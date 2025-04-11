Врач назвал разрушающие почки продукты

Даже полезные на первый взгляд продукты при чрезмерном употреблении способны нарушить работу почек. Кроме того, при наличии почечных патологий следует исключить продукты с высоким содержанием оксалатов. Об этом «Известиям» рассказал уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.

Специалист объяснил, что почки выполняют в организме выделительную функцию, выводя из крови лишнюю жидкость и растворенные вещества. Поэтому питание оказывает прямое влияние на их здоровье.

Врач отметил, что при наличии почечных патологий следует исключить продукты с высоким содержанием оксалатов. К ним относятся шпинат, орехи, картофель фри, чипсы, щавель, свекла, отруби и шоколад. Также андорлог рекомендует ограничить потребление авокадо из-за высокого содержания калия.

«Калий, безусловно, необходим организму: он поддерживает водный баланс, кислотно-щелочное равновесие и нормальную работу сердца. Однако его переизбыток может привести к гиперкалиемии, которая проявляется замедлением пульса, тошнотой и ощущением слабости», — объяснил Богатырев.

Кроме того, врач не рекомендует злоупотреблять напитками, содержащими алкалоиды: кофе, крепким чаем, колой и другими. При регулярном употреблении они могут способствовать образованию почечных камней. Оптимально — не более одной-двух чашек кофе в день.

Молочные продукты, несмотря на их пользу как источника кальция, также попали в список потенциально опасных. Избыток молочных продуктов, по словам специалиста, повышает содержание кальция в моче, что увеличивает риск развития мочекаменной болезни.

Богатырев предостерег от чрезмерного употребления сливочного масла, богатого насыщенными жирами и холестерином. Он уточнил: это увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, что негативно сказывается и на работе почек.

По словам уролога, отдельную опасность представляет избыток соли в рационе. Натрий задерживается в организме, нарушая водно-солевой баланс и создавая дополнительную нагрузку на почки.

«Осторожнее нужно быть и с продуктами, богатыми пуринами — например, с мясом и печенью. Эти соединения стимулируют образование мочевой кислоты, что заставляет почки работать с перегрузкой. Кроме того, избыток белка животного происхождения может стать причинной образования камней в почках. А накопление мочевой кислоты в суставах способствует развитию артритов», — подытожил уролог.

Ранее, 28 марта, врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиники» Елена Устинова рассказала «Известиям» об опасных последствиях для организма при нехватке воды. В частности, она предупредила, что нехватка воды в организме может привести к сгущению крови, что, как следствие, повышает вероятность развития тромбозов, особенно в зрелом возрасте. Кроме того, недостаток жидкости негативно сказывается на работе мозга, так как его питание зависит от капиллярного кровообращения.