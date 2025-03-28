Тревожная масса: дети попадают в больницы после похудения на слабительных

С начала 2025 года несколько школьниц попали в больницы из-за похудения на слабительных и мочегонных, выяснили «Известия». Последний резонансный случай произошел в конце марта в Москве. О возможности сбросить лишний вес за счет приема «Бисакодила» и других лекарств они узнают из TikTok. Метод стал очень популярен среди подростков. В каких еще регионах есть пострадавшие, почему они решают худеть именно так и чем опасен этот способ — в материале «Известий».

Как худеют на слабительных

Подростки в России начали массово использовать слабительные и мочегонные средства для похудения — такой метод сейчас активно продвигается в соцсетях, в частности в TikTok. Речь идет о лекарствах «Бисакодил» и «Фуросемид». Однако передозировка препаратами привела уже не к одной госпитализации.

Например, в Москве 13-летняя девочка в марте 2025 года из-за приема «Бисакодила» попала в больницу с обезвоживанием. Она хотела привести себя в форму перед соревнованиями по карате. Родители пострадавшей не знали, что их дочь худеет с помощью слабительных, пока она не призналась в этом в больнице.

В январе этого года в Санкт-Петербурге девушку 17 лет госпитализировали с острым отравлением на фоне приема мочегонных и слабительных. По данным СМИ, она за раз выпила 225 таких таблеток.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Пострадавшие из еще двух регионов рассказали «Известиям», почему решили худеть таким методом. Так, 16-летняя жительница Петрозаводска пояснила, что была на грани попадания в больницу из-за приема слабительных, но ей удалось этого избежать. При этом, по ее словам, использование препарата негативно отразилось на ее здоровье.

— Я решила худеть из-за комплексов, — сказала она. — Мой вес был около 100 кг. Я вступила в группу в соцсети и там узнала о возможности похудеть на «Бисакодиле». Меня привлекло, что обещали быстрое похудение без ограничений в питании, и я решила попробовать.

Сперва она пила по четыре таблетки в день, потом они перестали действовать, и девушка решила увеличить дозу.

— В один день я за раз выпила 25 таблеток слабительного и после этого всю ночь мучилась от диких болей в животе, а на следующий день у меня началась рвота, — отметила она. — Но я очень скрытная, и поэтому родители не знали о произошедшем со мной, пока я сама не поделилась с ними.

Сейчас она отказалась от похудения на слабительных и старается придерживаться здорового образа жизни — правильно питаться, соблюдать водный баланс и тренироваться.

— Из-за приема слабительных у меня возникли серьезные проблемы со здоровьем — по женской части и с кишечником, а также сильно пошатнулось психоэмоциональное состояние, — объяснила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Еще одна школьница из Ростова рассказала «Известиям», что узнала о способе похудения на «Бисакодиле» через группу в соцсетях.

— Сейчас в интернете активно продвигают моду на худобу, и я тоже поддалась ей. Я узнала, что с помощью «Бисакодила» и других лекарств многие сбрасывают вес, и решила тоже попробовать этот метод, — рассказала девушка. — Сильные боли в животе после приема препарата меня долго не останавливали. Максимум за раз я выпивала 35 таблеток.

Однако потом, по ее словам, она столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем и психикой и решила отказаться от приема таких лекарств. Но для этого девушке потребовалась помощь психолога.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Метод похудения на слабительных и мочегонных популярен среди школьниц, так как дети в подростковом возрасте зависимы от общественного мнения и не обучены критично оценивать публикуемую в интернете информацию, сказал «Известиям» психолог Роман Цветков.

— Родителям нужно не отбирать у детей компьютеры и телефоны, а выстраивать с ними доверительные отношения и помогать им справляться с потоком информации, вместе ее анализировать, — подчеркнул эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Научить ребенка критически мыслить, отличать хорошее от плохого — в первую очередь задача родителей, сказал Роман Цветков.

Чем опасен такой способ похудения

Препарат «Бисакодил» — слабительное средство, которое входит в список жизненно необходимых и важнейших, напомнил «Известиям» главврач, невролог клиники лечения позвоночника и суставов доктора Длина Сергей Длин. В этот список, по его словам, входит и «Фуросемид».

— Наличие препаратов в этом списке говорит о том, что они должны быть доступны каждому при необходимости. Раз принято решение об их отпуске без рецепта, значит, по своим основным показаниям и при контроле приема врачами их использование безопасно, — подчеркнул он. — Прием лекарства в разумных дозах не навредит организму, а передозировка опасна и другими, не менее безобидными препаратами.

Гастроэнтеролог Андрей Якушев добавил, что бесконтрольное применение обоих препаратов может привести к вымыванию из организма жизненно важных микроэлементов и проблемам с сердцем.

— Слабительные и мочегонные выводят воду, а жир и мышцы остаются в прежнем процентном соотношении, — отметил врач. — Но их прием приводит к выводу, например, калия, цинка, натрия и других электролитов, важных для жизнедеятельности организма. Их отсутствие приводит к мышечным спазмам и судорогам. Кроме того, прием таких лекарств нарушает сердечный ритм, снижает давление. Также возникают слабость, заторможенность и обезвоживание.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Эксперт также подчеркнул, что при использовании «Бисакодила» возможно возникновение воспалительных процессов в кишечнике и формирование привыкания к препарату, что приводит при прекращении его приема к проблемам с опорожнением.

— Отказ от препарата должен быть постепенным и обязательно под наблюдением врача. При правильном подходе функция кишечника полностью восстановится в течение 2–4 недель, — добавил Сергей Длин.

Применение слабительных и мочегонных дает временный эффект и после прекращения их приема вес возвращается, подчеркнула эндокринолог и диетолог медцентра доктора Александровского Роза Гарасим. Эксперт напомнила, что есть более безопасные, доступные и действенные методы похудения.

Блогеры и авторы контента, которые публикуют рекомендации по применению препаратов, должны быть привлечены к ответственности, считает медицинский адвокат Ирина Гриценко. Но, по ее словам, правоприменительная практика в отношении тех, кто распространяет информацию о препаратах и «методиках похудения», пока только формируется. В таком случае может идти речь о нарушении ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации». Но доказать этот факт будет достаточно сложно, заключила эксперт.