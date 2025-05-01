Шестеро пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Алешках госпитализированы
В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рынок в Алешках Херсонской области шестеро пострадавших были госпитализированы, седьмой человек скончался по пути в медицинское учреждение. Об этом 1 мая сообщили в Минздраве региона.
Уточняется, что состояние четверых человек оценивается как удовлетворительное, в то время как двое других пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение к гражданам, заявив, что ВСУ продолжают атаковать рынок, что затрудняет предоставление помощи раненым.
По его словам, с 30 апреля противник усилил обстрелы населенных пунктов Херсонской области, находящихся вблизи береговой линии Днепра, сбрасывал снаряды и боеприпасы с дронов на дома руководителей муниципальных подразделений.
«Самая большая кровожадность проявляется в том, что предварительно все последние месяцы противник планомерно выбивал кареты скорой помощи. И вот сейчас, когда нужно эвакуировать людей, карет не хватает. Вот такой вот Первомай у украинского режима», — отметил Сальдо.
Об ударе ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области стало известно ранее в этот день. В результате украинской атаки пострадали 20 человек, еще семь погибли. В настоящее время подробности случившего уточняются.