Кирпичный ключ: частные дома стали доступнее россиянам

Стоимость постройки собственного дома в большинстве регионов России снизилась на 10–15% по сравнению с прошлым годом, сообщили строительные компании. Причина — в подешевевших на 25–30% популярных для возведения частных домов блоков из газобетона и керамзита, а также силикатных блоков. Из-за введения эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) и при низкой доступности кредитных ресурсов нынешний сезон начался с более умеренного спроса, отметили эксперты. О том, какая ситуация на рынке стройматериалов и ждать ли увеличения их стоимости, — в материале «Известий».

Какие стройматериалы подешевели

В части регионов России снизилась цена на ряд строительных материалов, используемых для постройки частных домов, сообщили «Известиям» участники рынка. По данным завода стеновых материалов «Поревит», цены на газобетон упали на 30%, на силикатные блоки — на 22%, на керамзитоблоки — на 29%. Тренд подтвердил и владелец стройкомпании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

— В этом году из-за введения эскроу-счетов в ИЖС и низкой доступности кредитных ресурсов строительный сезон начался с более умеренного спроса, чем это наблюдалось в последние пару лет, — заявил ведущий инженер-технолог завода Павел Кокарев. — На этом фоне часть основных стройматериалов, которая традиционно дорожает на старте сезона, оказалась дешевле на 25–30%, чем годом ранее.

Во втором полугодии 2024-го многие из тех, кто планировал строительство своего дома, отложили его начало из-за высокой стоимости материалов и недоступности ипотечных кредитов. Часть банков отказывала в выдаче в том числе семейной ипотеки. В итоге россияне предпочли положить накопленные средства на вклады до старта строительного сезона, полагает эксперт.

Помимо цен на блоки из газобетона падает и стоимость металла — соответственно, кровля и арматура дешевеют, добавил Максим Лазовский.

— Если снижение цен на блоки связано с выходом в нишу новых инвесторов, то снижение цен на металл около 15% связано с падением объемов строительства, — сказал он.

По его оценкам, падение стоимости составляет около 20% по сравнению со средней ценой прошлого года.

— Если сравнивать с пиковыми ценами, то может быть и 30%, — добавил эксперт.

При этом цемент в этом году подорожал в среднем на 10%, бетон — на 10–15%, добавил Павел Кокарев.

Заметным был рост цен на большинство строительных материалов в первом полугодии 2024-го, затем его темпы замедлились, а подешевели отдельные позиции, отметила руководитель департамента загородной недвижимости VSN Group Ольга Магилина.

— Уже с зимы цены снова пошли вверх, и если посмотреть, например, на крайне популярные в строительстве загородных домов газоблоки, то условным дном падения цен на них стали ноябрь-декабрь 2024 года, — сказала эксперт. — А если сравнивать цену этого материала в закупке год к году, то с марта 2024 по март 2025 года газоблоки подорожали примерно на 15%.

По ее данным, цены на бетон и цемент поднялись на 10%, выросли они и на щебень.

С чем связано падение цен

Ситуация на рынке стройматериалов стала выгоднее покупателям в последние месяцы, подтвердил экономист, ведущий аналитик брокерской компании AMarkets Игорь Расторгуев. По его словам, удешевление строительных блоков, которые составляют основу многих частных домов, связано с уменьшением цен на сырье для их производства. В регионах, где возведение домов из этих материалов наиболее популярно, снижение цен ощутимо, отметил эксперт.

На динамику цен влияют и инфляция, и себестоимость получения сырья, и стоимость эксплуатации производственного оборудования, сказала Ольга Магилина.

— Кроме того, важен фактор спроса. Когда растет спрос на материал, то он рано или поздно начинает расти в цене, если не вводится какого-то государственного регулирования цен, — добавила она.

Сейчас, отметила эксперт, хорошо продаются дома в элитном и одновременно в низкоценовом сегменте, а «средний класс» заметно просел. В результате спрос, к примеру, на высококачественный газобетон заметно сократился, а на самые его дешевые разновидности остался стабильным. По ее словам, такая тенденция прослеживается практически по всем группам стройматериалов.

Интерес россиян к покупке загородной недвижимости в первом квартале 2025 года рекордно снизился — на 16% относительно аналогичного периода прошлого года, добавил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

— Свою роль сыграла выросшая стоимость земельных участков под строительство и сокращение доступности кредитных ресурсов, — пояснил эксперт. — Но рынок постепенно адаптируется, и мы уже наблюдаем растущий интерес, особенно в сегменте земельных участков. За прошлый месяц он резко вырос на 22%.

Сейчас наиболее востребованы участки с хорошими подъездными путями. На волне снижения цен на стройматериалы покупатели хотят успеть их приобрести до сезонного подорожания. Еще один плюс временного охлаждения — снижение спроса на строительные бригады. Сейчас они готовы делать скидки — на уровне 10–15% от прошлогодних пиковых цен.

Впрочем, отметил Максим Лазовский, смета дома уменьшилась, но не кратно.

— Цены на древесину, инженерию, лаки, краску и прочее не изменились, — пояснил он. — Хотя сейчас можно добиваться скидок за подрядные работы, так как заказов все меньше и меньше. Поэтому в среднем смета дома снизилась на 10%.

Снижение стоимости строительства не всегда означает снижения общей стоимости недвижимости, добавил Игорь Расторгуев. Даже если базовые расходы на материалы снизились, стоимость конечного продукта может измениться не столь значительно.

Вырастут ли цены на стройматериалы

Существенное снижение стоимости — явление временное, и по мере роста спроса цены как минимум вернутся к уровню прошлого года, отметил Павел Кокарев. Пик стоимости ожидается в самый разгар строительного сезона — в июле-августе.

— Из-за низкой доступности кредитных ресурсов россияне, с одной стороны, стали оптимизировать площади домов и часть работ выполнять собственными силами, с другой — увеличили планируемые сроки завершения строительства. Нередко в первый год, возводя только коробку будущего дома, они сокращают нагрузку на семейный бюджет, — сказал эксперт.

Цены на новые дома, как правило, снижаются с задержкой по отношению к стоимости строительства, поскольку застройщики учитывают изменения в ценах на материалы и рабочую силу в процессе планирования своих объектов, добавил директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

— Это может привести к тому, что в ближайшее время на рынке ИЖС появится больше доступных домов для покупателей, и это не может не радовать, — сказал эксперт.

Но в более удаленных и труднодоступных регионах снижение цен на материалы может не так сильно сказаться на стоимости строительства, поскольку логистика и доставка остаются высокими, отметил Игорь Расторгуев.

Директор портала «Всеостройке.рф» Светлана Опрышко добавила, что в 2025 году стоит быть более готовым к росту цен на стройматериалы, нежели рассчитывать на их дальнейшее снижение.

— Одним из факторов, сдерживающих рост цен, может стать снижение спроса из-за недоступной ипотеки, — указала эксперт. — Но, с другой стороны, в том числе и на фоне высокой ключевой ставки у производителей растут издержки на закупку сырья, логистику.

Кроме того, если объемы выпускаемых стройматериалов на фоне снижения спроса на жилье будут сокращаться, то закономерно вырастет стоимость производства этих товаров, а это скажется на стоимости возведения дома.