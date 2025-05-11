Съездить и купить: где в России можно взять ипотеку под 0,1%

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Один человек погиб в результате ДТП с участием поезда в Краснодарском крае
Мир
МИД Индии сообщил о нарушении соглашения о прекращении огня Пакистаном
Мир
Путин заявил о полной поддержке Россией Южной Осетии
Общество
Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам на территории РФ
Мир
Макрон допустил размещение на Украине нескольких тысяч западных военных
Мир
Глава МИД Китая заявил об о полном успехе визита лидера КНР в Россию
Мир
Путин с удовольствием принял приглашение Гунбы посетить Абхазию
Политика
Путин принял в Кремле командующего ЛНА Хафтара
Общество
Кустурица восхитился энергией россиян в ходе показа постановки в парке «Москино»
Мир
Часть Абхазии осталась без электричества из-за сильного ветра
Мир
Путин заявил о готовности РФ продолжать сотрудничество с Абхазией
Мир
Мерц выразил готовность созвониться с Путиным после визита в Киев
Мир
NYT узнала об одобрении США передачи Германией 225 различных ракет Украине
Мир
В ЕП указали на нехватку ресурсов у ЕС для продолжения конфликта на Украине
Мир
СМИ сообщили о возрождении христианства в западных странах благодаря молодежи
Мир
Ватикан представил герб нового папы римского Льва XIV
Мир
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Эквадора

Съездить и купить: где в России можно взять ипотеку под 0,1%

Льготные программы и новшества должны простимулировать спрос на жилье в регионах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В 2025 году россияне могут воспользоваться рядом выгодных ипотечных программ, которые отличаются в зависимости от региона и типа жилья. Например, если стандартная кредитная ставка для «Сельской ипотеки» составляет 2,3–3%, то тем, кто готов поселиться на приграничной территории, ее выдадут со сниженной ставкой в 0,1%. Сегодня это самая выгодная ипотека в стране. Такой режим действует в ряде локаций Карелии, на Алтае, Кавказе, Южном Урале. Другой наиболее выгодной программой остается «Дальневосточная ипотека»: жилье можно приобрести под 2% годовых. Такая же процентная ставка при определенных условиях действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Подробности — в материале «Известий».

Самые низкие ставки в России, где можно взять ипотеку под 0,1% и 2%

В настоящее время самой выгодной ипотекой со ставкой 0,1% остается покупка жилья в приграничных зонах, рассказали «Известиям» в Федеральном собрании. Получить такую ипотеку, согласно документу, можно в сельских агломерациях и опорных населенных пунктах Дагестана и Карачаево-Черкесии, в Карелии и Алтайском крае, в Курганской, Новосибирской, Омской областях, в Орске, Оренбуржье, в Смоленской и Челябинской области.

квартира
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Мартемьянов

Кроме того, недавним новшеством является то, что для участия в программе необходимо работать в сельской местности в агропромышленном комплексе или в социальной сфере. Соответствующее постановление было принято правительством весной 2025 года.

По мнению руководителя «Циан Аналитики» Алексея Попова, новая директива сужает круг потенциальных заемщиков: во-первых, далеко не все сельские жители заняты в этих отраслях экономики, во-вторых, многие из тех, кто там работает, получают относительно небольшую заработную плату и могут не пройти банковский скоринг.

Платить подолгу: средний срок ипотеки в РФ приблизился к рекордным 26 годам
Почти половину кредитов заемщики будут планово закрывать уже на пенсии — чем это обернется

Кроме того, на программу выделяются относительно небольшие суммы, отмечает эксперт. В I квартале 2025 года выдачи по ней были остановлены, но после публикации уточняющей директивы ряд банков возобновил сбор заявок.

Еще одним льготным предложением со сравнительно низкой ставкой является «Семейная ипотека» под 6%. Она полагается тем, у кого в семье есть хотя бы один ребенок младше шести лет, а также семьям с двумя детьми до 18 лет, если они живут в селе, городе численностью до 50 тыс. человек или в регионе с низким объемом строительства. Рассчитывать на такую ипотеку могут и семьи с детьми-инвалидами.

семья
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, существуют и программы ипотеки от застройщиков с низкими ставками. Такие программы обычно предполагают уменьшение процента на первые годы обслуживания кредита, что позволяет сократить платеж по ипотеке и снизить кредитную нагрузку на заемщика. Однако у подобных программ есть и минус: зачастую они сопровождаются увеличенной стоимостью квартиры, так как застройщик закладывает свои расходы по субсидированию в цену жилья. Также могут встречаться и скрытые комиссии.

Ниже рыночных значений

На сегодняшний день одной из наиболее выгодных ипотечных программ в стране остается «Дальневосточная ипотека». Она предоставляет возможность оформить кредит на жилье по ставке до 2% годовых, что существенно ниже рыночных значений.

Кирпичный ключ: частные дома стали доступнее россиянам
Стоимость строительства снизилась на 15%, а цены на часть материалов просели на треть

Таким образом, считает руководитель отдела ипотечного кредитования «Главстрой-Недвижимость» (группа «Главстрой Регионы») Вадим Бутин, это реальная альтернатива арендному жилью: ежемесячный платеж по ипотеке часто оказывается сопоставим или даже ниже арендной платы.

— Важно также отметить, что при стабильной макроэкономической ситуации и отсутствии досрочного погашения переплата за весь срок кредита минимальна, — говорит он. —
При этом жилье, приобретенное на территории Дальнего Востока и Крайнего Севера, может использоваться не только для постоянного проживания, но и в инвестиционных целях.
Например, под сдачу в аренду сотрудникам крупных инфраструктурных или добывающих предприятий.

квартира
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Если говорить о географии за пределами ДФО, то, по мнению эксперта группы «Главстрой Регионы», наиболее интересны сейчас те регионы, где сочетается сразу несколько факторов:

активная господдержка (льготы, субсидии);

невысокие цены на жилье при устойчивом спросе;

наличие проектов на высокой стадии готовности.

Впрочем, очевидно, что чем выше ставка ЦБ, тем более осознанно нужно подходить к выбору не только банка и программы, но и региона покупки. География и механика финансирования играют ключевую роль в долгосрочной выгоде сделки.

дом
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Аналитики URBAN отмечают, что если рассматривать вопрос рекордно низкой ипотечной ставки (ИС) в контексте географии, то в настоящее время самые выгодные ИС действуют в регионах Арктической зоны (Мурманская область, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, часть Ханты-Мансийского АО, Красноярского края, Коми, Карелии и Архангельской области), а также Дальневосточного федерального округа. Только там сохранился в полной мере льготный режим.

При условии подтверждения дохода и занятости, а также заключения договора о комплексном страховании на этих территориях можно получить до 9 млн рублей под 2% годовых.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир