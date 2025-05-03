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Не отдавать отчета: ипотечные заемщики смогут сэкономить на оценке жилья

Как искусственный интеллект облегчит покупку недвижимости
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россияне смогут сэкономить на услугах оценщиков при оформлении ипотеки, выяснили «Известия». Сервис по оценке стоимости жилья и формированию документов с помощью искусственного интеллекта уже протестировали «Сбер» и банк «Дом.рф». Новый механизм поможет сократить время оформления кредита на несколько дней и снизит стоимость сделки, ведь работа оценщика обычно обходится в 3–10 тыс. рублей. Что еще финансовые организации делают для упрощения выдач — в материале «Известий».

Как получить отчет оценщика при оформлении ипотеки

Банк «Дом.рф», Ассоциация «ФинТех» (АФТ) и «Сбер» протестировали сервис по оценке стоимости недвижимости с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ), выяснили «Известия». Он позволит не только определить рыночную цену жилья, но и оформить необходимые для его покупки документы без привлечения оценщика.

— Сегодня банки обладают достаточным количеством данных, чтобы самостоятельно смоделировать рыночную стоимость объекта недвижимости, экономя клиентам временные и финансовые затраты, — уточнил зампред правления банка «Дом.рф» Алексей Косяков.

Сотрудник банка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Искусственный интеллект также позволит банку быстро оценить риски от сделки и понять, сколько будет стоить его залог, пояснили в кредитной организации. В случае с ипотекой — это сама квартира, которую банк может забрать, если заемщик перестанет гасить долг.

Анализ цен — это важнейший этап при оформлении ипотеки, ведь именно по его итогам банк рассчитывает кредитные риски, пояснил «Известиям» директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. В конечном счете использование ИИ-технологий позволит сократить трудозатраты и расходы на этот процесс как со стороны заемщиков, так и со стороны кредитора, и существенно ускорить его. Сейчас это занимает несколько рабочих дней, которые могут быть критичными, если владельцы торопятся с продажей квартиры и готовы выбрать другого покупателя.

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В конечном счете клиентский путь будет сильно упрощен, резюмировал замгендиректора Ассоциации «ФинТех» Дмитрий Ищенко.

Банк России поддержал концепцию сервиса оценки стоимости объектов недвижимости с помощью ИИ. Тем не менее его запуск потребует изменений законодательства, уточнил в регуляторе. Нормативная база для этого будет прорабатываться на площадке Ассоциации «ФинТех».

Банк России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

А сейчас пилотирование сервиса прошло в регулятивной песочнице ЦБ РФ. Это особый правовой режим, который позволяет участникам рынка тестировать продукты еще до принятия законов, благодаря которым они смогут заработать.

Аналогичную технологию по оценке недвижимости также тестируют в Альфа-банке. Там применяют собственные модели на основе рыночных данных, фото- и видеоотчетов, чтобы сократить время оценки объекта, уточнила «Известия» глава дирекции развития ипотечного кредитования кредитной организации Анастасия Якупова.

Другой яркий пример цифровизации на рынке — это онлайн-сервисы от «Циан Аналитики» и «Яндекс Недвижимости», напомнил глава аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. Они также ориентируются на большие данные, предварительно оценивая рыночную стоимость объекта с учетом разных характеристик жилья.

Сколько стоят услуги оценщика жилья

Цены на услуги оценщика начинаются от 3 тыс. рублей — такие предложения размещаются на сайте «Профи.ру». При этом в среднем они составляют 6–7 тыс. рублей, а в отдельных случаях могут достигать 10 тыс. рублей. Столько россияне смогут сэкономить благодаря новым банковским сервисам.

Впрочем, это не такая большая сумма, с учетом того что недвижимость в среднем стоит 7–15 млн рублей, так что основная выгода сервиса именно в удобстве, подчеркнул экономист Андрей Бархота.

— Оценка стоимости недвижимости и оформление закладной считаются одними из самых бюрократических этапов сделки с жильем. Процесс включает в себя сбор документов, привлечение оценщика, оформление отчета и его согласование с банком — это может занимать от нескольких дней до недели, — пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Денежные купюры рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Избавление от бумажной волокиты и бюрократии может не только сократить срок оформления ипотеки на несколько дней, но и сделать процесс легче для всех сторон, уточнил эксперт.

Для банков это критически важно в условиях высокой конкуренции на рынке недвижимости. Многие заемщики сегодня выбирают кредитную организацию для оформления ипотеки не только по уровню ставок, но и по качеству сервиса, добавил Владимир Чернов. Поэтому внедрение ИИ может стать важным преимуществом для организации.

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Новый сервис идеально впишется в продажи жилья классов комфорт и эконом, стоимость которого проще оценить с помощью алгоритмов, отметил гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости «Флип» Евгений Шавнев.

Как ускорить получение ипотеки

Участники рынка предлагают и другие решения, которые позволяют ускорить процесс покупки жилья. Например, Альфа-банк использует анализ больших данных и ИИ для мгновенного мониторинга платежеспособности клиента и автоматического предодобрения жилищного кредита, сообщил «Известиям» представитель организации. Благодаря этому клиенты могут получить онлайн-ипотеку с гарантированным решением.

План квартиры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Также в РФ уже работают решения, которые сильно ускорили процесс покупки жилья. Сделки сейчас регистрируются в Росреестре в цифровом формате, поэтому личный визит в МФЦ больше не нужен, пояснил Владимир Чернов. Все документы возможно подписать с помощью электронной цифровой подписи. Благодаря интеграции банков и порталов для покупки жилья забронировать квартиру и подать заявку на ипотеку можно за несколько минут.

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В перспективе двух-трех лет подавляющее большинство решений, связанных с покупкой жилья, будут основаны на ИИ-аналитике, уверен Евгений Шавнев. Тренд на развитие и внедрение этих технологий прослеживается во многих областях, а банки в принципе стремятся привлечь внимание клиентов всё более комфортными сервисами.

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