Какая боль: возрастные диагнозы, от которых нет спасения

Английская пословица гласит: «Если после 40 вы проснулись и у вас ничего не болит, то значит, вы умерли». Возрастные болезни неизбежны — это признают врачи. Но можно отложить некоторые проблемы или свести их к минимуму, если быть готовыми к их появлению. Какие недуги характерны для каждой возрастной группы, чего можно избежать и какие обследования необходимо провести, чтобы успеть наперехват, — в материале «Известий».

20 лет

Для людей любого возраста есть общие факторы риска, играющие ключевую роль в развитии заболеваний, считает врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев. К этим факторам относятся употребление алкоголя, курение, избыточный вес, повышенный уровень холестерина и сахара, высокое артериальное давление.

— К 20 годам, по большому счету, организм только сформировался. И если не было никаких приобретенных и врожденных заболеваний или травм, то данную группу можно считать относительно здоровыми людьми , — говорит Денис Прокофьев.

Но во избежание проблем врач советует 20-летним ежегодно контролировать показатели общего анализа крови. Это важно, чтобы не пропустить снижение уровня гемоглобина, повышения уровня лейкоцитов и дефицит витаминов (в частности, витамина D). Молодым людям необходимо сбалансированно питаться и много двигаться, чтобы не заработать ожирение.

— Кроме того, возрастная группа 20+ из-за неправильного питания подвержена заболеваниям желудочно-кишечного тракта, в частности язвенной болезни и гастроэзофагеальному рефлюксу. Студенты часто выбирают фастфуд и сладкие газированные напитки, а стрессовый фактор на фоне учебы увеличивает риски, — предостерегает Прокофьев.

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Проблемы со стрессами характерны для всех возрастных групп, дополняет доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, невролог Владимир Белаш. Они сейчас возникают даже у детей и подростков, особенно в выпускных классах.

— Например, в последние годы значительно увеличилось число детей в возрасте 14–18 лет, принимающих антидепрессанты. Чаще всего это связано с постоянными стрессовыми ситуациями из-за экзаменов и поступления в вузы, — говорит невролог.

Стресс в любом возрасте негативно влияет на здоровье, ухудшает качество жизни, поэтому надо сводить его к минимуму, чтобы «послужной список» возрастных болезней в будущем был коротким.

30 лет

Владимир Белаш также отмечает, что молодые люди не всегда заботятся о своем здоровье, а если и появляются какие-то заболевания, то пропускают начальный период, не обращаются к специалистам и запускают ситуацию. Расплачиваться за это приходится уже на четвертом десятке.

— Если мы говорим про опорно-двигательный аппарат, то боли в мышцах, в позвоночнике и суставах могут появляться в возрасте 30–35 лет. В качестве профилактики основной вектор — это правильный образ жизни и регулярная физическая активность, — говорит невролог.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo

Если человек хотя бы регулярно выходит на прогулки или посещает фитнес-зал, то эти проблемы можно если не исключить, то значительно отложить.

По словам невролога, после 30 лет у людей могут появляться различные варианты головных болей. Они обычно связаны с какими-либо уже имеющимися патологиями.

— Голова может болеть, если у человека появились проблемы с опорно-двигательным аппаратом, например с позвоночником. Или же из-за нарушения режима дня. В этом возрасте люди перерабатывают, мало спят, постоянно нервничают, — комментирует Владимир Белаш.

Врач общей практики советует тем, кому за 30, обращать внимание на возможные заболевания желудочно-кишечного тракта.

— Помимо этого, у 30-летних могут появляться нарушения, связанные с состоянием выделительной системы и репродуктивных функций . Риски развития заболеваний у мужчин и женщин разные, но если мы говорим об общей группе, то прежде всего это риск развития урологических заболеваний, — разъясняет Денис Прокофьев.

Необходимы обследования, которые помогут исключить патологии почек и предстательной железы у мужчин и гинекологические проблемы у женщин.

40 лет

Согласно европейским рекомендациям, людям старше 40 лет в обязательном порядке следует проходить регулярные чекапы , чтобы не пропустить заболевания, подчеркивает Владимир Белаш. Россияне перенимают эту практику.

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— Если брать привязку к возрасту, то в 40 лет надо прежде всего провести скрининг на различные сердечно-сосудистые заболевания. В частности — исследования, которые позволяют оценить уровень холестерина, посмотреть состояние сосудов, питающих головной мозг. Важно выяснить, нет ли атеросклероза, сделать кардиограмму и УЗИ сердца, чтобы исключить риски развития патологии, — комментирует невролог.

Женщинам старше 40 лет Владимир Белаш советует проверить всю эндокринную систему, даже если раньше не было проблем в этой сфере. За консультацией надо обращаться к эндокринологу или к гинекологу-эндокринологу.

— 40+ — это пограничный возраст. И здесь, безусловно, нужно сделать акцент на сердечно-сосудистую систему. Нежелательные изменения в ее работе может вызвать дислипидемия, то есть повышение уровня холестерина. Также возрастает риск гипертонической болезни. Качественные регулярные обследования помогут избежать возникновения сердечно-сосудистых катастроф, — дополняет Денис Прокофьев.

По словам невролога, риски развития гипертонии и инсультов тоже проявляются ближе к 40 годам. В этом случае важно контролировать холестерин и следить за показателями артериального давления. Кардиограмма, а также УЗИ сосудов шеи — обязательные обследования для 40-летних.

Но и это не все проблемы поколения.

— Как правило, к 40 годам уже меняется метаболизм, и люди, привыкшие к определенному стереотипу питания, могут быстро набирать вес . Нужно пересматривать меню, оценивать продукты с точки зрения пользы и калорийности, чтобы избежать избыточной массы тела, — предостерегает Владимир Белаш.

50 лет

Все проблемы, характерные для 40-летних, могут прицепиться к человеку и после полувекового юбилея.

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— В этом возрасте есть два ключевых фактора, которые могут привести к серьезным патологиям и сильно повлиять на продолжительность жизни. Во-первых, повышенная агрегация тромбоцитов, то есть риск возникновения тромбов. Во-вторых, риск атеросклероза. Надо следить за уровнем холестерина и регулярно делать УЗИ сосудов и сдавать коагулограмму, — советует Денис Прокофьев.

По словам Владимира Белаша, ближе к 50 годам увеличиваются риски развития сахарного диабета 2-го типа. Поэтому надо вести контроль массы тела, периодически сдавать кровь на уровень глюкозы для того, чтобы не пропустить дебют этого заболевания.

Бывает, что диабет случается и раньше — всё зависит от рациона и массы тела. И если в меню избыток легко усваиваемых углеводов, то проблема может быть неизбежна.

— Также в возрасте 50+ у людей появляются риски онкологической патологии. А если наследственность отягощена, то это случается и в 40+. Поэтому во время диспансеризации рекомендуется проходить скрининг — обследование на ряд онкологических процессов. У мужчин в зоне внимания в первую очередь предстательная железа, а у женщин — молочная железа и вся гинекологическая сфера, — комментирует Владимир Белаш.

Врачи рекомендуют при наличии наследственной отягощенности постоянно следить за состоянием конкретных органов: желудочно-кишечного тракта, легких, сердечно-сосудистой системы и так далее.

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Врач-инфекционист клиники «Будь здоров» Ольга Столярова отмечает, что после 50 лет организм начинает проходить через естественные возрастные изменения, связанные с замедлением метаболизма, гормональными перестройками.

— Замедление метаболизма, снижение ферментативной активности и накопление токсинов могут привести к запорам, метеоризму, изжоге и снижению усвоения питательных веществ , — предостерегает инфекционист.

Ольга Столярова советует 50-летним для улучшения обмена веществ употреблять продукты с согревающим эффектом, такие как супы, тушеные овощи, злаки (особенно овес и рис), масла (топленое масло гхи, кунжутное масло), а также пить теплую воду. Помимо этого, полезна и так называемая охлаждающая диета — свежие овощи, зелень и сладкие фрукты. Также необходимо соблюдать режим дня.

Для поддержания костей и суставов Столярова рекомендует включать в рацион продукты, богатые кальцием и магнием: кунжут, миндаль, зеленые листовые овощи. Полезно пить золотое молоко — добавлять в молоко куркуму.

60 лет

С 60 лет у людей могут появляться сосудистые проблемы, которые сказываются на памяти, внимании и познавательной сфере , отмечает невролог.

— Но чем более активен человек, чем больше он себя загружает, тем меньше риск развития ассоциированных заболеваний и возрастных когнитивных нарушений, — рассказывает Владимир Белаш.

Фото: Global Look Press/Ulrich Niehoff

Невролог рекомендует провести обследование сосудов головного мозга и шеи. Выяснить, всё ли в порядке. Помогут, в частности, ультразвуковая допплерография, магнитно-резонансная ангиография, электроэнцефалография и другие методы.

— Если у человека, говоря бытовым языком, чистые сосуды и нормальное кровоснабжение, то и работа головного мозга хорошая. А значит, и он сам, и его организм будут работать лучше. Эти обследования позволяют выявить группу факторов риска, предотвратить или снизить риски развития инсульта, — разъясняет Владимир Белаш.

Мужчинам в возрасте 60 лет, а женщинам даже в 45+ невролог советует проверять состояние костей, чтобы не пропустить развитие остеопороза. Наиболее часто это заболевание поражает позвоночник, в зоне риска также кости рук и ног. При остеопорозе происходит разрежение плотности костной ткани, кости теряют прочность, и, соответственно, появляется риск патологических переломов.

Денис Прокофьев подчеркивает, что у 60-летних дают о себе знать заболевания опорно-двигательного аппарата, в частности остеохондроз, межпозвоночные грыжи, а также проблемы, связанные с поражением суставов (например, артрозы). Это уже неизбежные дегенеративно-дистрофические изменения.

70 лет

К этому возрасту усугубляются проблемы, которые уже встретились на жизненном пути. По словам Прокофьева, 70 лет — это тот возраст, когда (помимо сердечно-сосудистой системы) необходимо особое внимание уделять работе головного мозга .

— Наступает так называемая дисциркуляторная энцефалопатия (хроническая недостаточность мозгового кровообращения). Из-за возрастных изменений мозг получает недостаточно кислорода. Людям старшей возрастной группы уже требуются лекарственная терапия и постоянное наблюдение , — говорит врач общей практики.

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Родственники пожилых людей должны наблюдать за ними, чтобы не пропустить признаки болезни Альцгеймера, паркинсонизма, сосудистой деменции. Невролог советует обращать внимание на малейшие изменения в характере стариков (например, излишнюю забывчивость, раздражительность или безучастность ко всему).

— Нельзя терять активность — и физическую, и умственную, чтобы по возможности избежать необратимых изменений в головном мозге, — комментирует Владимир Белаш. — Однако при физических нагрузках следует соблюдать осторожность, поскольку в эти годы особенно высок риск остеопороза.

80–90–100 лет

Для столь преклонного возраста актуальны все проблемы, характерные для предыдущих возрастных групп. Врач общей практики советует максимально поддерживать организм по всем направлениям, потому что, как правило, у человека уже есть большое количество сопутствующих патологий.

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— На первом месте, безусловно, заболевания сердечно-сосудистой системы. На втором — проблемы, связанные с нервной системой, работой головного мозга, позвоночника и суставами. К 80 годам здесь должна проводиться постоянная терапия тех хронических заболеваний, которые были приобретены в течение жизни , — комментирует доктор Прокофьев.

По словам невролога, в списке возможных болезней, в частности, артериальная гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность.