ЗОЖ у горла: россиянам продают «химию» под видом полезных суперфудов

В России сахарозаменители и «диетические» десерты на их основе производят хлебозаводы и предприятия химической промышленности, выяснили «Известия» в ходе собственного расследования. Синтетические заменители смешивают и выдают за суперполезный продукт. А в производстве продолжают использовать стевию, которая была запрещена в России в 2024-м. При этом за год продажи ЗОЖ-продукции в торговых сетях выросли в среднем на 15–20%, сообщили аналитики. Такие «сладости» приносят бизнесу миллионы, но могут серьезно пошатнуть здоровье потребителей, считают врачи. В том, чем опасны «полезные десерты» и как отличить их от безопасных, разбирались «Известия».

Где производят сахарозаменители

За последний год продажи ЗОЖ-продуктов в торговых сетях в среднем выросли на 15–20%, сообщили «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). На волне всеобщего увлечения суперфудами одной из самых всеобъемлющих тенденций стал отказ от рафинированного сахара. Поэтому в 2024 году отдельные сети зафиксировали рост продаж ЗОЖ-продуктов до 40%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В России представлены практически все известные мировые разновидности заменителей сахара: эритрит, сахаринаты, цикламаты, аспартам, сукралоза, фруктоза, изомальт, мальтит, ксилит и другие. Формы — жидкая, таблетки, порошок. Их добавляют в протеиновое печенье и батончики, экологичный мармелад и сиропы с эффектом жиросжигания. Такие продукты сейчас можно встретить в любом супермаркете.

«Известия» под видом производителей десертов посетили несколько таких производств и поставщиков. Оказалось, что подсластители продают буквально тоннами и купить их в сети не составляет труда. Большую часть завозят из Китая и зарабатывают на этом миллионы, рассказал бизнесмен из Нижнего Новгорода Видади Аббасов.

Видади ведет нас по промышленному ангару, который он арендует, и показывает мешки с белым порошком.

— Наш производитель — крупнейшая компания Китая, а это уже наша разработка, по своему рецепту смешиваем и применяем, — с гордостью заявил поставщик.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Разработкой» коммерсант называет смесь из четырех подсластителей. Продает он ее на маркетплейсах — в разделах, где представлено «правильное питание». Каждый компонент сам по себе имеет неприятный привкус, а вот в комбинации они друг друга блокируют и получается вкус ближе к сахару, утверждает он.

Для производства лимонада поставщик рекомендует использовать аспартам (включен в список канцерогенов. — «Известия»). Когда речь заходит о документах на продукцию, Видади быстро прощается.

Подсластитель вместо хлеба и порошка

Еще одно успешное производство добавок, заменяющих сахар, «Известия» обнаружили на предприятии бытовой химии в Краснодарском крае.

Представитель завода Денис презентует нам микс на основе стевии, эритрита (он же — дынный сахар) и сукралозы. По словам мужчины, спрос на стевию постоянно увеличивается: в его ангаре порошок стоит палетами едва ли не до потолка. Подсластитель стевия относится к самым низкокалорийным сахарозаменителям, однако Евразийская экономическая комиссия запретила его еще в феврале 2024 года вместе с еще 18 опасными пищевыми добавками.

Фото: Global Look Press/Christian Ohde

Справка «Известий» Вопросы применения заменителей сахара (подсластителей) регулируются техническим регламентом Таможенного союза. К разрешенным для применения при производстве пищевой продукции подсластителям в настоящее время относятся: сорбит (Е420), маннит (Е421), ацесульфам калия (Е950), аспартам (Е951), цикламовая кислота и ее натриевая и кальциевая соли (Е952), изомальт (Е953), сахарин (Е954), сукралоза (E955), тауматин (Е957), неогесперидин дигидрохалкон (Е959), стевиолгликозиды (Е960), неотам (Е961), аспартам-ацесульфама соль (E962), мальтит и мальтитный сироп (Е965), лактит (Е966), ксилит (Е967), эритрит (Е968). Регламент допускает розничную продажу всех перечисленных подсластителей, кроме неотама (Е961). До 27 февраля 2024 года в этот список входили также листья стевии. Однако, поскольку листья, строго говоря, не пищевая добавка, а «отдельный компонент питания», из перечня их убрали, оставив стевиолгликозиды. Для каждого подсластителя предусмотрены нормативы применения в зависимости от категории пищевой продукции. В частности, максимально допустимый уровень стевиолгликозидов в диетических продуктах для снижения массы тела — 270 мг/кг, в жидких БАД — 200 мг/кг, в твердых — 670 мг/кг и т.д.

С момента запуска производства подсластителей дела ООО «Флореаль» пошли в гору — по данным из открытых источников, за пять лет доход увеличился с 120 млн до 300 млн рублей. Килограмм сахарозаменителя здесь предлагают за 2,6 тыс. рублей, но оптом будет «намного дешевле» — нам дали подсластитель на пробу в пакете с надписью «производство моющих и дезинфицирующих средств». Согласно данным базы СПАРК, обороты некоторых компаний, торгующих «фитнес-десертами», сегодня достигают нескольких миллиардов рублей.

На конвейере старейшего хлебокомбината Владимирской области теперь не батоны, а протеиновые батончики — на эту продукцию предприятие перешло более 15 лет назад. Таких сладостей здесь производят 5 млн штук в месяц, вместо сахара добавляют мальтит. Продают в гипермаркетах и на маркетплейсах. Оборот завода за 2023 год — 600 млн рублей, параллельно запускается и контрактное производство.

Маркетинговая стратегия построена на идее о пользе заменителей. При этом гендиректор завода Юрий Шаталов в разговоре с «Известиями» назвал пользу большинства суперфудов легендой, позволяющей получать прибыль. По его мнению, 90% продукции, продающейся в качестве полезной, — это «псевдо-ЗОЖ».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Еще один дилер, которую мы нашли по объявлению в интернете, рассказала, что у компании, которую она представляет, есть производство в подмосковном Серпухове. Там добавки могут расфасовать в нужном объеме — хоть по 30, хоть по 100 кг. По 3,7 тыс. за килограмм, если берешь оптом.

— У нас постоянные клиенты, никто еще не жаловался, — утверждает женщина.

Производить полезные десерты сегодня, по сути, может кто угодно. Частный центр сертификации в Екатеринбурге согласился выдать нам, как производителю полезных сладостей, необходимые для надзорных органов документы за два дня. Цена вопроса — от 10,5 до 21 тыс. рублей, в зависимости от наличия аккредитации у лаборатории. При этом испытания в лаборатории проводиться на деле не будут, хотя в документе будет указано обратное, рассказала менеджер центра Гузель. Срок действия сертификата «Без сахара» — от года до пяти лет.

— Со своей стороны рекомендуем оформлять протокол от аккредитованных лабораторий, так как при проверках Роспотребнадзора или ФАС по ним возникает меньшее количество вопросов, надзорные органы доверяют данной схеме оформления, — дала совет сотрудница центра.

Спекуляция на пользе

В последнее время появилось огромное количество производителей, которые спекулируют на неких натуральных пищевых продуктах, которые якобы несут особую пользу, рассказал «Известиям» заведующий лабораторией химии пищевых продуктов Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий, доктор биологических наук Владимир Бессонов.

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

— Эта спекуляция позволяет залезть человеку в карман, — говорит эксперт. — Человек начинает искать что-нибудь такое, где написано «натуральное» или «полезное». В то же время ничего полезного в таких десертах нет. Подсластители не делают продукт диетическим, они просто меняют его химический состав.

Менять сахар на заменители — «странная промежуточная позиция», полагает Владимир Бессонов.

— Если отказываешься от сахара, можно отказаться и от подсластителей, — полагает он. — В любом случае покупать такие заменители где-то в гараже я бы не стал, даже если это дешевле.

Неконтролируемое употребление любого вещества приведет к негативному эффекту, это касается и подсластителей, считает доцент кафедры органической медицинской химии Казанского федерального университета, кандидат химических наук Людмила Якимова.

— Сахарозаменители бывают природного происхождения (например, из стевии) и синтетические — цикламаты, аспартам, ацесульфам и сукралоза, — сказала «Известиям» эксперт. — Если есть альтернатива, я бы выбирала природные.

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По словам Людмилы Якимовой, опасность сахарозаменителей в том, что они вызывают чувство голода и повышают аппетит, что можно отнести к побочным эффектам таких добавок. Кроме того, поддаваясь маркетинговым уловкам и заменяя сахар на сахарозаменители, люди считают, что они уже убрали часть углеводов и в итоге разрешают себе потреблять больше калорий. Такая ловушка вместо похудения порой ведет, наоборот, к ожирению, указала эксперт.

Не следует превышать рекомендованные безопасные дозы употребления сахарозаменителей и подсластителей, подтвердили «Известиям» в Роспотребнадзоре.

— В последние десятилетия активно синтезируются новые формы подслащивающих веществ. По степени сладости и вкусовым качествам они значительно опережают подсластители первого поколения, синтезированные в начале и середине прошлого века (цикламаты и сахарин). Последние уступают подсластителями нового поколения (сукралоза, ацесульфам калия) как по органолептическим показателям, так и по количеству побочных эффектов, — отметили в ведомстве.

Период накопления доказательной базы по безопасности подсластителей нового поколения еще не завершен, отметили там. Поэтому желательно использовать их эпизодически, в составе рациона со сниженным содержанием простых углеводов.

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— При ежедневном, бесконтрольном употреблении подсластителей возрастает риск развития и закрепления неадекватной оценки калорийности простых углеводов, что нередко приводит к перееданию и прогрессии ожирения. Прежде чем начать использовать в своем питании сахарозаменители — проконсультируйтесь с врачом, — посоветовали в Роспотребнадзоре.

Иллюзия похудения

Подсластители были созданы специально для диабетиков, а вовсе не для массового питания, напомнила «Известиям» доцент кафедры биотехнологий и технологий продуктов биоорганического синтеза, кандидат технических наук Вероника Тарасова.

— Подсластитель часто влияет на эндокринную систему, гормональный фон и щитовидную железу, — рассказала эксперт. — В итоге мы перестаем усваивать сахар и можем заработать сахарный диабет. Есть подсластители, которые содержат в своем составе скрытые сахара, например сироп топинамбура. Скрытые сахара опасны для диабетиков и могут вызывать всплеск гликемического индекса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ряд синтетических подсластителей при систематическом употреблении могут вызывать аллергическую реакцию, добавила эксперт.

Оценить вред или пользу того или иного подсластителя возможно только в лабораторных условиях. Сделать это самому можно, лишь измерив спустя определённое время после употребления уровень сахара в крови, резюмировала эксперт.

Продукты, в состав которых входят подсластители, должны сопровождаться надписью: «с подсластителями» или «содержит подсластители», объяснили «Известиям» в Общественной потребительской инициативе (ОПИ). Там добавили, что административных и судебных дел, связанных с нарушением правил применения и продажи подсластителей, практически нет. Это может объясняться в том числе относительной мягкостью нормативных ограничений.

Поскольку превышение нормы применения и потребления подсластителей способно причинить ощутимый вред здоровью, представляется разумным усилить контроль за оборотом как самих заменителей сахара, так и пищевых продуктов, в которых они содержатся, отметил председатель ОПИ Олег Павлов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Продажа изделий, не сопровождающихся предупреждающей информацией (в том числе о нормах потребления и последствиях их несоблюдения), а равно не прошедших подтверждение соответствия обязательным требованиям, должна решительно пресекаться, — сказал эксперт. — Включение подсластителей и продуктов с их содержанием в область государственного мониторинга за оборотом товаров было бы вполне логичным решением.

В Росстате «Известиям» заявили, что как отдельный вид товара сахарозаменители и созданные на его основе продукты не отслеживаются, поэтому объем продаж этой продукции по итогам года неизвестен. «Известия» также направили запрос в Минпромторг о доле «полезных сладостей» в общем объеме рынка и количестве проданных в 2024 году товаров.