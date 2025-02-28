Псих — больной: как доказать, что у тебя нет душевного недуга

Назвать человека ненормальным — излюбленный прием сплетников, виртуальных троллей и трамвайных хамов. Но иногда даже близкие люди выискивают признаки душевного нездоровья у своих усталых родственников, опираясь на диагнозы, вычитанные в интернете. В чем опасность доморощенных экспертов и как отличить депрессию от легкой хандры — в материале «Известий».

Диванные эксперты

Век интернета располагает к самодиагностике, и многие охотно вешают на себя и других различные ярлыки, предостерегает психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.

— Также сильно развита стигматизация, когда домочадцы или коллеги ставят человеку диагноз, не зная, что он означает. Это негативно влияет на настроение и качество жизни, — комментирует специалист.

Алексей Вилков советует помнить, что любая информация в интернете может быть ошибочной или противоречивой, поэтому не нужно искать на разных форумах ответы на вопросы и оценивать симптомы, опираясь на данные околонаучных статей.

Фото:ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— В чатах очень много субъективной информации от людей, которые могут искаженно, болезненно передавать свое состояние и при этом проецировать его на других. Важно учитывать, что всё индивидуально, поэтому разобраться в точном диагнозе конкретного человека может только специалист, — подсказывает собеседник.

Психиатр Клиники доктора Исаева Сергей Тарасов также подчеркивает, что проблема заключается в доступности информации. Люди, насмотревшись роликов в интернете, считают себя экспертами и начинают раздавать советы, не имея достаточной квалификации. По словам эксперта, от таких «помощников» нужно держаться подальше, а лучше их самих направить к врачу, чтобы они не навредили себе и окружающим неправильными рекомендациями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Только опытный и грамотный специалист может правильно провести обследование и отличить важное от второстепенного. Например, депрессия далеко не всегда является истинной. Под ее маской скрываются такие заболевания, как гипотиреоз или железодефицитная анемия, симптомы которых схожи с депрессией , — поясняет Сергей Тарасов.

По словам психиатра, самый главный критерий того, что с человеком происходят неприятные вещи, — тот факт, что сон, отдых, полноценное питание и другие простые и необходимые вещи не приносят облегчения.

— Все диагнозы ставят врачи, а не самозванные специалисты, прошедшие трехмесячные курсы, — предостерегает Тарасов. — Самозванцы только усугубляют ситуацию. В своей практике я регулярно принимаю людей, которые по рекомендации таких «специалистов» затянули лечение и нуждаются в срочной помощи.

Перепады настроения

Как правило, диагнозы, которыми люди награждают друг друга в виртуальных потасовках или семейных баталиях, связаны с психическим здоровьем. Например, перепады настроения «знатоки» охотно выдают за биполярное расстройство, при котором депрессия и вялость сменяются эйфорией и активностью.

Смены настроения в разумных пределах являются обычным явлением для каждого человека , считает Алексей Вилков. Но по незнанию обыватели порой связывают такие изменения с психическими проблемами, особенно если хотят обидеть или унизить оппонента.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— В норме наше настроение может меняться в течение дня в зависимости от того, как складывается жизненная ситуация. Это не является отклонением. А вот если такие перемены наблюдаются каждые полчаса или час, да еще и без особых причин, то можно говорить об эмоциональной нестабильности или эмоциональной лабильности , — комментирует психотерапевт.

Когда подобное замечают и сам человек, и его окружение, то есть повод заподозрить возможное отклонение от нормы. Если от перепадов страдают личная жизнь, работоспособность и взаимоотношения с другими людьми, то обсуждать проблему следует со специалистами.

— Когда мы, психиатры, говорим о патологиях, таких как депрессия, биполярное расстройство и другое, то в первую очередь важно, чтобы эти состояния отвечали критериям, достаточным для постановки диагноза, — предостерегает Сергей Тарасов.

Разбрасываться словами в этом отношении не имеет смысла, подчеркивают эксперты.

Депрессия

В наши дни стало модным при малейших переживаниях говорить о депрессии, ставшей синонимом грусти и неспокойствия. Но, с точки зрения психиатрии, депрессия — это устойчивое снижение настроения, которое длится минимум две недели. Этим оно отличается от кратковременного уныния.

— Надо насторожиться, когда настроение остается сниженным и не возвращается к норме не менее 14 дней, а человек не способен выполнять привычные обязанности, забрасывает дела. Одновременно может нарушаться сон, появляется тревожность, — рассказывает Алексей Вилков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В непростой период люди испытывает апатию: становятся равнодушными к себе и близким. Для таких пациентов характерно и проявление пессимизма — им кажется, что впереди ждут только плохие события.

— Врачи выделяют эндогенную депрессию, которая связана с нарушением в работе нейромедиаторов головного мозга и возникает без причин, и психогенную, когда депрессивное расстройство появляется в результате острой или хронической психотравмы , — комментирует психиатр.

Депрессия может быть легкой, средней и тяжелой. При самом опасном состоянии требуются лечение в условиях стационара и прием серьезных препаратов — антидепрессантов. Но если человек справляется с переживаниями в течение двух недель или даже раньше, а невзгоды не выбивают его из колеи, то говорить именно об этом заболевании не стоит.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Модным термином считается и выражение «паническая атака», которым порой заменяют обычный страх или сильное волнение.

— При панической атаке сильно выраженные тревога и страх сочетаются с неприятными ощущениями в теле. Могут возникнуть боль в сердце, удушье, неприятные ощущения в животе, сильные головные боли и другие физические страдания , — рассказывает Алексей Вилков.

Состояние, когда человек просто испытывает беспокойство и легкую тревожность, но держит под контролем свои эмоции и не ощущает физической боли, не относится к панической атаке.

Улыбка висельника

Хмурое выражение лица не должно вызывать тревогу, если это простая реакция на житейские проблемы или признак утомления. Усталость и плохое настроение периодически возникают у каждого, отмечает психиатр Алексей Вилков. Такие состояния проходят, когда появляется возможность отдохнуть, отвлечься или собраться с силами и решить накопившиеся трудности. На это допустимо потратить минимум день-два, максимум не больше недели, тогда негативное состояние не относится к психическим нарушениям.

Между тем в такие дни на людей сыпятся советы «собраться», «не киснуть», «взбодриться», а также рекомендации сходить к врачу, чтобы уточнить, нет ли проблем с ментальным здоровьем. Те же в свою очередь стараются улыбаться через силу, чтобы не провоцировать лишние расспросы.

Фото: Getty Images/Ezra Bailey

— Специально себя заставлять шутить и смеяться, когда грустно, не стоит, потому что эти действия сопровождаются определенным напряжением и волевым усилием. Вряд ли искусственное веселье будет полезно или вызовет резкое улучшение самочувствия. Постарайтесь сместить внимание с негативных переживаний на что-то нейтральное. Это лучше, чем натянутая улыбка, — комментирует психиатр.

В психологии даже есть такое понятие, как «улыбка висельника»: человек пытается прикрыть переживания неестественным весельем. По словам Алексея Вилкова, это бывает, в частности, при сильной тревоге, а также при депрессии. Но обычно окружающие замечают несоответствие радостного внешнего вида и подавленного состояния. Вот в этом случае становится ясно, что улыбка на лице — повод обращаться к врачу.

К кому обращаться

Самостоятельно справиться с неприятными состояниями, если они действительно есть, не получится. Обычно советы близких могут восприниматься как претензия, что ведет к искаженному восприятию ситуации , предостерегает Сергей Тарасов. Это ослабляет критическое отношение к себе и усиливает ощущение, что «весь мир против». Побуждать к визиту в медучреждение надо дипломатично, а не навешивая ярлыки на человека, если не хочется испортить с ним отношения и отсрочить обращение к специалисту.

— Если говорить о бытовом восприятии состояния, собственного или чужого, то здесь важно понимать, насколько это состояние действительно мешает жизни, причем в первую очередь это должно касаться жизни самого человека, а не окружающих. Если человек осознает, что с ним что-то не так, но продолжает тянуть с консультацией, надеясь, что «сейчас станет полегче», то это уже повод обратиться к врачу, — комментирует Сергей Тарасов.

Фото: Global Look Press/Jonas Walzberg

В случае, когда у человека нет проблем с психикой, но кто-то в сердцах назвал его больным, сумасшедшим или психом, следует воспринимать такие слова спокойно и равнодушно. По мнению Алексея Вилкова, обидчик либо проецирует на других свои болезненные состояния, либо не отличается хорошим уровнем образования.

Специалист советует относиться к ядовитым комментариям с пониманием, иронией и юмором, не придавая чужим словам никакого значения. Лучше сместить внимание на позитивные события, чтобы поддерживать хороший или нейтральный фон настроения и повышать стрессоустойчивость.