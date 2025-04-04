Повстанец живота: чем грозит употребление препаратов для похудения

В Подмосковье врачи прооперировали девушку, в желудке которой появился 20-сантиметровый камень. Пациентка пояснила, что боли и тошнота у нее возникли на фоне приема таблеток для похудения, купленных в интернете. Она принимала препарат на протяжении двух месяцев. «Известия» выяснили, чем опасны подобные средства и как подбирать подобную терапию.

Камень в желудке

В Подмосковье врачи извлекли из желудка девушки 20-сантиметровый камень. Он появился после того, как пациентка два месяца принимала лекарство для похудения, рассказали в министерстве здравоохранения Московской области.

19-летняя девушка поступила в Красногорскую больницу с жалобами на боли в животе, тошноту и рвоту. Пациентка рассказала, что последние два месяца принимала препараты для снижения веса, купленные в интернете, — тогда и стали появляться симптомы.

«Из-за больших размеров желудочного камня мы приняли решение провести операцию, в ходе которой удалили образование через небольшой разрез. О составе безоара и причинах его появления более точно можно будет говорить, когда будут готовы результаты гистологического исследования», — сообщил заведующий хирургическим отделением Красногорской больницы Николай Мурашов.

Фото: t.me/minzdravmosreg

По его словам, после операции девушка чувствует себя хорошо, ее скоро выпишут домой. Врачи предупредили об опасности принятия препаратов без консультации со специалистом.

Почти одновременно Telegram-канал Mash сообщил о массовых жалобах на популярный в социальных сетях препарат для похудения, который якобы «убирает 5–6 кг за неделю». По данным канала, в Сети появилось множество отзывов от пострадавших, которые рассказали о тошноте, высоком давлении и тахикардии, появившихся после принятия таблеток. Подобные отзывы есть и на маркетплейсах. Тот ли препарат принимала девушка из Красногорска, на данный момент неизвестно.

Опасный способ

Таблетки для похудения — заманчивый способ сбросить вес, но за кажущейся простотой скрываются серьезные риски, говорит «Известиям» врач-эндокринолог, диетолог ФНКЦ ФМБА России Инна Тихонова. Особенно опасны препараты, купленные на маркетплейсах и у непроверенных продавцов: их состав может отличаться от заявленного, а последствия приема — стать непредсказуемыми.

В целом, объясняет врач, препараты для похудения обычно представляют собой комплексы биологически активных добавок (БАД) или лекарственные препараты, разработанные для стимуляции потери веса. Использование таких таблеток без медицинского консультирования может привести к осложнениям, включая нарушения работы печени, почек, а также к дисбалансу электролитов в организме.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Многие средства работают за счет искусственного подавления аппетита, выведения жидкости из организма или ускорения обмена веществ. Однако даже сертифицированные препараты могут вызывать побочные эффекты — от нарушений сна и повышения давления до тяжелых проблем с сердцем, почками и печенью. А если речь идет о незарегистрированных, последствия могут быть еще серьезнее, — отмечает диетолог.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух отмечает, что в целом ситуация с продажей таких препаратов достаточно строгая: некоторые запрещены в России, другие отпускаются только по рецепту — именно из-за возможных тяжелых побочек.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

— В частности, один из популярных препаратов — это производное психотропного наркотика. Таким образом, средства хоть и подавляют аппетит, при бесконтрольном приеме могут действовать как наркотические вещества: вызывать привыкание и необратимо разрушать психическое здоровье, — заключает врач.

Здоровое решение

По словам Екатерины Кашух, на маркетплейсах препараты для похудения обычно представлены как БАДы. В отличие от лекарственных препаратов для них не существует строгого контроля в отношении безопасности и эффективности.

— Кроме того, в составе БАДов могут быть травы и их экстракты, часто — даже без указания видов. Они могут быть потенциально опасны для печени: приводить к ее токсическому повреждению и гибели клеток. Многие другие компоненты биодобавок способны негативно влиять на печень и вызывать острую печеночную недостаточность, довести до реанимации и даже смерти, если не провести своевременную трансплантацию, — рассказывает гастроэнтеролог.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Помимо этого, добавляет нутрициолог «Теледоктор24» Мария Меньшикова, в БАДах часто встречаются скрытые компоненты и даже запрещенные вещества, как, например, сибутрамин или фенолфталеин. Другая опасность состоит в том, что человек не может проверить разрешительные документы, подтверждающие безопасность, как и условия транспортировки и хранения, соблюдение температурного режима.

По этой причине, отмечает она, такие препараты следует покупать в проверенных местах и лучше — после консультации врача. Как минимум он оценит состав препарата, его безопасность и эффективность, а также поможет понять, действительно ли средство необходимо в данном случае.

— Также доктор оценит взаимодействие средства с другими препаратами — не может ли оно вызвать опасные реакции, например усилить эффект антикоагулянтов, — заключает нутрициолог.

Здоровые способы

В целом, объясняют врачи, с пациентами с лишним весом работают разные специалисты: терапевты, эндокринологи, диетологи, нутрициологи и гастроэнтерологи. Они могут выписать препараты для коррекции веса, при этом подобрав их человеку с учетом его истории болезни, результатов анализов и наличия противопоказаний. Это увеличит эффективность лечения и снизит риски.

При этом, добавляет эндокринолог и диетолог Инна Тихонова, существуют альтернативные методы, которые работают лучше, а главное, не несут угрозы здоровью. Это здоровое питание с достаточным количеством белка, клетчатки и полезных жиров и физическая активность — регулярные нагрузки в комфортном режиме ускоряют метаболизм и формируют спортивную подтянутую фигуру.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Сон, уровень стресса и даже психологическое отношение к еде также играют огромную роль. Работа с врачом или нутрициологом, а в отдельных случаях с психологом или эндокринологом поможет разобраться с причинами лишнего веса и выбрать метод, который поможет конкретному человеку, — говорит собеседница «Известий».

В том случае, если человек всё же решил приобрести добавку, Мария Меньшикова рекомендует как минимум прочитать ее состав, изучить противопоказания и проверить на сайтах Роспотребнадзора или FDA.