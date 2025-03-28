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Терапевт предупредила об опасных последствиях нехватки воды в организме

Терапевт Устинова: нехватка воды в организме негативно влияет на работу мозга
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Организм человека не может существовать без воды, которая участвует в жизненно важных процессах. Ее недостаток может привести к серьезным проблемам со здоровьем, рассказала «Известиям» 28 марта врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиники» Елена Устинова.

В частности, она предупредила, что нехватка воды в организме может привести к сгущению крови, что, как следствие, повышает вероятность развития тромбозов, особенно в зрелом возрасте.

«Кроме того, недостаток жидкости негативно сказывается на работе мозга, так как его питание зависит от капиллярного кровообращения. Это может привести не только к снижению когнитивных функций, но и к ухудшению зрения», — добавила Устинова.

Также, по ее словам, дефицит воды может стать причиной отеков, запоров и увеличивает риск образования камней в почках.

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«Если человек пьет недостаточно жидкости, это негативно отражается на пищеварении, вызывая дискомфорт и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Более того, обезвоживание способно провоцировать набор лишнего веса, так как организм иногда воспринимает жажду как чувство голода, что приводит к перееданию», — отметила врач.

Среди других возможных последствий недостатка воды в организме эксперт назвала сонливость, головные боли, снижение концентрации внимания и ухудшение самочувствия. В целом от дефицита жидкости в организме страдают все органы и системы, подчеркнула терапевт.

Ранее, 29 января, врач-гастроэнтеролог, эндоскопист клиники Gastro Clinic Натия Чехоева рассказала «Известиям», что систематическое потребление избыточного количества калорий неизбежно перегружает организм. Это не только увеличивает массу тела, но и создает нагрузку на внутренние органы, в том числе на сердце, печень, поджелудочную железу.

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