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Эксперт дала советы по поддержанию здорового образа жизни

Эксперт Шуппо посоветовала сократить употребление рафинированных продуктов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Здоровый образ жизни способен продлить жизнь человека. При этом изменения нужно начинать с перехода на сбалансированное питание, рассказала «Известиям» основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо 4 мая.

«Необходимо исключить переедание и нерегулярный прием пищи, сократить употребление сахара и рафинированных продуктов. Оптимальный выбор в любом возрасте — это радуга на тарелке и разнообразие ингредиентов пищи. Чем больше ваш рацион будет содержать разнообразных видов овощей, круп, тем разнообразнее будет микробиота кишечника, а значит крепче иммунитет. А это очень важно, ведь кишечник — это 70% здоровья иммунной системы человека», — отметила она.

По ее словам, системная физическая активность на свежем воздухе — это еще одна важная составляющая здорового образа жизни. Проводить в движении нужно не менее одного часа в день. Это могут быть пешие прогулки, утренняя зарядка, любимые подвижные игры или танцы.

«Разумные физические нагрузки на свежем воздухе способствуют оздоровлению организма, нормализации естественных процессов детоксикации, насыщения митохондрий кислородом, ускоряют обменные процессы, улучшают кровообращение», — объяснила Шуппо.

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При этом для полноценного восстановления человеку требуется спать не менее семи-восьми часов в сутки. Правильное время для сна — с 23:00 до 03:00. Качественный сон очень важен, так как во сне происходит выработка мелатонина — гормона молодости, который, в том числе, замедляет старение. В этом случае клетки будут успевать восстанавливаться, организм в течение дня будет менее восприимчив к микробам, уточнила специалист.

Стараться не допускать в свою жизнь стресс — это тоже значимая стратегия здорового образа жизни. Стоит уделять внимание своим эмоциям и чувствам, практиковать медитацию, релаксацию, находить время для хобби и отдыха, устраивать себе цифровой детокс в течение дня.

«При постоянном «цифровом шуме» мозг весь свой ресурс тратит на мыслительный процесс, чтобы эффективно ориентироваться в цифровом пространстве. На физиологические регуляции у организма в такой ситуации уже не остается ресурсов, и наступает истощение», — сказала Шуппо.

Она обратила внимание на то, что перейти сразу к здоровому образу жизни — задача не из легких. Поэтому нужно ставить перед собой одну, но достижимую цель, например, включить в рацион овощи или отказаться от употребления фастфуда.

«Начните вести дневник, чтобы отмечать в нем достижение своих целей, пусть на первом этапе они будут небольшими», — посоветовала эксперт.

Ранее, 11 апреля, уролог-андролог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Артур Богатырев рассказал «Известиям», что даже полезные на первый взгляд продукты при чрезмерном употреблении способны нарушить работу почек. Он отметил, что при наличии почечных патологий следует исключить продукты с высоким содержанием оксалатов. К ним относятся шпинат, орехи, картофель фри, чипсы, щавель, свекла, отруби и шоколад.

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