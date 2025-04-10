Кадровый холод: до 2030 года в РФ требуется дополнительно 600 тыс. IT-специалистов

Российской экономике потребуется дополнительно по меньшей мере 600 тыс. специалистов в IT-сфере до 2030 года. Об этом заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на открытии Международной IT-олимпиады для школьников. Каким образом можно восполнить этот дефицит и в каких еще сферах остро не хватает работников, разбирались «Известия».

Рыночное предложение

Чтобы удовлетворить потребность экономики в IT-кадрах, необходимо пересмотреть подходы к найму и развитию специалистов в этой области, сообщила «Известиям» директор по исследованиям HeadHunter Мария Игнатова.

— Работодателям следует обратить внимание на молодых специалистов, включая выпускников и начинающих профессионалов. На рынке труда есть достаточное количество джунов, у которых не хватает опыта, но есть потенциал. Если инвестировать в их обучение и развитие, можно оперативно вырастить специалистов уровня middle или senior «под себя», — отметила она.

Также, по ее мнению, важно смещать акценты при подборе сотрудников. Необходимо оценивать кандидатов по их реальным навыкам, а не по стереотипам. Отказ от предвзятости, связанной с полом или возрастом, позволит привлекать новых талантливых специалистов.

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Сегодня общий спрос на IT-специалистов снижается (в I квартале было открыто на 16% меньше вакансий, чем за тот же период прошлого года), а число желающих построить или продолжить карьеру в этой сфере выросло на 23%. Для компаний это отличный шанс усилить свою команду.

Кадровый голод наблюдается и в других отраслях. Так, по данным HeadHunter, по-прежнему в дефиците врачи (1,4 резюме на вакансию) и медсестры (2,9). Остро не хватает массового персонала (например, на одну вакансию продавца приходится всего 1,4 резюме) и квалифицированных рабочих, таких как токари (всего 1,7 резюме на вакансию при норме от четырех), повара (1,8), слесари (2,5), электромонтажники (2,7), инженеры ПНР (3,0) и автомеханики (3,1). Эти профессии также требуют внимания со стороны работодателей и образовательных учреждений, что позволит не только улучшить ситуацию на рынке труда, но и повысить статус рабочих специальностей в обществе.

Меры поддержки

Для привлечения кадров необходимо решить несколько задач, сказал «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

— Нужно совершенствовать образовательные программы в области информационных технологий, подтягивать техническую базу учебных заведений, увеличивать объем практических исследований, в том числе в коллаборации с технологическими компаниями. Бизнес и отраслевое образование могли бы получать больший эффект от взаимодействия, тут есть потенциал, — отметил он. — Акцент должен быть не на количестве выпущенных специалистов, а на качестве и релевантности получаемых знаний и навыков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, считает эксперт, необходимо продолжать увеличивать привлекательность отрасли, престижность работы в ней — это могут быть, к примеру, бонусные программы, расширенный соцпакет или увеличенный отпуск. Важнейшая роль в поддержке сектора остается за государством — это налоговые и кредитные льготы, инвестиции в развитие технологической инфраструктуры, развитие инновационных кластеров и т.д.

— Помимо IT напряженная ситуация с кадрами на сегодняшний день наблюдается в промышленности, строительстве, логистике и сельском хозяйстве, — добавил Александр Шепелев.

Способы привлечения кадров хорошо известны, заметил в беседе с «Известиями» главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. В частности, это организация переподготовки взрослых и стимулы для студентов за счет бюджета и работодателей. При этом привлечение трудовых мигрантов становится слишком дорогим из-за высокой мировой конкуренции среди работодателей за высококвалифицированных сотрудников. И в Европе, и в Азии спрос на IT-кадры по-прежнему остается большим. Другим важным аспектом является повышение производительности труда и передача части IT-функций разработкам на основе ИИ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Восполнить этот дефицит, просто увеличив количество бюджетных мест на IT-направлениях в вузах, не получится из-за того, что срок подготовки занимает четыре-пять лет, отметила в беседе с «Известиями» эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. На набор 2025 года по IT-направлениям бакалавриата и специалитета запланировано всего 42 863 бюджетных места. Эти специалисты получат дипломы как раз в 2029–2030 году.

— Необходимо создание IT-лицеев совместно с ведущими технологическими компаниями, которые будут работать по программам 10–11 и 8–11 классов с углубленной подготовкой по математике, информатике, физике и решением практических задач в IT-сфере, — сказала эксперт. — Для этого крупным IT-компаниям необходимо заниматься популяризацией направления в школах и отбором подготовленных ребят.

Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

Благодаря широкому использованию аутсорсинговых и аутстаф-моделей занятости для сотрудников IT-сферы, в том числе по зарубежным заказам, по ее словам, проблема обеспечения кадрами заключается не только в том, чтобы найти таких специалистов, но и в том, чтобы удержать. 38% выпускников IT-специальностей на момент окончания вузов уже работают. А еще около половины студентов не заканчивают вузы, что не мешает им трудиться в данной сфере. При дефиците кадров они выбирают работу, а не завершение обучения с получением диплома.

— В стране острый дефицит инженерных кадров. А поскольку комплекс мероприятий по обеспечению технологического суверенитета будет расширяться, потребность в инженерах еще возрастет. Учитывая поставленную президентом задачу войти в список 25 стран — лидеров по использованию промышленных роботов и планы Минпромторга, согласно которым к 2030 году на российских предприятиях должно появиться 94 тыс. роботов, потребность в инженерах-робототехниках возрастет кратно, — уверена Татьяна Подольская.

Международное сотрудничество

Трудно понять, что еще можно предложить российским IT-специалистам, призналась в беседе с «Известиями» управляющий партнер SKY Consulting Group Кристина Танцюра. Их освободили от службы в армии, предоставили льготную ипотеку, компании-разработчики получили целый ряд преференций. Созданы все условия для развития и комфортной работы. Но, по ощущениям, этого по-прежнему недостаточно.

По ее мнению, можно рассмотреть альтернативные варианты. Например, привлечение иностранных специалистов.

— Например, в ОАЭ проживают представители более чем 150 национальностей, 90% населения — приезжие. Тем не менее уровень преступности крайне низкий, а конфликтов с мигрантами почти нет. Всё дело в грамотно выстроенной системе: хочешь работать — пожалуйста, но соблюдай правила. Никаких поблажек, бесплатных льгот, медицины или образования. И только действительно ценные специалисты получают шанс на долгосрочное пребывание или гражданство, — отметила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

При этом нехватка трудовых ресурсов стимулирует рост капиталоемкости, сказал «Известиям» старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. В перспективе компании будут нанимать меньше IT-специалистов для выполнения того же или большего объема задач, чем сейчас, — этот тренд коснется и мира, и России.

«Известия» направили запрос в Минтруд, но на момент публикации ответ получен не был.