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Трамп заявил о большой выгоде для США в рамках сделки по ресурсам

Трамп: мы заключили сделку, благодаря которой получаем гораздо больше, чем $350 млрд
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Фото: Global Look Press/Al Drago
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США получают намного больше, чем вложили, в рамках соглашения с Украиной по ее полезным ископаемым. Об этом в среду, 30 апреля, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы заключили сделку, благодаря которой теоретически получаем гораздо больше, чем $350 млрд», — сказал он в эфире телеканала NewsNation, добавив, что именно такую сумму передал Украине его предшественник Джо Байден.

По словам Трампа, он напоминал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о силе и величине России, чтобы уговорить его заключить сделку.

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Ранее в этот день министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам. Также страны заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины.

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