этих преступлений, да и не только экстремистской направленности, сокращалось, — сказал он.

Помощь пострадавшим от киевского режима

Президент обратил внимание прокуратуры на контроль за помощью, которая направляется гражданам, пострадавшим от киевского режима. Речь идет о компенсациях за утраченное имущество, о выдаче сертификатов на жилье и других выплатах. Владимир Путин попросил прокуроров следить за тем, чтобы положенные средства люди получали вовремя и в полном объеме, чтобы максимально оперативно предоставлялось временное и постоянное жилье. Особую заботу надо уделить защите прав детей, подростков и стариков.

— Восстановлены права более 60 тыс. бойцов и членов их семей на получение 3 млрд рублей социальной помощи. Участники специальной военной операции, их родственники должны быть заблаговременно включены в списки на получение выплат, а не ходить по кабинетам чиновников с протянутой рукой, — отметил в свою очередь Игорь Краснов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Не менее важно и возвращение бойцов к мирной жизни. Генпрокурор поручил коллегам из регионов проверить реализацию мероприятий по трудоустройству, переподготовке, квотированию рабочих мест для вернувшихся из зоны СВО солдат.

— Героизм участников специальной военной операции — это продолжение подвигов наших предков, 80 лет назад победивших в жестокой схватке с фашизмом. В этот юбилейный год, который мы отмечаем под знаменем защитников Отечества, необходимо сделать все от нас зависящее для поддержки наших фронтовиков и ветеранов, — заметил Краснов.

Он призвал проконтролировать полноту предоставления всех государственных гарантий и выплат участникам Великой Отечественной войны, их вдов, тружеников тыла и узников концлагерей, содержание в порядке воинских мемориалов.