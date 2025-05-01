Украинские СМИ сообщили о планах США продать Киеву оружие на $50 млн
После подписания соглашения с Украиной о полезных ископаемых США планируют продать Киеву вооружение на $50 млн. Об этом 1 мая сообщила украинская газета Kyiv Post.
«Администрация [президента США Дональда] Трампа проинформировала конгресс о своем намерении дать зеленый свет экспорту продукции оборонного назначения на Украину <...> на сумму не менее $50 млн», — указано в материале издания.
Отмечается, что поставки будут осуществляться посредством прямых коммерческих продаж. Это первое подобное разрешение с момента вступления Трампа на пост главы государства, пишет Kyiv Post.
Накануне министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам Украины. Кроме того, страны заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины, добавил он.
Тогда же Трамп заявил, что американская сторона получает намного больше, чем вложила, в рамках соглашения с Украиной по ее полезным ископаемым.