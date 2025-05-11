Съездить и купить: где в России можно взять ипотеку под 0,1%

В 2025 году россияне могут воспользоваться рядом выгодных ипотечных программ, которые отличаются в зависимости от региона и типа жилья. Например, если стандартная кредитная ставка для «Сельской ипотеки» составляет 2,3–3%, то тем, кто готов поселиться на приграничной территории, ее выдадут со сниженной ставкой в 0,1%. Сегодня это самая выгодная ипотека в стране. Такой режим действует в ряде локаций Карелии, на Алтае, Кавказе, Южном Урале. Другой наиболее выгодной программой остается «Дальневосточная ипотека»: жилье можно приобрести под 2% годовых. Такая же процентная ставка при определенных условиях действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Подробности — в материале «Известий».

Самые низкие ставки в России, где можно взять ипотеку под 0,1% и 2%

В настоящее время самой выгодной ипотекой со ставкой 0,1% остается покупка жилья в приграничных зонах, рассказали «Известиям» в Федеральном собрании. Получить такую ипотеку, согласно документу, можно в сельских агломерациях и опорных населенных пунктах Дагестана и Карачаево-Черкесии, в Карелии и Алтайском крае, в Курганской, Новосибирской, Омской областях, в Орске, Оренбуржье, в Смоленской и Челябинской области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Мартемьянов

Кроме того, недавним новшеством является то, что для участия в программе необходимо работать в сельской местности в агропромышленном комплексе или в социальной сфере. Соответствующее постановление было принято правительством весной 2025 года.

По мнению руководителя «Циан Аналитики» Алексея Попова, новая директива сужает круг потенциальных заемщиков: во-первых, далеко не все сельские жители заняты в этих отраслях экономики, во-вторых, многие из тех, кто там работает, получают относительно небольшую заработную плату и могут не пройти банковский скоринг.

Кроме того, на программу выделяются относительно небольшие суммы, отмечает эксперт. В I квартале 2025 года выдачи по ней были остановлены, но после публикации уточняющей директивы ряд банков возобновил сбор заявок.

Еще одним льготным предложением со сравнительно низкой ставкой является «Семейная ипотека» под 6%. Она полагается тем, у кого в семье есть хотя бы один ребенок младше шести лет, а также семьям с двумя детьми до 18 лет, если они живут в селе, городе численностью до 50 тыс. человек или в регионе с низким объемом строительства. Рассчитывать на такую ипотеку могут и семьи с детьми-инвалидами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, существуют и программы ипотеки от застройщиков с низкими ставками. Такие программы обычно предполагают уменьшение процента на первые годы обслуживания кредита, что позволяет сократить платеж по ипотеке и снизить кредитную нагрузку на заемщика. Однако у подобных программ есть и минус: зачастую они сопровождаются увеличенной стоимостью квартиры, так как застройщик закладывает свои расходы по субсидированию в цену жилья. Также могут встречаться и скрытые комиссии.

Ниже рыночных значений

На сегодняшний день одной из наиболее выгодных ипотечных программ в стране остается «Дальневосточная ипотека». Она предоставляет возможность оформить кредит на жилье по ставке до 2% годовых, что существенно ниже рыночных значений.

Таким образом, считает руководитель отдела ипотечного кредитования «Главстрой-Недвижимость» (группа «Главстрой Регионы») Вадим Бутин, это реальная альтернатива арендному жилью: ежемесячный платеж по ипотеке часто оказывается сопоставим или даже ниже арендной платы.

— Важно также отметить, что при стабильной макроэкономической ситуации и отсутствии досрочного погашения переплата за весь срок кредита минимальна, — говорит он. —

При этом жилье, приобретенное на территории Дальнего Востока и Крайнего Севера, может использоваться не только для постоянного проживания, но и в инвестиционных целях.

Например, под сдачу в аренду сотрудникам крупных инфраструктурных или добывающих предприятий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Если говорить о географии за пределами ДФО, то, по мнению эксперта группы «Главстрой Регионы», наиболее интересны сейчас те регионы, где сочетается сразу несколько факторов:

— активная господдержка (льготы, субсидии);

— невысокие цены на жилье при устойчивом спросе;

— наличие проектов на высокой стадии готовности.

Впрочем, очевидно, что чем выше ставка ЦБ, тем более осознанно нужно подходить к выбору не только банка и программы, но и региона покупки. География и механика финансирования играют ключевую роль в долгосрочной выгоде сделки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Аналитики URBAN отмечают, что если рассматривать вопрос рекордно низкой ипотечной ставки (ИС) в контексте географии, то в настоящее время самые выгодные ИС действуют в регионах Арктической зоны (Мурманская область, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, часть Ханты-Мансийского АО, Красноярского края, Коми, Карелии и Архангельской области), а также Дальневосточного федерального округа. Только там сохранился в полной мере льготный режим.

При условии подтверждения дохода и занятости, а также заключения договора о комплексном страховании на этих территориях можно получить до 9 млн рублей под 2% годовых.