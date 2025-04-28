Каски наголо: девелоперам не хватает строителей в городах-миллионниках

В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге сложился наибольший дефицит строителей, сообщили «Известиям» участники рынка и рекрутинговые сервисы. В начале II квартала 2025 года работодатели открыли по всей стране вакансии более чем для 160 тыс. таких сотрудников. В Москве ищут более 23 тыс. человек, в Петербурге — более 12 тыс. Особенно не хватает электромонтажников, а также сварщиков и разнорабочих. Дефицит сложился на фоне общей нехватки кадров, оттока мигрантов и рекордно низкой безработицы, считают эксперты.

Где не хватает кадров

В России не хватает минимум 160 тыс. строителей, следует из имеющихся у «Известий» данных компании «Девелопмент-Юг» и кадрового сервиса hh.ru. Наибольший дефицит — в городах-миллионниках: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Особенно не хватает электромонтажников, сварщиков и разнорабочих.

Более половины новых рабочих мест в строительстве в начале II квартала 2025 года было открыто в 25 городах. Помимо вышеупомянутых это Новосибирск, Красноярск, Уфа, Краснодар, Челябинск, Омск и Тюмень.

Лидер рейтинга с наибольшей долей вакансий от девелоперов — Москва. Там открыто более 23 тыс. вакансий — это 15% от всего объема. В Санкт-Петербурге работодатели ищут более 12 тыс. человек, в Екатеринбурге — почти 5 тыс., в Новосибирске — 3,7 тыс., а в Красноярске — 3,5 тыс.

«Однако мы видим рост вакансий и в городах с меньшим населением: Иркутск, Хабаровск, Барнаул, Ижевск, Ярославль», — отметили в «Девелопмент-Юг».

Спрос на кадры в строительной отрасли наблюдается на фоне активной реализации инфраструктурных проектов, полагает директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса «Авито Работа» Андрей Кучеренков.

В I квартале этого года наиболее востребованными оказались специалисты по строительным и отделочным работам. Лидерами по темпам роста вакансий стали фасадчики. Количество предложений для них увеличилось в 3,7 раза год к году. Вакансий для плиточников стало больше втрое, для каменщиков — в 2,3 раза, почти вдвое увеличился спрос на плотников и бригадиров.

Повышенный интерес к специалистам отразился и на уровне оплаты труда. Так, среднее зарплатное предложение для фасадчиков выросло на 20%, до 142 тыс. рублей, а для плиточников — на 45%, до 166 тыс. рублей в месяц, для каменщиков — 137,6 тыс. рублей в месяц.

Среди инженерно-технических кадров в строительстве в этом году наиболее востребованы инженеры-конструкторы, инженеры производственно-технического отдела, производители строительно-монтажных работ, следует из данных сервиса SuperJob. Среди самых востребованных позиций квалифицированных рабочих — электромонтажник, электрогазосварщик, слесарь-сантехник. При этом зарплаты инженерно-технических кадров за год выросли в среднем на 16,2%, а рабочих — на 14,1%.

По данным единого ресурса застройщиков, в 2024 году средняя зарплата в строительстве увеличилась на 50% и достигла 106 тыс. рублей. По ряду специализаций рост составил до 76%, в частности у бетонщиков, каменщиков и отделочников.

Общие тренды зарплат в строительстве

Нехватку квалифицированных работников зафиксировали не только в сегменте жилищного строительства, но и промышленного, сообщили «Известиям» в консалтинговой компании Strategy Partners.

По их данным, 96% компаний сталкивались с задержкой сроков строительства промышленных объектов. Чаще всего продолжительность реализации проекта увеличивалась на 20% от плана. Еще 3% компаний отставали от планового срока более чем на 50%. При этом около половины срывов чаще происходит на начальном этапе строительства.

Чаще всего сроки строительства объектов срывались из-за непредвиденных задержек в поставках материалов и оборудования, нехватки техники, а также специалистов.

В то же время, по оценке некоторых сервисов, спрос на кадры в строительстве хоть и остается высоким, постепенно начинает снижаться. Так, по данным SuperJob, за I квартал 2025-го число вакансий в отрасли сократилось на 5%, а количество резюме возросло на 15% по отношению к I кварталу 2024 года.

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру», операционный директор сервиса «СберПодбор» Александр Ветерков оценил снижение числа вакансий за I квартал в 13%.

— Это связано с общим трендом на снижение темпов найма на рынке труда во всех отраслях. На сегодняшний день бизнес больше сосредоточен на росте производительности труда и расширяет штат менее охотно, — отметил он.

В марте в строительной отрасли было размещено 22,8 тыс. вакансий, следует из данных аналитической системы мониторинга публичного рынка вакансий и резюме, проводимого ВНИИ труда Минтруда России. Это на 4,3 тыс. меньше, чем годом ранее. Но, несмотря на общее снижение числа вакансий в строительстве, спрос на определенные профессии остается высоким. Так, в марте этого года лидерами по количеству вакансий стали сварщики, инженеры, токари, бригадиры, прорабы и крановщики.

Чаще всего в отрасли ищут монтажников и электромонтажников, плотников, сантехников, сварщиков, плиточников, маляров и штукатуров, добавил Александр Ветерков. По итогам I квартала средние зарплатные предложения в сфере строительства выросли на 11% и составили 137,5 тыс. рублей.

Почему не хватает сотрудников

В крупных городах России вопрос дефицита сотрудников строительной области становится всё острее, подтвердил гендиректор Vector Group (занимается отделочными и завершающими работами) Максим Жмурин.

— Во-первых, большая часть сотрудников — граждане стран бывшего СНГ, но ужесточение миграционной политики делает работу на территории РФ менее привлекательной, — считает он. — А нестабильная ситуация с курсом рубля по отношению к другим валютам влияет на итоговый уровень зарплаты рабочих. Так как на территории РФ они получают зарплату в рублях, а индексация ее уровня гораздо ниже уровня инфляции и роста курса валют.

Кроме того, квалификация рабочей силы становится ниже, указал Максим Жмурин.

— Если мы рассматриваем сотрудников — выходцев из стран СНГ, то для них появляется больше предложений на рынке услуг для частного сервиса, которые экономически им более выгодны. Таким образом, на профильные специальности идут специалисты с недостаточным опытом или квалификацией, — отметил он.

А для граждан России работа в этой сфере в целом не особо привлекательна из-за того, что рынок вакансий изобилует предложениями с более престижной и высокооплачиваемой работой.

Независимый HR-консультант Анна Аликова добавила, что сейчас на рынке особенно ценятся специалисты с опытом и без вредных привычек.

— А хорошие кадры еще и перетягивают друг у друга, поэтому конкуренция высокая, — отметила она.

Кроме того, наблюдается поколенческий сдвиг: молодежь ориентируется на менее физически затратные и более гибкие формы занятости, сказала HR-эксперт, директор по персоналу агентства недвижимости «Миэль» Нина Штукина.

Дефицит только усилится

В ближайшие полтора года ожидается дальнейшее усиление дефицита рабочей силы в строительной отрасли, в частности узкоспециальных рабочих: электромонтажников, слесарей, сварщиков, отделочников, прогнозирует Максим Жмурин.

— Остановить этот спад можно, создав привлекательные условия для работы в данном секторе, к примеру, льготы, касающиеся коммунальных услуг, льготных ипотечных программ, привилегий получения ВНЖ, — указал он.

Того же мнения придерживается и Анна Аликова. Она полагает, что для привлечения кадров требуется либо повышать зарплаты, либо активнее внедрять автоматизацию и технологии.

— Но быстро это точно не решится. Нужно как минимум лет 5–10, — отметила эксперт. — Да, приток иностранных рабочих возможен — на это рассчитывают застройщики. Поэтому зовут людей из стран СНГ: Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана. Также уже активно привлекают людей из Турции, Индии, Северной Кореи.

По ее словам, рабочие из других стран могут частично закрыть дефицит, но этого всё равно может не хватить. Особенно если компании не начнут поднимать зарплаты и улучшать условия.

Карьерный консультант Наталья Кретова считает, что ситуация начнет меняться в лучшую сторону в 2030 году, когда подрастут те, кто рожден в 2005–2010 годах.

К обострению нехватки кадров приводит и низкая безработица, добавили эксперты. Ранее в Минэкономразвития сообщили, что до 2028 года ожидают безработицу в России на уровне 2,5% в год. Сейчас она составляет 2,4%.