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Спутники несчастья: чем Киев может заменить американские разведданные

На Украине ищут возможности получать информацию от коммерческих компаний
Фото: Getty Images/PeopleImages
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Японская компания iQPS подписала с главным управлением разведки минобороны Украины соглашение о предоставлении разведывательной информации с искусственных спутников Земли (ИСЗ). ВСУ всеми возможными способами ищут замену американским разведданным. Существует ли хотя бы теоретическая возможность заменить разведывательные возможности США и какие предложения есть на коммерческом рынке космической разведки, разбирались «Известия».

Какими возможностями обладает японская iQPS

iQPS (Institute for Q-shu Pioneers of Space) — японская компания — производитель искусственных спутников Земли, которая обладает сегодня действующим флотом из пяти аппаратов на орбите, и скоро к ним добавится еще два. Причем, надо отметить, спутники у iQPS выполнены на высоком техническом уровне и оснащены радарами с синтезированной апертурой (SAR), которая обеспечивает высокое разрешение получаемого изображения и действует круглосуточно и независимо от погодных условий. iQPS планирует развернуть к 2027 году группировку из 24 спутников и в дальнейшем довести их число до 36, тем самым обеспечить потребителям обзор земной поверхности практически в реальном времени. Компания планирует обеспечить получение информации со спутников на терминалы подписчиков уже через десять минут. Это на самом деле уникальные возможности.

Конечно, сегодня группировкой в пять или даже в семь ИСЗ никого не удивишь, но когда через год у японских «пионеров космоса» будет 20 аппаратов, то они смогут давать информацию, по качеству и оперативности близкую к разведывательной. Данные iQPS будут поступать непосредственно на сервера ГУР ВСУ и будут использоваться для планирования военных операций. Сама по себе технология SAR позволяет получать качество изображений, сопоставимое с качеством аэрофотосъемки, а следовательно, должно устраивать военных. По зарубежным данным, ГУР уже имеет доступ к аналогичным ИСЗ из других стран и использует их. В первую очередь это французские данные, но поставляют космоснимки и Германия, и Финляндия, и другие страны.

спутник космос
Фото: Global Look Press/NASA

Особенность информации из США, которой ВСУ могут лишиться в любой момент, в первую очередь в ее высоком качестве и большом объеме. Америка видит из космоса всё. Еще один фактор — оперативность, а также то, что американская информация без каких-то трансформаций воспринимается системами управления американским оружием — ракетными системами типа HIMARS, MLRS и другими. С данными из других источников ВСУ придется повозиться.

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Что же такое «разведывательная космическая информация»? Прежде всего это данные спутников визуальной разведки — в обычном, инфракрасном, радиолокационном диапазонах. Сюда же можно добавить данные со спутников радиотехнической разведки, которые собирают информацию обо всех работающих радарах и радиостанциях. Можно представить, какую картину можно получить, собрав такую информацию воедино и совместив ее с картой местности. И сейчас это доступно почти в реальном масштабе времени.

Какие возможности есть на коммерческом рынке космической разведки

Основным источником информации для разведки являются изображения земной поверхности, и сегодня в мире есть уже целый огромный рынок услуг космической фотографии. И рынок этот стремительно развивается. Сейчас снимки высокого разрешения можно купить у нескольких основных игроков.

Самым известным продавцом космоснимков сегодня является компания Maxar Technologies (Канада). Снимки этой компании мы с вами тоже видим, когда смотрим карты сервиса Google Earth. Качество изображений в некоторых локациях таково, что, например, на площади перед Лувром можно различить отдельных людей. А в военном применении достаточно легко идентифицируются типы подводных лодок, самолетов и другой техники. Известно, что Maxar продает организациям снимки с гораздо более высоким качеством. И за специальную подписку они могут предоставлять снимки отдельных участков Земли несколько раз в сутки — идеально для оценки результатов нанесения ударов. И это наверняка используется ВСУ, так как это просто обычный коммерческий сервис.

космос
Фото: Global Look Press/NASA

Французская компания Airbus Defence and Space (подразделение консорциума Airbus) располагает спутниками Pleiades и SPOT, которые также занимаются дистанционным зондированием земной поверхности и поставляют снимки высокого качества. Скорость выдачи информации — несколько часов. И, конечно, все в цифровом виде и с привязкой к координатам.

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Американская компания Planet Labs является крупнейшим международным поставщиком космоснимков. Компания располагает целым флотом малых спутников и предоставляет оперативные обновления снимков земной поверхности. Да, компания американская, и Вашингтон может запретить ей продавать информацию Киеву напрямую. Но это всё обычные коммерческие компании, и какой-то пользователь где-нибудь в Польше или Прибалтике вполне может покупать у них информацию и передавать ГУР. Скорее всего, такие «резервные» каналы получения информации Киевом уже отработаны.

Военные
Фото: Getty Images/Milan_Jovic

А кроме всего перечисленного есть еще компании из Шотландии, Испании, Германии, Аргентины и даже Индии, которые также предоставляют спутниковые данные. Стоимость запусков ИСЗ сегодня снижается, а миниатюризация электроники позволяет делать спутники небольшими и с уникальными еще вчера возможностями. Всё «в цифре» и в реальном времени. Но это не значит, что прекращение получения Киевом американской развединформации пройдет незамеченным. Это будет большая и серьезная проблема для ГУР и для ВСУ в целом. Возможно, постепенно и частично они заменят из разнородных источников тот поток информации, который имели из Вашингтона, но вряд ли это будет даром. Они будут терять и в качестве, и в скорости, и в объемах, но будут пытаться компенсировать недостаток информации из коммерческих источников.

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