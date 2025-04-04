Повстанец живота: чем грозит употребление препаратов для похудения
В Подмосковье врачи прооперировали девушку, в желудке которой появился 20-сантиметровый камень. Пациентка пояснила, что боли и тошнота у нее возникли на фоне приема таблеток для похудения, купленных в интернете. Она принимала препарат на протяжении двух месяцев. «Известия» выяснили, чем опасны подобные средства и как подбирать подобную терапию.
Камень в желудке
В Подмосковье врачи извлекли из желудка девушки 20-сантиметровый камень. Он появился после того, как пациентка два месяца принимала лекарство для похудения, рассказали в министерстве здравоохранения Московской области.
19-летняя девушка поступила в Красногорскую больницу с жалобами на боли в животе, тошноту и рвоту. Пациентка рассказала, что последние два месяца принимала препараты для снижения веса, купленные в интернете, — тогда и стали появляться симптомы.
«Из-за больших размеров желудочного камня мы приняли решение провести операцию, в ходе которой удалили образование через небольшой разрез. О составе безоара и причинах его появления более точно можно будет говорить, когда будут готовы результаты гистологического исследования», — сообщил заведующий хирургическим отделением Красногорской больницы Николай Мурашов.
По его словам, после операции девушка чувствует себя хорошо, ее скоро выпишут домой. Врачи предупредили об опасности принятия препаратов без консультации со специалистом.
Почти одновременно Telegram-канал Mash сообщил о массовых жалобах на популярный в социальных сетях препарат для похудения, который якобы «убирает 5–6 кг за неделю». По данным канала, в Сети появилось множество отзывов от пострадавших, которые рассказали о тошноте, высоком давлении и тахикардии, появившихся после принятия таблеток. Подобные отзывы есть и на маркетплейсах. Тот ли препарат принимала девушка из Красногорска, на данный момент неизвестно.
Опасный способ
Таблетки для похудения — заманчивый способ сбросить вес, но за кажущейся простотой скрываются серьезные риски, говорит «Известиям» врач-эндокринолог, диетолог ФНКЦ ФМБА России Инна Тихонова. Особенно опасны препараты, купленные на маркетплейсах и у непроверенных продавцов: их состав может отличаться от заявленного, а последствия приема — стать непредсказуемыми.
В целом, объясняет врач, препараты для похудения обычно представляют собой комплексы биологически активных добавок (БАД) или лекарственные препараты, разработанные для стимуляции потери веса. Использование таких таблеток без медицинского консультирования может привести к осложнениям, включая нарушения работы печени, почек, а также к дисбалансу электролитов в организме.
— Многие средства работают за счет искусственного подавления аппетита, выведения жидкости из организма или ускорения обмена веществ. Однако даже сертифицированные препараты могут вызывать побочные эффекты — от нарушений сна и повышения давления до тяжелых проблем с сердцем, почками и печенью. А если речь идет о незарегистрированных, последствия могут быть еще серьезнее, — отмечает диетолог.
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух отмечает, что в целом ситуация с продажей таких препаратов достаточно строгая: некоторые запрещены в России, другие отпускаются только по рецепту — именно из-за возможных тяжелых побочек.
— В частности, один из популярных препаратов — это производное психотропного наркотика. Таким образом, средства хоть и подавляют аппетит, при бесконтрольном приеме могут действовать как наркотические вещества: вызывать привыкание и необратимо разрушать психическое здоровье, — заключает врач.
Здоровое решение
По словам Екатерины Кашух, на маркетплейсах препараты для похудения обычно представлены как БАДы. В отличие от лекарственных препаратов для них не существует строгого контроля в отношении безопасности и эффективности.
— Кроме того, в составе БАДов могут быть травы и их экстракты, часто — даже без указания видов. Они могут быть потенциально опасны для печени: приводить к ее токсическому повреждению и гибели клеток. Многие другие компоненты биодобавок способны негативно влиять на печень и вызывать острую печеночную недостаточность, довести до реанимации и даже смерти, если не провести своевременную трансплантацию, — рассказывает гастроэнтеролог.
Помимо этого, добавляет нутрициолог «Теледоктор24» Мария Меньшикова, в БАДах часто встречаются скрытые компоненты и даже запрещенные вещества, как, например, сибутрамин или фенолфталеин. Другая опасность состоит в том, что человек не может проверить разрешительные документы, подтверждающие безопасность, как и условия транспортировки и хранения, соблюдение температурного режима.
По этой причине, отмечает она, такие препараты следует покупать в проверенных местах и лучше — после консультации врача. Как минимум он оценит состав препарата, его безопасность и эффективность, а также поможет понять, действительно ли средство необходимо в данном случае.
— Также доктор оценит взаимодействие средства с другими препаратами — не может ли оно вызвать опасные реакции, например усилить эффект антикоагулянтов, — заключает нутрициолог.
Здоровые способы
В целом, объясняют врачи, с пациентами с лишним весом работают разные специалисты: терапевты, эндокринологи, диетологи, нутрициологи и гастроэнтерологи. Они могут выписать препараты для коррекции веса, при этом подобрав их человеку с учетом его истории болезни, результатов анализов и наличия противопоказаний. Это увеличит эффективность лечения и снизит риски.
При этом, добавляет эндокринолог и диетолог Инна Тихонова, существуют альтернативные методы, которые работают лучше, а главное, не несут угрозы здоровью. Это здоровое питание с достаточным количеством белка, клетчатки и полезных жиров и физическая активность — регулярные нагрузки в комфортном режиме ускоряют метаболизм и формируют спортивную подтянутую фигуру.
— Сон, уровень стресса и даже психологическое отношение к еде также играют огромную роль. Работа с врачом или нутрициологом, а в отдельных случаях с психологом или эндокринологом поможет разобраться с причинами лишнего веса и выбрать метод, который поможет конкретному человеку, — говорит собеседница «Известий».
В том случае, если человек всё же решил приобрести добавку, Мария Меньшикова рекомендует как минимум прочитать ее состав, изучить противопоказания и проверить на сайтах Роспотребнадзора или FDA.