Пазл сложился: как сохранить до старости феноменальную память

«Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой ум», — говорил французский писатель и философ Франсуа де Ларошфуко. Между тем память напрямую зависит от умственной деятельности и от того, насколько эффективно отдыхает наш мозг. Что способствует запоминанию, почему нельзя готовиться к экзамену в ночь перед испытанием и можно ли пришить память — в материале «Известий».

Какая бывает память

Существуют разные классификации типов памяти, но чаще всего эту функцию оценивают по длительности хранения информации. Врач-психиатр Клиники доктора Исаева Сергей Тарасов отмечает сенсорную, кратковременную, оперативную и долгосрочную память.

— Сенсорная фиксирует входящую информацию (визуальные, слуховые, обонятельные и осязательные стимулы) на доли секунды, прежде чем эта память переходит в кратковременную , — рассказывает Сергей Тарасов. — Кратковременная имеет ограниченный объем и хранит информацию всего лишь 20–30 секунд. Она не обрабатывает данные, а просто «задерживает» их на короткое время. Например, человек услышал чей-то номер телефона, но вскоре забыл его, если не записал или не повторил для запоминания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Оперативная (рабочая) память — это активная система, которая не только удерживает информацию, но и обрабатывает ее, говорит психиатр. Она позволяет выполнять сложные когнитивные задачи — анализ, сравнение, решение проблем. Например, когда человек в уме умножает 27 на 4, то благодаря оперативной памяти держит числа в голове и одновременно выполняет вычисления. А долговременная память хранит знания, воспоминания и навыки годами и десятилетиями. К этому типу относят профессиональную память.

— Также различаются способы запоминания, — продолжает Тарасов. — Ассоциативная память связывает новые факты с уже известными. С помощью эмоциональной яркие события запоминаются лучше благодаря работе амигдалы — области мозга, которую еще называют миндалевидным телом. Моторная память помогает нам четко повторять танцевальные движения и спортивные приемы.

Что такое амнезия

Интересный факт: при стрессе активнее работает кратковременная память, а долговременная может страдать, отмечает Сергей Тарасов. В таких случаях говорят: память отшибло. А если анализировать это выражение буквально, то способность к запоминанию часто страдает именно от удара по голове.

— При черепно-мозговой травме нервная система испытывает травматическую стрессовую ситуацию, и у человека может развиться амнезия — потеря памяти. Обычно выделяют ретроградную амнезию (когда человек забывает то, что было с ним до травмы) и антеградную (пациент не помнит, что произошло в момент удара и в течение двух-трех дней после него) , — рассказывает доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова невролог Владимир Белаш.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Ретроградная амнезия знакома большинству россиян только по сериалам. Сюжеты строятся на том, что герой фильма забывает всё, что с ним было прежде, не узнает даже близких родственников. В обычной жизни потери памяти на длительный период времени встречаются редко. Обычно человек не помнит, что было за час или в течение суток до травмы.

При обоих видах амнезии бывает, что память восстанавливается, но порой вернуть ее так и не удается.

— В моей практике были люди, которые после серьезной травмы неделю провели в коме, получали лечение, а когда очнулись, то выяснилось, что они полностью потеряли память на события, которые предшествовали травме. Не вспомнили даже, кто они, не узнали родственников и друзей. Им пришлось начать жизнь с чистого листа, — рассказывает невролог.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В сериалах в этом случае память все-таки возвращается к человеку под воздействием каких-то эмоциональных событий. Такие вещи бывают и в медицинской практике.

— Вернуть воспоминания способен некий триггер, актуальный для конкретного человека. Порой механизм выздоровления запускается под воздействием мелодии, запаха, случайно произнесенной фразы. Так же обстоит дело и с памятью в целом: мы можем под воздействием одного момента вспомнить целый пласт событий из нашей жизни , — рассуждает невролог.

На памяти негативно отражаются и органические заболевания: родовые травмы, нейроинфекции. В частности, процесс запоминания нарушается под воздействием коронавируса, способного повлиять на работу центральной нервной системы. По словам невролога, подавляющему большинству пациентов, перенесших ковид, удается вернуть удовлетворительные показатели. Но у некоторых людей остаются серьезные проблемы — они с трудом усваивают новый материал, постоянно всё забывают.

Сергей Тарасов обращает внимание и на то, что на память действуют возрастные изменения, поскольку с годами естественным образом снижается эффективность и количество нейронных связей. И, конечно, на способности запоминать и анализировать информацию сказываются вредные привычки: злоупотребление алкоголем, курение и наркотики.

— Хроническое переутомление и эмоциональное перенапряжение тоже негативно влияют на процессы запоминания и воспроизведения информации. Вредят памяти неправильное питание и малоподвижный образ жизни, поскольку дефицит важных микроэлементов и отсутствие физической активности способствуют ухудшению когнитивных функций, — комментирует Тарасов.

Фото: Global Look Press

Невролог подчеркивает, что если человек недостаточно спит, то процесс запоминания, обработки информации и перевода ее в ячейки долгосрочной памяти замедляется.

— Одна из важнейших рекомендаций студентам и школьникам — не сидеть ночь напролет перед экзаменом, а ложиться спать пораньше. Если не отдыхать, то затрудняется процесс перехода этой информации в долгосрочную память. Следовательно, на экзамене воспользоваться знаниями будет сложнее, — предостерегает Владимир Белаш.

Процессы запоминания

Возраст, безусловно, влияет на процессы запоминания. А вот пришить память, зашивая что-то на себе, невозможно — это лишь образное выражение из разряда суеверий, успокаивает эксперт. Зато привычка завязывать узелок на память помогала нашим предкам вовремя вспомнить нужную информацию. Современные люди с этой целью рисуют крестик на руке, обводят число в календаре или ставят сигнал в смартфоне.

— Так мы создаем дополнительный «якорь» для каких-то событий кратковременной памяти, чтобы потом, взглянув на этот знак, выудить событие из кратковременной памяти и перевести в долговременную, — комментирует невролог.

Фото: Global Look Press

Некоторые люди, заучивая информацию, перебирают четки, крутят карандаш или шарики: ритмичные движения помогают им сосредоточиться на запоминании. Если потом взять в руки этот самый предмет, то в памяти всплывет нужная информация.

Бывает, что некое событие сопровождается вспышкой радости или негативной реакцией, и тогда кусочек кратковременной памяти может зафиксироваться и перейти в категорию долгосрочной. Иногда происходит наоборот: процессы, отложенные в долгосрочной памяти, потихоньку начинают стираться, если ими не пользоваться. Однако когда понадобится вернуть былые знания, то восстановить их будет существенно легче, чем заново учиться чему-то.

— Например, если человек в детстве катался на велосипеде, а потом забыл об этом занятии лет до 40, то забытая моторная память поможет ему быстрее овладеть забытым навыком, чем если бы он учился с нуля. Если какие-то зацепки остались, то мозг наложит новую информацию на воспоминания, — комментирует Владимир Белаш.

Как сохранить память

Аудиалы лучше запоминают данные, которые они услышали, визуалам важна «насмотренность», а кинестетикам необходимо что-то потрогать, чтобы закрепить информацию.

— Чаще всего люди тренируют те типы памяти, с которыми связана их рабочая и повседневная деятельность. Если брать, например, обучение врачей-остеопатов, то на первом курсе распределение между кинестетиками, аудиалами и визуалами примерно равное. А к четвертому году обучения абсолютное большинство переходит в разряд кинестетиков, — комментирует Владимир Белаш.

Фото: TASS/DPA/Kay Nietfeld

На этом основании можно сделать заключение о том, что память тренируется в зависимости от профессионального запроса и повседневных действий, подчеркивает эксперт.

Чтобы память была хорошей, врачи советуют прежде всего развивать речь. В детстве этому помогает улучшение мелкой моторики рук и постоянное получение новой информации.

— С раннего возраста мозг ребенка чрезвычайно пластичен, и именно в этот период закладываются основы когнитивных функций. Для стимулирования развития памяти полезно читать и рассказывать истории. Активное знакомство с литературой помогает расширить словарный запас и улучшить способность к запоминанию , — дополняет Сергей Тарасов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По словам психиатра, важное значение имеют игры и творческая деятельность: пазлы, конструкторы, музыкальные игры и рисование. А регулярное общение с родителями и сверстниками развивает как эмоциональную, так и рабочую память. На развитие нейронных связей на раннем этапе положительно влияет знакомство с иностранной речью.

— Если ребенок целыми днями «сидит в компьютере», то мозг не будет развиваться. Нужно ходить в театры, читать книги, слушать музыку и потом с детьми всё это обсуждать, дискутировать, чтобы они могли выражать впечатления словами. Тогда мозг включается, запоминает и анализирует информацию , — комментирует Владимир Белаш.

Упражнения для мозга

Небольшие провалы в памяти могут быть нормальной реакцией на усталость или временный стресс. Однако психиатр рекомендует обратить внимание на признаки, которые указывают на серьезные проблемы:

— постоянные и прогрессирующие трудности с запоминанием даже простых и привычных дел;

— нарушение способности к ориентации в пространстве и времени;

— значительные изменения в поведении, настроении и социальном функционировании;

— проблемы с речью, пониманием или выполнением ранее освоенных навыков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

При появлении таких симптомов необходимо обратиться к неврологу или психиатру для проведения диагностики.

— Ученые сравнивает мозг с мышцами. Если мышцы не тренировать, то они постепенно становятся дряблыми. Соответственно, если мы не качаем наш мозг, то он тоже не особо развивается. Нагрузкой для мозга служит что-то новое, непривычное для него, то, что требует постоянной обработки , — поясняет Владимир Белаш.

Чтобы мозг дольше не старел, а память не подводила, надо читать новую литературу, желательно сложную, изучать иностранные языки, смотреть «трудные» фильмы, общаться с незнакомыми людьми, пробовать новые блюда, слушать разную музыку. С точки зрения невролога, хорошо даже на работу ходить по возможности разной дорогой.

— Как только повседневная деятельность превращается в рутину, мозг начинает, образно говоря, заболачиваться. Но когда в это стоячее болото вносится что-то новое, он включается и начинает работать активнее, — говорит Владимир Белаш.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Чем больше мы нагружаем мозг, тем больше информации в нем остается, резюмирует невролог.

— Современные исследования в нейропсихологии подтверждают: регулярные упражнения для памяти действительно улучшают когнитивные функции и даже снижают риск деменции. Однако важно тренировать разные типы памяти: кратковременную, рабочую, долговременную, а также пространственную и ассоциативную, — продолжает Сергей Тарасов.

Вербальная память тренируется, когда человек учит наизусть стихи, тексты песен, иностранные слова. Но полезно не просто заучивать строчки, но и проговаривать вслух, связывать слова с образами.

— Для тренировки зрительной и пространственной памяти запоминайте расположение предметов в комнате, а затем восстанавливайте в воображении. В шахматах проигрывайте партии в уме, анализируйте комбинации. В карточных играх (покер, бридж) следите за вышедшими картами. В «Мемори» (игре на запоминание парных карточек) развивается визуальная память, — подсказывает психиатр.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Все эти занятия активизируют работу мозга, улучшая как кратковременную, так и долговременную память, помогают поддерживать активность нейронных связей. Для достижения наилучшего эффекта важно чередовать задачи, поскольку мозг любит новизну.